 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Goldman: Πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο Ορμούζ

Τα σενάρια της Goldman Sachs - Πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Commodities 21.07.2026, 09:03
Σχολιάστε
Goldman: Πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο Ορμούζ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, εάν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν, σύμφωνα με την Goldman Sachs , αν και αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο της τράπεζας.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών στον Περσικό Κόλπο κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ωθήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου» ανέφεραν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven, σε σημείωμα στις 20 Ιουλίου.

Η Goldman και η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν

Προς το παρόν, η Goldman προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο και στα 75 δολάρια το επόμενο έτος, όπως προβλέπεται σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις «κλίνουν προς τα πάνω» δεδομένων των διαταραχών στη ναυτιλία στο Ορμούζ, καθώς και ενδεχομένως στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν κλονιστεί αυτόν τον μήνα, με το Brent να έχει ξεπεράσει τα 91 δολάρια το βαρέλι, λόγω των ανανεωμένων συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και λόγω της απειλής των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, να μπλοκάρουν τις αποστολές από τη Σαουδική Αραβία.

Αυτές οι ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας ήταν κρίσιμες για να επιτρέψουν στα διαταραγμένα φορτία αργού πετρελαίου του Περσικού Κόλπου να φτάσουν στους πελάτες.

Ενώ τα χαμηλότερα παγκόσμια αποθέματα στο δεύτερο τρίμηνο έχουν αφήσει την αγορά πετρελαίου πιο εκτεθειμένη σε κρίσεις εφοδιασμού, η υποχώρηση των κινεζικών εισαγωγών σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ελαστικότητα της ζήτησης μπορεί να περιορίσει τα αναμενόμενα κέρδη, ανέφεραν.

Η στρατηγική που προτείνει η Goldman

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να αντισταθμίσουν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις από τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη Ρωσία, η Goldman πρότεινε μια στρατηγική αγοράς (long) στο χρονικό spread του ευρωπαϊκού ντίζελ για την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.

Οι αγορές ντίζελ ήταν πολύ περιορισμένες πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία συνέχιζε να πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια, ενώ υπήρχαν επιπλέον κίνδυνοι για τον εφοδιασμό λόγω τυφώνων, της ακραίας καλοκαιρινής ζέστης και των αναβολών στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, ανέφεραν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματευόταν στα 88,54 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές τους κορυφώθηκαν πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Απριλίου, κατά την αρχική φάση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζικό ράλι επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ ανέκτησε τις 2.500 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες
Wall Street: Άνοιγμα με άνοδο με στήριξη από ημιαγωγούς και θετικά αποτελέσματα
Wall Street

Θετικό άνοιγμα στην Wall Street με στήριξη από τους ημιαγωγούς
Ιαπωνία: Οι ασφαλιστικές εταιρείες αγόρασαν υπερμακροπρόθεσμο χρέος
Ομόλογα

Ιαπωνία: Οι ασφαλιστικές εταιρείες αγόρασαν υπερμακροπρόθεσμο χρέος
Βρετανικά ομόλογα: Σταθεροποιητικές τάσεις
Markets

Σταθεροποιητικές τάσεις στα βρετανικά ομόλογα
Ντίμον: Γιατί δεν αγοράζει μετοχές και ομόλογα
Markets

Ντίμον: Γιατί δεν αγοράζει μετοχές και ομόλογα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες ανοδικές τάσεις στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein
Reuters Breakingviews

Πώς η ΕΕ «πληγώνει» την IPO της Shein

Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της

Katrina Hamlin
Χούθι: Απειλούν με αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στην ενεργειακή κρίση
World

Πώς οι Χούθι βοηθούν το Ιράν να ελέγξει την ενέργεια

Πώς ο αποκλεισμός των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σφίγγει τον έλεγχο του Ιράν στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων
World

ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων

Η έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ -Ιράν αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας - Τι αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vitex: Αποδοτικό το 2025 παρά την πτώση κερδών – Η πρόσφατη εξαγορά και το rebranding
Business

Οι επιδόσεις της Vitex το 2025 - Το στοίχημα του rebranding

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 6,1% πέτυχε η Vitex το 2025 - Τα κέρδη υποχώρησαν αλλά η ρευστότητα βελτιώθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους
World

Τέλος οι κάψουλες καφέ;

Πώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε ο καφές από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση αλλάζει τις τάσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων
Economy

Μειώσεις τιμών: Δυσκολεύει το στοίχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

