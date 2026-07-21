Goldman: Πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο Ορμούζ

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Το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, εάν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν, σύμφωνα με την Goldman Sachs , αν και αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο της τράπεζας.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η μείωση των εκτιμώμενων ροών στον Περσικό Κόλπο κάτω από το 45% των προπολεμικών επιπέδων έχουν ωθήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου» ανέφεραν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven, σε σημείωμα στις 20 Ιουλίου.

Η Goldman και η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν

Προς το παρόν, η Goldman προβλέπει ότι το Brent θα διαμορφωθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο και στα 75 δολάρια το επόμενο έτος, όπως προβλέπεται σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις «κλίνουν προς τα πάνω» δεδομένων των διαταραχών στη ναυτιλία στο Ορμούζ, καθώς και ενδεχομένως στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν κλονιστεί αυτόν τον μήνα, με το Brent να έχει ξεπεράσει τα 91 δολάρια το βαρέλι, λόγω των ανανεωμένων συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και λόγω της απειλής των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, να μπλοκάρουν τις αποστολές από τη Σαουδική Αραβία.

Αυτές οι ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας ήταν κρίσιμες για να επιτρέψουν στα διαταραγμένα φορτία αργού πετρελαίου του Περσικού Κόλπου να φτάσουν στους πελάτες.

Ενώ τα χαμηλότερα παγκόσμια αποθέματα στο δεύτερο τρίμηνο έχουν αφήσει την αγορά πετρελαίου πιο εκτεθειμένη σε κρίσεις εφοδιασμού, η υποχώρηση των κινεζικών εισαγωγών σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ελαστικότητα της ζήτησης μπορεί να περιορίσει τα αναμενόμενα κέρδη, ανέφεραν.

Η στρατηγική που προτείνει η Goldman

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να αντισταθμίσουν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις από τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη Ρωσία, η Goldman πρότεινε μια στρατηγική αγοράς (long) στο χρονικό spread του ευρωπαϊκού ντίζελ για την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.

Οι αγορές ντίζελ ήταν πολύ περιορισμένες πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία συνέχιζε να πλήττει τα ρωσικά διυλιστήρια, ενώ υπήρχαν επιπλέον κίνδυνοι για τον εφοδιασμό λόγω τυφώνων, της ακραίας καλοκαιρινής ζέστης και των αναβολών στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, ανέφεραν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματευόταν στα 88,54 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές τους κορυφώθηκαν πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Απριλίου, κατά την αρχική φάση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.