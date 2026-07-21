Χρυσός: Ανοδος με φόντο τη διπλωματική διαμεσολάβηση

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Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν στις ασιατικές αγορές οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έλαβαν υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την άμβλυνση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δημιουργούν ελπίδες ότι εφόσον αποδώσουν θα περιορίσουν τους κινδύνους πληθωρισμού που τροφοδοτούνται από το πετρέλαιο και θα επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε κατά 0,9% στα 4.042,69 δολάρια η ουγγιά έως τις 03:45 ώρα Ελλάδος και τα αμερικανικά προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού παράδοσης Αυγούστου σημείωσαν άνοδο 0,8% στα 4.047,40 δολάρια.

«Φαίνεται ότι ο χρυσός προσπαθεί να βρει μια βάση κάπου γύρω από αυτό το επίπεδο [των 4.000 δολαρίων] και θα προσπαθήσει να ανακτήσει την ανοδική του τροχιά από εκεί», δήλωσε ο Ilya Spivak, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής ανάλυσης στην Tastylive. «Αυτές οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχουν κάποιο βαθμό παράπλευρου αντικτύπου, αν και η προσοχή που τους δίνεται είναι ολοένα και πιο επιφανειακή».

Στο μέτωπο του πολέμου

Επισημαίνεται ότι στο μέτωπο του πολέμου, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό στο Ριάντ, παρά τις ενδείξεις ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιθυμούν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για να σταματήσουν το νέο κύκλο επιθέσεων που σχεδόν διέλυσε την εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από διαμεσολαβητές για εκεχειρία 10 ημερών, στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης της ενδιάμεσης συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στο να ανοίξει ο δρόμος για μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Φόβοι για πληθωρισμό

Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό άνω του ενός μηνός τη Δευτέρα, με έναν αυξανόμενο αριθμό φορέων χάραξης πολιτικής να υποστηρίζει ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν για να καταπολεμηθεί ο επιμένουν πληθωρισμός.

Τα υψηλά επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

Παρόλο που η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, οι traders τιμολογούν επί του παρόντος 64% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch.

Η spot τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 2,2% στα 57,67 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,8% στα 1.607,20 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 1.263,73 δολάρια.