Η άνοδος του πετρελαίου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προβληματίζουν τη βιομηχανία για τις μειώσεις τιμών - Οι ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες σε κρίση: Η υπόθεση της Ρόδου και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Ακίνητα

Το πόρισμα-φωτιά για τη Ρόδο και οι σκιές στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας

Ελλιπείς ελέγχους για έκδοση αδειών και παραλείψεις στη βεβαίωση προστίμων αυθαιρέτων εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη Ρόδο - Η επόμενη μέρα για τις πολεοδομίες

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Commodities
Goldman: Πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο Ορμούζ
Commodities

Ξαναπαίρνει «φωτιά» το πετρέλαιο - Σενάριο για 120 δολάρια

Τα σενάρια της Goldman Sachs - Πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια – Ανάχωμα οι προσπάθειες διαμεσολάβησης
Commodities

Συγκρατούν τις τιμές του πετρελαίου οι προσπάθειες διαμεσολάβησης

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης αντισταθμίζουν τους φόβους για περαιτέρω αναταραχές στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Υποχωρούν τα κέρδη καθώς επανέρχεται το σενάριο διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Brent: Κάτω από τα 90 δολάρια με φόντο τις εξελίξεις με το Ιράν

Οι τιμές του αργού γύρισαν σε μεικτή εικόνα, καθώς οι επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανήλθαν στο προσκήνιο

Ήλιο: Η απαγόρευση εξαγωγών από την Κίνα απειλεί τις προμήθειες της Ευρώπης
Commodities

«Στραγγαλίζει» την Ευρώπη η κινεζική απαγόρευση εξαγωγών ηλίου

Οι έλεγχοι εξαγωγών του Πεκίνου διακόπτουν την περίπλοκη διαδρομή που ακολουθούσε το ρωσικό ήλιο, αυξάνοντας τις πιέσεις μετά τη διακοπή της παραγωγής του Κατάρ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Αλμα της τιμής πάνω από τα 90 δολάρια
Commodities

Αλμα της τιμής του πετρελαίου - Πάνω από τα 90 δολ. το Brent

Οι νέες εχθροπραξίες έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για ασφαλείς επαρκείς μεταφορές στο πετρέλαιο

Barclays: Τι κρύβεται πίσω από την πτώση σε χρυσό, Bitcoin και Big Tech
Commodities

Τι κρύβεται πίσω από την πτώση σε χρυσό, Bitcoin και Big Tech

Οι πρόσφατες διορθώσεις δεν σηματοδοτούν το τέλος του ανοδικού κύκλου στις αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.

Ο χρυσός έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου

Latest News
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει
Green

«Τέλος» στην καταστροφή απούλητων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων

Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη χρημάτων και φυσικών πόρων

Αλέξανδρος Καψύλης
ΙΟΒΕ: Ένας στους επτά νέους στην Ελλάδα μένει εκτός εργασίας και εκπαίδευσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: 1 στους 7 νέους εκτός εργασίας και εκπαίδευσης

Το παράδοξο με τους πτυχιούχους και η κατάσταση στις ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams
English Edition

Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams

Greece launches Traffic Commander, an AI-powered system designed to monitor Attica’s roads in real time and tackle chronic congestion

Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο
World

Μέσω Σουέζ η μεταφορά πετρελαίου στα ασιατικά διυλιστήρια

Η νέα διαδρομή με διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και παράκαμψη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, θα απαιτήσει έως και τέσσερις επιπλέον εβδομάδες

Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία

Τι αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter
English Edition

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter

The court found that Koukakis based his reporting and commentary on the evidence available at the time

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Ποιές ώρες θα είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής

ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcor κατά 2,75 φορές - Πότε κατανέμονται οι μετοχές

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Τραμπ: Ετοιμος να «πατήσει το κουμπί» σε περίπτωση που οι Χούθι επιβάλλουν αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με σκληρή απάντηση τους Χούθι

Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει έτοιμος να κάνει «αυτό που πρέπει», σε περίπτωση που αυτό γίνει πράξη

ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Business

Cenergy: Ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή στόχο η AXIA - Alpha Finance

H ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy - Σύσταση για αγορά

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious
English Edition

Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious

Rising prices are reshaping shopping and travel habits in Greece, with consumers prioritizing value, comparing prices more carefully and choosing more affordable holiday options

ΑΑΔΕ: Καταβάλλεται η 2η δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 88.833 αγρότες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πληρωμή 24,79 εκατ. από την ΑΑΔΕ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το συνολικό ποσό της σημερινής καταβολής από την ΑΑΔΕ ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ και αφορά αγορές του 2ου τριμήνου 2026

Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies