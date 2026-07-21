Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια – Ανάχωμα οι προσπάθειες διαμεσολάβησης

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Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές είδαν τις αναφορές για μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως αντιστάθμισμα στις νέες ανταλλαγές πυρών στη Μέση Ανατολή και στις απειλές για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι της Υεμένης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν στα 88,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Σεπτεμβρίου παρέμεινε σταθερό στα 82,47 δολάρια το βαρέλι και τα δύο υποχωρώντας από τα υψηλά τουλάχιστον 40 ημερών που σημείωσαν τη Δευτέρα, όταν το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Ναυτικός αποκλεισμός και διπλωματία

Οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ένα ενδεχόμενο νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ στον πόλεμό τους κατά του Ιράν και αυξάνοντας την απειλή για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και το εμπόριο πέραν του Κόλπου.

«Οι απειλές για ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι είναι σημαντικές επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχής σε έναν ακόμα μείζονα εξαγωγέα πετρελαίου», δήλωσε ο Tim Waterer, κύριος αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Την ίδια στιγμή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από μεσολαβητές για εκεχειρία 10 ημερών, στο πλαίσιο προσπαθειών να διασωθεί η ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, η οποία αποσκοπούσε στο να ανοίξει ο δρόμος για μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Της διπλωματικής πρωτοβουλίας προηγήθηκε άλλη μια νύχτα αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικές πόλεις και επιθέσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε ολόκληρη τη περιοχή.

«Το πετρέλαιο έχει διανύσει ήδη μεγάλη απόσταση και ασφαλώς έχει τη δυνατότητα να κινηθεί ξανά υψηλότερα. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, οι νυχτερινές συζητήσεις περί αποκλιμάκωσης και ειρηνευτικών συνομιλιών φαίνεται να συγκρατούν την ανοδική πορεία προς το παρόν. Το αν θα προκύψει κάτι από αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες μένει να φανεί», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής αγοράς της IG, Tony Sycamore.