«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε έναν από τους πλέον πολυσυζητημένους κινηματογραφικούς και τουριστικούς προορισμούς της χρονιάς εξελίσσεται η Μεσσηνία, με αφορμή την προβολή της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία, που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, στρέφει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών στα τοπία της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο κύμα κινηματογραφικού τουρισμού στην περιοχή.

Από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και το Ανάκτορο του Νέστορα έως το κάστρο της Μεθώνης και την Costa Navarino, τα τοπία της Μεσσηνίας πρωταγωνιστούν σε σειρά αφιερωμάτων μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Condé Nast Traveller, The Telegraph, The Times, Citizen Femme, i newspaper, Spear’s, και Elite Traveler αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στη Μεσσηνία, παρουσιάζοντάς την άλλοτε ως τον «πραγματικό πρωταγωνιστή» της ταινίας και άλλοτε ως τον επόμενο μεγάλο ελληνικό τουριστικό προορισμό. Κοινός παρονομαστής των αφιερωμάτων είναι ο συνδυασμός κινηματογραφικής αίγλης, ομηρικής παράδοσης, αρχαιολογικού πλούτου, φυσικού τοπίου και πολυτελούς φιλοξενίας.

Η Βοϊδοκοιλιά και η σπηλιά του Νέστορα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βοϊδοκοιλιά, η χαρακτηριστική παραλία σε σχήμα του ελληνικού γράμματος Ω, η οποία πλαισιώνεται από αμμόλοφους, τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και τη σπηλιά του Νέστορα. Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, στην περιοχή κινηματογραφήθηκε η αναμέτρηση του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, με τον Κύκλωπα Πολύφημο.

Το The Telegraph χαρακτηρίζει τη Μεσσηνία «πραγματικό αστέρα» της νέας ταινίας, περιγράφοντας τη διαδρομή από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας έως τη Βοϊδοκοιλιά, ανάμεσα σε αμμόλοφους, ελαιώνες και υδροβιότοπους με φλαμίνγκο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι για τις ανάγκες της παραγωγής κατασκευάστηκε τριήρης σε φυσικό μέγεθος και χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες πρόβατα, αποτυπώνοντας την κλίμακα των γυρισμάτων.

Στον κινηματογραφικό χάρτη εντάσσεται και το κάστρο της Μεθώνης, το εμβληματικό οχυρωματικό συγκρότημα που εκτείνεται σε μία στενή χερσόνησο μέσα στο Ιόνιο. Οι Times το παρουσιάζουν ως μία από τις βασικές τοποθεσίες της παραγωγής, δίπλα στο Ανάκτορο του Νέστορα και τη Βοϊδοκοιλιά.

Από τα γυρίσματα στην ταξιδιωτική εμπειρία

Η διεθνής προβολή δεν περιορίζεται στην αναζήτηση των σημείων όπου στήθηκαν οι κινηματογραφικές κάμερες. Τα αφιερώματα περιγράφουν ένα ολόκληρο τουριστικό προϊόν που αναπτύσσεται γύρω από τον Όμηρο, την αρχαία ιστορία και την έννοια του νόστου, της επιστροφής στην πατρίδα μετά από μακρά περιπλάνηση.

Η Costa Navarino, όπου διέμειναν μέλη του καστ και της παραγωγής, έχει δημιουργήσει σειρά δραστηριοτήτων εμπνευσμένων από την «Οδύσσεια». Περιλαμβάνονται ξεναγήσεις στα ομηρικά τοπία, περίπατοι φιλοσοφίας μέσα στους ελαιώνες, μαθήματα μαγειρικής και ύφανσης, θεραπείες ευεξίας βασισμένες σε αρχαίες πρακτικές και θεματικά δείπνα με υλικά που ήταν διαθέσιμα στον μυκηναϊκό κόσμο.

Στο επίκεντρο αυτών των εμπειριών βρίσκεται το «Echoes of the Odyssey», ένας περίπατος φιλοσοφίας με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και μελετητών της κλασικής αρχαιότητας. Μέσα από τις περιπέτειες του Οδυσσέα εξετάζονται ζητήματα όπως ο ηρωισμός, η ανθεκτικότητα, τα ηθικά διλήμματα και η ανθρώπινη ανάγκη για επιστροφή σε έναν τόπο όπου αισθανόμαστε ότι ανήκουμε.

