Reserve Bank of India: Αναζητά χαρτί για εκτύπωση πλαστικών νομισμάτων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ινδία έχει ζητήσει προσφορές από κατασκευαστές για την προμήθεια φύλλων πολυμερούς υποστρώματος με χαρακτηριστικά ασφαλείας κατάλληλα για την εκτύπωση ινδικών χαρτονομισμάτων.

Ο τομέας εκτύπωσης νομισμάτων της Reserve Bank of India ζήτησε την Παρασκευή παγκόσμιες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τα φύλλα πολυμερούς που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων στα δικά της πιεστήρια, καθώς και σε αυτά της Εταιρείας Εκτύπωσης και Νομισματοκοπίας Ασφαλείας της Ινδίας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Αυγούστου.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, Sanjay Malhotra, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι τα χαρτονομίσματα πολυμερούς βρίσκονται υπό εξέταση, αλλά μόνο σε προκαταρκτικό στάδιο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πιο ξεκάθαρο βήμα μέχρι στιγμής προς τη δοκιμή πλαστικού νομίσματος που θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει ορισμένα χάρτινα χαρτονομίσματα.

Η αρχική απαίτηση είναι για περίπου 68.000 δεσμίδες διαξονικά προσανατολισμένου υποστρώματος με βάση το πολυπροπυλένιο, χωρισμένες σε δύο ονομαστικές αξίες.

Η Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. δήλωσε ότι εάν οι δοκιμές πεδίου είναι επιτυχείς, σκοπεύει να προμηθευτεί μεγαλύτερες ποσότητες σε πρόσθετες ονομαστικές αξίες μέσω μελλοντικών διαγωνισμών.

Προσέλκυση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα

Πρόσφατα η Ινδία ζήτησε από τις κρατικές τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα από την 35 εκατομμύρια διασπορά, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τα εξωτερικά της αποθέματα ασφαλείας και να στηρίξει την υποτονική ρουπία.

Σε συνάντηση η υπουργός Οικονομικών Nirmala Sitharaman προέτρεψε τις κρατικές τράπεζες να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους μη κατοίκους Ινδούς μέσω προγραμμάτων προσέγγισης και ψηφιακών καναλιών, καθώς και με την εισαγωγή καινοτόμων καταθετικών προϊόντων, σύμφωνα με ανακοίνωση.