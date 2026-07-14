Motor Oil: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στα καύσιμα

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Τη συμμετοχή της στη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα η Motor Oil.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η επιχείρηση διύλισης αναγνωρίζει ότι οι εντελώς απρόβλεπτες, μεγάλες διεθνείς αναταράξεις, και οι ασύμμετρες αντιδράσεις των αγορών σε αυτές προκαλούν δυσκολίες τόσο στους πολίτες – καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις – προμηθευτές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εταιρεία είναι εξοικειωμένη σε αυτές τις συνθήκες λόγω της ανέκαθεν έκθεσης της κατά τουλάχιστον τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, και αισθανόμενη την υποχρέωση αρωγής, θα πράξει στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, 14 Ιουλίου, ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στην και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Τα διυλιστήρια σβήνουν τη… φωτιά στα καύσιμα με 40 εκατ. ευρώ για τη μείωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, καθώς οι όμιλοι HELLENiQ ENERGY και Motor Oil δεσμεύθηκαν να προσφέρουν προς το Δημόσιο από 20 εκατ. ευρώ ο κάθε ένας.