Το Condé Nast Traveller διευρύνει τη διαδρομή πέρα από τη Μεσσηνία, προτείνοντας επτά τρόπους γνωριμίας με τον κόσμο του Οδυσσέα: από ιστορικές ξεναγήσεις στην Ιθάκη και επισκέψεις στην «Ομηρική Σχολή» έως πολυήμερες ιστιοπλοϊκές διαδρομές που συνδέουν την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τους Παξούς και την Κέρκυρα.

Η πολυτελής πλευρά της Μεσσηνίας

Τα Spear’s, USA Today και Elite Traveler εστιάζουν περισσότερο στη δυνατότητα του επισκέπτη να συνδυάσει τις τοποθεσίες της ταινίας με διαμονή υψηλών προδιαγραφών. Η Costa Navarino παρουσιάζεται ως βάση για την εξερεύνηση της περιοχής, με τέσσερα πολυτελή ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις γκολφ, κέντρα τένις και padel, spa και δεκάδες χώρους εστίασης.

Οι Times σημειώνουν ότι το συγκρότημα διαθέτει τρία spa, τέσσερα από τα κορυφαία γήπεδα γκολφ της Ελλάδας και περισσότερους από 40 χώρους εστίασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο «Nestor’s Feast», ένα θεματικό δείπνο στην παραλία με ζωμό από μοσχάρι και σαφράν, αρνί μαγειρεμένο με όσπρια και χαρούπι και μήλα ψημένα στη φωτιά, με τη γαστρονομία να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον αρχαίο μύθο και τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία.

Ο επόμενος μεγάλος ελληνικός προορισμός

Η κινηματογραφική προβολή συμπίπτει και με τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Καλαμάτας. Οι Times της Σκωτίας συνδέουν ευθέως το ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία με την έναρξη απευθείας πτήσεων από το Εδιμβούργο, οι οποίες φέρνουν τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε απόσταση περίπου τεσσάρων ωρών από τη σκωτσέζικη αγορά. Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η ταινία και οι νέες πτήσεις μπορούν να μετατρέψουν έναν σχετικά άγνωστο προορισμό σε σημαντική νέα αγορά διακοπών.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση του i newspaper, που προβάλλει τις τοποθεσίες των γυρισμάτων ως μία εναλλακτική, χωρίς τον συνωστισμό άλλων ελληνικών προορισμών, ενώ το USA Today παρουσιάζει την περιοχή ως έναν πολυτελή προορισμό όπου ο ταξιδιώτης μπορεί όχι απλώς να δει τα σκηνικά της ταινίας, αλλά να οργανώσει ολόκληρη τη διαμονή του γύρω από αυτά.

Η διεθνής δημοσιότητα δημιουργεί αναμφίβολα σημαντικές ευκαιρίες για τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα, την Πύλο και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, αρκετοί αρθρογράφοι εκφράζουν τον φόβο ότι τα ήσυχα σήμερα αρχαιολογικά μνημεία και οι παραλίες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με μαζικές ροές επισκεπτών.

Το The Telegraph αναρωτιέται κατά πόσο η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του Ανακτόρου του Νέστορα θα επιβιώσει από την πιθανή άφιξη των «ορδών με τα selfie sticks», παραπέμποντας στο προηγούμενο της Σκοπέλου μετά την επιτυχία του «Mamma Mia!».

Η πρόκληση για τη Μεσσηνία είναι πλέον να αξιοποιήσει τη μεγαλύτερη διεθνή προβολή που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, χωρίς να χάσει όσα ακριβώς την έκαναν ελκυστική για τον Κρίστοφερ Νόλαν: το αυθεντικό τοπίο, τη σιωπή των αρχαιολογικών χώρων, τους ελαιώνες, τις προστατευόμενες ακτές και τη στενή σχέση της περιοχής με έναν μύθο που εξακολουθεί, σχεδόν τρεις χιλιετίες αργότερα, να μιλά για την περιπλάνηση και την επιστροφή.