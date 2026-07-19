Lounge αεροδρομίων: Γιατί εξοργίζουν τους επιβάτες που ξοδεύουν πολλά χρήματα

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Τα lounge των αεροδρομίων μπορεί να έχουν φτάσει σε σημείο καμπής. Η είσοδος σε ένα lounge αεροπορικής εταιρείας στις μέρες μας είναι περίπλοκη: Κάποιες πωλούν ημερήσιες κάρτες. Κάποιες επιτρέπουν την είσοδο επισκεπτών. Άλλες χρεώνουν πρόσθετα. Ορισμένα μέλη υψηλού επιπέδου πληρούν τις προϋποθέσεις για είσοδο, ενώ άλλα χρειάζονται έναν συνδυασμό συγκεκριμένων πιστωτικών καρτών, κατηγοριών ναύλων ή επιπέδων δαπανών, αναφέρει το Bloomberg.

Μετά από χρόνια που προσέφεραν προνόμια πιστωτικών καρτών, ημερήσιες κάρτες και αναβαθμίσεις premium ταξιδιών, οι αεροπορικές εταιρείες στρέφονται τώρα σε μια νέα λύση: ιδέες lounge με δυνατότητα «grab-and-go», δηλαδή τσιμπάς κάτι και φεύγεις, αναφέρει το Fox.

Η ιδέα είναι απλή. Οι ταξιδιώτες μπορούν ακόμα να πάρουν δωρεάν φαγητό και ποτά — αλλά χωρίς να κατασκηνώνουν στα lounge.

Η αλλαγή αυτή έχει νόημα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες, δήλωσε η ειδικός στα ταξίδια και influencer Τζόρντι Λιπ-ΜακΓκρόου από τη Νέα Υόρκη στο Fox News Digital.

Τα lounge αποκτούν μικρότερους κλώνους

«Αν ταξιδεύω με παιδί και φτάνω νωρίς στο αεροδρόμιο, το lounge με δυνατότητα “Grab and Go” αξίζει απόλυτα τον κόπο», είπε. «Αλλά αν αργήσω ή έχω στενή ανταπόκριση, η επιλογή “Grab and Go” είναι αυτονόητη», πρόσθεσε η Λιπ-ΜακΓκρόου.

«Εξακολουθείς να απολαμβάνεις το προνόμιο του δωρεάν φαγητού και ποτού, χωρίς να χρειάζεται να βρεις θέση ή να παραμείνεις στον χώρο για αρκετή ώρα.»

Οι αεροπορικές εταιρείες φαίνεται να επενδύουν σε αυτή την τάση.

Στην ιστοσελίδα της, η United Airlines αναφέρει ότι η εγκατάστασή της στο Χιούστον περιλαμβάνει φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού, ζεστά αρτοσκευάσματα, wraps, σαλάτες, σάντουιτς, καφέ που παρασκευάζεται από barista, καθώς και σταθμό ποτών αυτοεξυπηρέτησης.

Η American Airlines ακολουθεί επίσης την τάση.

Η αεροπορική εταιρεία άνοιξε το Provisions by Admirals Club στο Διεθνές Αεροδρόμιο Charlotte Douglas (CLT), στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, το 2025, χαρακτηρίζοντάς το ως το πρώτο lounge αυτού του τύπου για την εταιρεία, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου.

«Ακούμε συνεχώς τους πελάτες μας και εξελίσσουμε ανάλογα τη στρατηγική μας για τα lounges. Η παρουσίαση της πρωτοποριακής ιδέας “Grab and Go” πέρυσι αποτέλεσε σημαντικό μέρος αυτής της στρατηγικής», δήλωσε στο Fox News η Ρόντα Κρόφορντ, ανώτερη αντιπρόεδρος σχεδιασμού και στρατηγικής εμπειρίας πελατών στην American Airlines.

Η υπηρεσία προσφέρει γρήγορες επιλογές φαγητού και ποτού, καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη πελατών, με μια βελτιστοποιημένη διαρρύθμιση που έχει σχεδιαστεί για σύντομες επισκέψεις και υψηλή επισκεψιμότητα, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Η πρόσβαση διέπεται από τις ίδιες πολιτικές που ισχύουν για τα παραδοσιακά lounges του Admirals Club.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να αγοράσουν ημερήσιο πάσο έναντι 79 δολαρίων ή 7.900 μιλίων AAdvantage.

Σημεία ταχείας εξυπηρέτησης

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει στην παροχή μιας ταχύτερης επιλογής στους ταξιδιώτες που βιάζονται, η Delta Air Lines δημιούργησε χώρους γρήγορης εξυπηρέτησης στα Sky Clubs στην Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το The Points Guy.

Οι ισχύοντες κανόνες του Sky Club της Delta προβλέπουν μια υπηρεσία «Grab and Go», διευκρινίζοντας ότι οι υφιστάμενες πολιτικές πρόσβασης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Sky Club ισχύουν και για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

«Το “Grab and Go” εισήχθη ως ένας τρόπος εξισορρόπησης της αυξημένης δημοτικότητας των lounge με την αναβαθμισμένη και χαλαρωτική εμπειρία που έχουν σχεδιαστεί να προσφέρουν. Για τους πελάτες που διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή απλώς προτιμούν μια γρήγορη επιλογή, το “Grab and Go” προσφέρει άνεση χωρίς να αυξάνει τον συνωστισμό στους χώρους του Sky Club», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία στο Fox News.

Η εγκατάσταση της Delta βρίσκεται εντός των χώρων του Sky Club, αντί να λειτουργεί ως ξεχωριστό επώνυμο μίνι lounge.

«Το δίκτυό μας περιλαμβάνει πλέον 59 lounges, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Delta One Lounges, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο δίκτυο lounge οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας στις ΗΠΑ», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν την αποκλειστικότητα των premium χώρων τους.

«Η αποσυμφόρηση του καθημερινού πλήθους μέσω σημείων από όπου οι επιβάτες μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τρόφιμα και ποτά δίνει τη δυνατότητα στα flagship lounges να γίνουν ξανά πραγματικά ξεχωριστά», πρόσθεσε.

Οι χρήστες του Reddit συζήτησαν πρόσφατα την ιδέα του «Grab and Go» και τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά. Ωστόσο, ένας χρήστης του Reddit εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αστειευόμενος ότι η ιδέα «χρηματοδοτήθηκε από τα mini markets 7-Eleven».