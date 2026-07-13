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Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026

Business 13.07.2026, 12:56
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Piraeus Securities: Στα 61 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Motor Oil
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στα 61 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Motor Oil η Piraeus Securities, από 34,50 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 30%.

Όπως αναφέρει, η αναβάθμιση της αποτίμησης οφείλεται κυρίως στις προοπτικές του κλάδου διύλισης, ενώ ενισχύεται περαιτέρω από την πρόσφατη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εκτός καυσίμων, η οποία «ξεκλειδώνει» σημαντική αξία που μπορεί να επανεπενδυθεί σε νέα έργα με υψηλότερες αποδόσεις (IRR).

Η χρηματιστηριακή ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της το ιδιαίτερα ισχυρό περιβάλλον περιθωρίων διύλισης για το 2026, το οποίο τροφοδοτείται από τη στενότητα στην προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως του ντίζελ. Υπό αυτό το πρίσμα, προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα διαμορφωθούν σχεδόν στα 1,5 δισ. ευρώ το 2026, περίπου 40% υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή της.

Παράλληλα, η Piraeus Securities αυξάνει κατά περίπου 50% τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της για τον τομέα διύλισης, εκτιμώντας ότι η περιορισμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης θα συνεχίσει να αποτελεί «στενό σημείο» στην εφοδιαστική αλυσίδα, οδηγώντας σε υψηλότερα από τα έως σήμερα εκτιμώμενα περιθώρια ενός κανονικού κύκλου.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η Motor Oil διαθέτει σημαντική χρηματοοικονομική ευχέρεια, χάρη στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές (σωρευτικά 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030) και στον ισχυρό ισολογισμό της, ώστε να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εξέταση πιθανής επένδυσης σε FSRU, αυξάνοντας περαιτέρω την αξία της, διατηρώντας ταυτόχρονα μια υγιή μερισματική πολιτική.

Βασικές προβλέψεις

Διύλιση

Για το 2026, η Piraeus Securities εκτιμά ότι το περιθώριο διύλισης της Motor Oil θα διαμορφωθεί κοντά στα 20 δολάρια ανά βαρέλι, με τους κινδύνους να κλίνουν προς υψηλότερα επίπεδα λόγω της αυξανόμενης στενότητας στην αγορά ντίζελ. Τα υψηλά περιθώρια στα προϊόντα εκτιμάται ότι θα υπερκαλύψουν το ιστορικά υψηλό κόστος προμήθειας αργού πετρελαίου και τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.

Η προσφορά ντίζελ συνεχίζει να περιορίζεται, κυρίως λόγω των μειωμένων ποσοτήτων από διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής αλλά και από ρωσικές μονάδες που έχουν πληγεί από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προσαρμοσμένα EBITDA του τομέα διύλισης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση.

Για την περίοδο 2027-2030, οι νέες βασικές εκτιμήσεις είναι κατά περίπου 50% υψηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες, καθώς η χρηματιστηριακή αναθεωρεί σημαντικά προς τα πάνω τα περιθώρια διύλισης, ιδιαίτερα για το ντίζελ, όπου θεωρεί ότι το νέο περιθώριο κανονικού κύκλου θα ξεπερνά τα 20 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως επισημαίνει, κάθε μεταβολή κατά 1 δολάριο ανά βαρέλι στα περιθώρια ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων μεταβάλλει τα EBITDA κατά περίπου 50 εκατ. δολάρια. Συνολικά, το περιθώριο διύλισης κανονικού κύκλου για τη Motor Oil αυξάνεται κατά 3 δολάρια ανά βαρέλι, στα 14,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Αποτελέσματα

Η Piraeus Securities προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα διαμορφωθούν περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το 2025.

Τα EBITDA εκτιμώνται στα 1,43 δισ. ευρώ, λόγω ζημιών αποθεμάτων πετρελαίου που αναμένονται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, αν και η μεταβλητότητα των τιμών εξαιτίας των εντάσεων στη Μέση Ανατολή παραμένει μέχρι σήμερα αυξημένη.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το 2026 αναμένονται αυξημένα κατά 16%, στα 880 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη βάσει ΔΠΧΑ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 31%, στα 842 εκατ. ευρώ.

Έως το 2030, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου θα παραμείνουν πάνω από 1 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 900 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των εκτιμήσεων για τις δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Κυκλική Οικονομία, μετά τη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως σημειώνει, η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους συγκεκριμένους τομείς κατά την επικαιροποίηση της στρατηγικής της τον Νοέμβριο.

Ελεύθερες ταμειακές ροές – καθαρός δανεισμός – μέρισμα

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές, πριν από την καταβολή τόκων, εκτιμώνται πλέον στο 1 δισ. ευρώ για το 2026 και κατά μέσο όρο στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2027-2030, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 11%.

Η Piraeus Securities εκτιμά ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ισορροπεί μεταξύ επενδύσεων, με συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες 2,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030 –, απομόχλευσης, με στόχο καθαρή ταμειακή θέση έως το 2029 εφόσον δεν πραγματοποιηθούν νέες μεγάλες επενδύσεις, καθώς και διατήρησης μιας υγιούς μερισματικής πολιτικής.

Για τη χρήση του 2026 προβλέπει μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,3%. Με βάση το βασικό της σενάριο, η εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιθώρια τόσο για νέες μεγάλες επενδύσεις όσο και για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Αποτίμηση

Η αναθεωρημένη αποτίμηση της Piraeus Securities με τη μέθοδο SOTP οδηγεί σε επιχειρηματική αξία (EV) 7,3 δισ. ευρώ και αξία ιδίων κεφαλαίων 6,8 δισ. ευρώ.

Από αυτά, ο βασικός τομέας διύλισης και εμπορίας αποτιμάται στα 5,7 δισ. ευρώ, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 1,3 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης έργων ύψους 750 εκατ. ευρώ) και η δραστηριότητα της Κυκλικής Οικονομίας στα 300 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετοχές του ομίλου, μεταξύ των οποίων και το 50% της κοινοπραξίας Power με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την οποία αποτιμά στα 400 εκατ. ευρώ, ανέρχονται συνολικά σε 700 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή έκπτωσης 5%.

Η χρηματιστηριακή καταλήγει ότι η Motor Oil διαθέτει σημαντικά περιθώρια για νέες επενδύσεις, οι οποίες, εφόσον πληρούν τα αυστηρά κριτήρια απόδοσης (IRR) της διοίκησης, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτίμηση της εταιρείας.

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