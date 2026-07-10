Αεροδρόμια: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις

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Οι καθυστερήσεις στις αεροπορικές πτήσεις της θερινής περιόδου έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες και προβληματισμό στις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια, παρά το γεγονός ότι από τον Μάιο του 2026 είχε υπάρξει στη χώρα μας, ειδική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Η συμφωνία αυτή έγινε μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του κλάδου των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο να αποφευχθούν οι έντονες καθυστερήσεις κατά την καλοκαιρινή αιχμή. Μάλιστα, επικυρώθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας, καθορίζοντας το επιχειρησιακό πλαίσιο διαχείρισης των πτήσεων.

Η ΚΥΑ προβλέπει συγκεκριμένα όρια αφίξεων και αναχωρήσεων στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Ειδικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προβλέπεται η δυνατότητα διαχείρισης 35 αναχωρήσεων και 31 αφίξεων ανά ώρα αιχμής, με περιθώριο υπέρβασης εφόσον το επιτρέπουν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Από την ΚΥΑ στην πράξη

Στην πράξη, όμως, σύμφωνα με πηγές της αεροπορικής αγοράς, τα προβλεπόμενα επίπεδα διαχείρισης δεν επιτυγχάνονται σε όλες τις ώρες λειτουργίας. Αυτή η απόκλιση θεωρείται το βασικό επιχειρησιακό χαρακτηριστικό της σημερινής εικόνας των καθυστερήσεων. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι μόνο ο αριθμός των πτήσεων, αλλά το κατά πόσο εφαρμόζεται πλήρως και σταθερά το πλαίσιο που έχει ήδη συμφωνηθεί.

Τα στοιχεία της αεροπορικής δραστηριότητας δεν δείχνουν γενικευμένη υπερφόρτωση του συστήματος. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, για παράδειγμα, η συνολική κίνηση αεροσκαφών τον Ιούνιο, μήνα θερινής αιχμής, εμφανίζει αύξηση περίπου 2% σε σχέση με πέρυσι. Πρόκειται για αύξηση διαχειρίσιμη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραμμα πτήσεων έχει πλέον καλύτερη χρονική κατανομή.

Η εξισορρόπηση αυτή αποδίδεται στον συντονισμό που πέτυχε ο Εθνικός Οργανισμός Συντονισμού Πτήσεων σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα, σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν το πρόβλημα, δεν είναι συγκεντρωμένο ανεξέλεγκτα σε λίγες ώρες, αλλά έχει γίνει προσπάθεια να απλωθούν οι πτήσεις μέσα στην ημέρα, ώστε να μειωθεί η πίεση στις ώρες αιχμής.

Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 1,5% των εβδομαδιαίων αναχωρήσεων ανά ώρα εμφανίζει κάποια υπέρβαση σε σχέση με το όριο των 35 αναχωρήσεων ανά ώρα που προβλέπει η συμφωνία. Και αυτές οι υπερβάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οφείλονται κυρίως σε περιορισμούς στη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια προορισμού. Πρόκειται, δηλαδή, για μερικές δεκάδες πτήσεις σε σύνολο περίπου 4.000 εβδομαδιαίων αναχωρήσεων, αριθμός που δεν εξηγεί από μόνος του το εύρος των καθημερινών καθυστερήσεων.

Η ΥΠΑ παραπέμπει στο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί και στην ανάγκη τήρησης των ορίων

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την πλευρά της αγοράς είναι ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος συνδέεται κυρίως με τη συνεπή εφαρμογή της ισχύουσας ΚΥΑ. Η πλήρης υλοποίηση των προβλεπόμενων επιπέδων διαχείρισης θα μπορούσε να βελτιώσει την προβλεψιμότητα του συστήματος και να περιορίσει αισθητά τις καθυστερήσεις, χωρίς βεβαίως να τις εξαφανίσει πλήρως, καθώς υπάρχουν πάντα έκτακτοι παράγοντες, όπως καιρικά φαινόμενα, τεχνικά ζητήματα, καθυστερήσεις από άλλα αεροδρόμια ή ευρωπαϊκοί περιορισμοί στη ροή της εναέριας κυκλοφορίας.

Από την πλευρά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, το βασικό επιχείρημα είναι ότι η διαχείριση των πτήσεων πρέπει να γίνεται πάντα με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες κάθε χρονικής στιγμής. Η ΥΠΑ παραπέμπει στο θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί και στην ανάγκη τήρησης των ορίων. Οι αεροπορικές εταιρείες, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα έχουν συντονιστεί, ότι οι υπερβάσεις είναι περιορισμένες και ότι οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στον όγκο των πτήσεων.