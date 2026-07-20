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Μαύρη Θάλασσα: Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν με drones στον τερματικό του CPC

Τα τελευταία περιστατικά προστίθενται σε μια σειρά επιθέσεων με drones κατά δεξαμενόπλοιων ανοικτά της Ρωσίας

Ποντοπόρος 20.07.2026, 21:25
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Μαύρη Θάλασσα: Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν με drones στον τερματικό του CPC
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Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, το Asia της Dynacom και το Nissos Ios της Kyklades Maritime, συμφερόντων Προκοπίου και Αλαφούζου, αντίστοιχα, βρέθηκαν την Κυριακή στο στόχαστρο επιθέσεων με drones στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, ανοικτά των ρωσικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Τα τελευταία περιστατικά προστίθενται σε μια σειρά επιθέσεων με drones κατά δεξαμενόπλοιων ανοικτά της Ρωσίας

Οι επιθέσεις εντάσσονται στην κλιμακούμενη εκστρατεία κατά πλοίων και ενεργειακών υποδομών που συνδέονται με τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, διευρύνοντας τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα στην περιοχή.

Το CPC, το οποίο ανήκει σε διεθνείς μετόχους, εξάγει μέσω του τερματικού σταθμού, κοντά στο Νοβοροσίσκ, ένα μείγμα αργού πετρελαίου που προέρχεται κυρίως από το Καζακστάν και περιλαμβάνει μικρότερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου. Μετά τις τελευταίες επιθέσεις, οι εργασίες φόρτωσης αργού διακόπηκαν έως ότου ολοκληρωθεί η πλήρης αξιολόγηση των ζημιών και των συνεπειών για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Στο στόχαστρο δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Κατά την επίθεση της Κυριακής χτυπήθηκαν το Asia, χωρητικότητας 163.000 dwt και κατασκευής 2022, και το Nissos Ios, χωρητικότητας 157.000 dwt και κατασκευής 2021, ενώ βρίσκονταν σε διαδικασία φόρτωσης.

Το Asia ανήκει στη Dynacom Tankers Management, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου. Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Το Nissos Ios ανήκει στην Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου. Σύμφωνα με το CPC, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών μεταξύ του προσωπικού και των συνεργατών του τερματικού σταθμού, ούτε καταγράφηκε διαρροή πετρελαίου. Και τα δύο δεξαμενόπλοια παρέμειναν πλεύσιμα.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις των αγκυροβολίων SPM-1 και SPM-3 δεν υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, οι φορτώσεις αργού ανεστάλησαν έως ότου αποτιμηθεί πλήρως η κατάσταση.

Το CPC δεν κατονόμασε τον υπεύθυνο για την επίθεση. Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν καταδίκασε τα πλήγματα κατά των πλοίων που προσεγγίζουν τον τερματικό σταθμό, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωμένη εκτίμηση των ζημιών.

Η επίθεση στο Nordic Zenith

Δύο ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή, ένα ακόμη suezmax, το οποίο φόρτωνε πετρέλαιο στον ίδιο τερματικό σταθμό, δέχθηκε πλήγμα από δύο drones.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε το Reuters, πρόκειται για το Nordic Zenith, χωρητικότητας 159.000 dwt και κατασκευής 2011, της Nordic American Tankers, το οποίο ήταν ναυλωμένο από την ExxonMobil.

Μαύρη Θάλασσα

Στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε. Σκάφη του τερματικού απομάκρυναν 13 μέλη του πληρώματος, ενώ εννέα παρέμειναν επί του δεξαμενόπλοιου.

Το CPC ανακοίνωσε ότι το Nordic Zenith αποσύρθηκε από το πρόγραμμα φόρτωσης και κρίθηκε ακατάλληλο για πρόσδεση ή φόρτωση στις εγκαταστάσεις του. Τα δεδομένα του AIS έδειχναν τη Δευτέρα το πλοίο να κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη.

Διευρύνεται η εκστρατεία επιθέσεων

Τα τελευταία περιστατικά προστίθενται σε μια σειρά επιθέσεων με drones κατά δεξαμενόπλοιων ανοικτά της Ρωσίας. Στις 8 Ιουλίου χτυπήθηκε κοντά στον τερματικό σταθμό του CPC το Yasa Polaris, χωρητικότητας 158.200 dwt και κατασκευής 2002, το οποίο ήταν ναυλωμένο από τη Chevron.

Το suezmax, το οποίο διαχειρίζεται η τουρκική Yasa Tanker, βρισκόταν σε κατάσταση έρματος τη στιγμή της επίθεσης.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, άλλα δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν σε καταλόγους κυρώσεων, δέχθηκαν επιθέσεις ανοικτά της Ρωσίας. Η εξέλιξη θεωρήθηκε ένδειξη αλλαγής τακτικής στην ουκρανική εκστρατεία κατά του στόλου που διατηρεί σε λειτουργία τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ρωσικά drones και πυρά έπληξαν τέσσερα πλοία στο λιμάνι της Οδησσού και στη Μαύρη Θάλασσα στις 13 και 14 Ιουλίου. Ο απολογισμός ήταν βαρύς, καθώς οκτώ ναυτικοί σκοτώθηκαν και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν.

Η κλιμάκωση επιβεβαιώνει ότι τα εμπορικά πλοία, ακόμη και όσα δεν βρίσκονται υπό κυρώσεις, μετατρέπονται ολοένα συχνότερα σε στόχους, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια των ναυτικών, τις ενεργειακές ροές και τη λειτουργία κρίσιμων εξαγωγικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα.

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