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Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί

Πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν και πέντε αγνοούνται στη Μαύρη Θάλασσα, αφότου τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από τρεις ρωσικούς πυραύλους.

Κόσμος 19.07.2026, 23:41
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Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί
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Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από τρεις ρωσικούς πυραύλους στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν, ενώ η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.


Το τουρκικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου ήταν φορτωμένο με δημητριακά. Το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό αναφέρει ότι χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων».

Οκτώ ναυτικοί, μέλη του πληρώματος, διασώθηκαν,  απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Το δίκτυο NEXTA αναφέρει ότι το πλοίο ήταν τουρκικών συμφερόντων, αλλά έπλεε με σημαία Γουινέας-Μπισάου.

Οι ουκρανικές αρχές τόνισαν ότι το πλοίο ήταν ένα άοπλο πολιτικό πλοίο που δεν αποτελούσε στρατιωτική απειλή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση της Ρωσίας ως «τρομοκρατική πράξη κατά των ειρηνικών θαλάσσιων μεταφορών» και «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». Δήλωσαν ρητά ότι η επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα ήταν σκόπιμη και στόχευε πολιτικούς στόχους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και η κατάσταση στην περιοχή παρακολουθείται στενά.

Πηγή: in.gr

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