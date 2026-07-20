Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ

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Η Nova, μέλος της United Group και του χαρτοφυλακίου της BC Partners, ανακοίνωσε την πώληση του μεριδίου της στη Nova ICT προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να εστιάσει περισσότερο στις βασικές τηλεπικοινωνιακές της δραστηριότητες, με έμφαση στην παροχή προσιτών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, όπως το 5G.

Η Nova ICT, που ιδρύθηκε μόλις το 2023, εξελίχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους βασικούς παρόχους ψηφιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία ανέπτυξε δραστηριότητα σε σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας και απέκτησε ισχυρό αποτύπωμα σε τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, τα utilities, τα smart cities και ο ιδιωτικός τομέας.

Αποτίμηση και υπεραξία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 1 εκατ. ευρώ. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει τη σημαντική υπεραξία που δημιουργήθηκε μέσα σε τρία χρόνια λειτουργίας, σε μια περίοδο που η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις και έργα μετασχηματισμού αυξάνεται σταθερά.

Η Nova ICT έχει επίσης διευρύνει τη δραστηριότητά της και σε ευρωπαϊκά έργα, ενισχύοντας τη θέση της στο ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα. Η συμφωνία με την IREON Technologies θεωρείται εξέλιξη στρατηγικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί τη νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας και διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της.

Συνεργασία μετά την πώληση

Παρά τη μεταβίβαση του ποσοστού της, η Nova επισημαίνει ότι θα διατηρήσει την εμπορική συνεργασία της με τη Nova ICT. Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται σε κοινά έργα και πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους σε μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιακής μετάβασης.

Στο ίδιο πνεύμα, η Motor Oil αναφέρει ότι η έμμεση θυγατρική της IREON Technologies Limited υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της συμμετοχής της Nova, έναντι τιμήματος 60,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η IREON Technologies θα μεταβιβάσει εντός της τρέχουσας χρήσης μέρος της συμμετοχής της σε στρατηγικούς επενδυτές, με το τελικό ποσοστό της στη Nova ICT να διαμορφώνεται μεταξύ 10% και 20%.

Στρατηγική κίνηση

Η συμφωνία δείχνει ότι η Nova επιλέγει να επικεντρωθεί σταθερά στον πυρήνα της τηλεπικοινωνιακής της δραστηριότητας, αφήνοντας τη Nova ICT να συνεχίσει με νέα μετοχική σύνθεση και ενισχυμένη αναπτυξιακή προοπτική. Για την αγορά, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο συνεργειών ανάμεσα σε τηλεπικοινωνίες, ψηφιακές υπηρεσίες και βιομηχανικούς ομίλους με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η νέα μετοχική ισορροπία αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Nova ICT σε δημόσια και ιδιωτικά έργα ψηφιακής υποδομής, ενώ η Nova διατηρεί παρουσία στο επιχειρηματικό σκέλος μέσα από τη συνέχιση της συνεργασίας τους.