Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπια κέρδη

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Μικρές μεταβολές και θετικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήριο με το κλίμα να βελτιώνεται λόγω των εξελίξεων στον Περσικό κόλπο που οδηγούν πτωτικά τις τιμές του πετρελαίου ενώ οι επενδυτές επικεντρώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με άνοδο 0,10%. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,02% στις 24.844,49μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,33% στις 10.488,24 μονάδες. Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,11% στις 8.349,05 μονάδες.

Εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αναμένοντας τις οικονομικές επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Η μητρική εταιρεία της Google, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε κεφαλαιοποίηση που αποτιμάται σε 4,2 τρισ. δολάρια, μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες ως μία από τις μετοχές-βαρόμετρο των «Magnificent Seven», που έχουν οδηγήσει τη Wall Street σε άνοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ανοδικής πορείας που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η εταιρεία αποτελεί επίσης έναν «υπερμεγέθη» παίκτη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και υποδομών ΑΙ. Αυτές οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής ανάκαμψης της αγοράς, οδηγώντας σε τεράστια κέρδη για τις εταιρείες ημιαγωγών και άλλες εταιρείες που επωφελούνται από τις τεράστιες επενδύσεις.

Οι τεχνολογικές μετοχές στην Ευρώπη ενισχύονται κατά 1,4%, με την ASMI να σημειώνει άνοδο 2,5% και την ASML να κερδίζει 3%. Παράλληλα, οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ενισχύονται κατά 1,4%, ακολουθώντας την άνοδο στις τιμές του χαλκού και του χρυσού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα εταιρικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Η μετοχή της Julius Baer υποχωρεί κατά περίπου 2%, παρά το γεγονός ότι η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε ισχυρότερες των αναμενόμενων καθαρές νέες εισροές κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο.