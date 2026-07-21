Βρετανικά ομόλογα: Σταθεροποιητικές τάσεις

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Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στα βρετανικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές περίμεναν νέες λεπτομέρειες πολιτικής από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ενώ τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία αμβλύνουν τα στοιχήματα για υψηλότερα επιτόκια.

Οι αποδόσεις των δεκαετών βρετανικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές στο 5,03% και αυτές των 30ετών ομολόγων παρουσίασαν μικρή μεταβολή γύρω στο 5,75%. Οι ανοδικές τάσεις ενισχύθηκαν, καθώς ο ρυθμός αύξησης των εισοδημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβραδύνθηκε απροσδόκητα στο 4,3% τον Μάιο και η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον προϋπολογισμό

«Η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά ομολόγα μετατοπίζεται από πολιτική σε πολιτική» έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες του ο στρατηγικός αναλυτής της Citigroup, Τζέιμι Σιρλ.

«Η αντίστροφη μέτρηση για τον επόμενο προϋπολογισμό ξεκινά τώρα, καθώς μόνο τότε θα εμφανιστούν οι πλήρεις επιπτώσεις του δανεισμού».

Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο μηνών τη Δευτέρα, μετά από σχόλια του Μπέρναμ που υποδήλωναν ότι θα μπορούσε να αναζητήσει τρόπους για να αυξήσει τον δανεισμό, παρόλο που δεσμεύτηκε να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της κυβέρνησης. Αργότερα ονόμασε τον πρώην υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι Υπουργό Οικονομικών.

Ο Χίλι έχει πιέσει για περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες, αλλά θεωρείται ευρέως από τις αγορές ως μια ασφαλής επιλογή , καθώς έχει προηγούμενη εμπειρία στο υπουργείο Οικονομικών.