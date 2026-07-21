Ντίμον: Γιατί δεν αγοράζει μετοχές και ομόλογα

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Οι επενδυτές υποτιμούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία κατά την άποψη του CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα αγόραζε ούτε μετοχές ούτε μακροπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου στις τρέχουσες τιμές τους.

Σε μια συνέντευξη με τον Wilfred Frost που διήρκεσε μια ώρα , ο Ντίμον είπε ότι οι αγορές δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη μια αυξανόμενη λίστα γεωπολιτικών και δημοσιονομικών απειλών.

«Νομίζω ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πιθανώς μεγαλύτεροι από ό,τι πιστεύουν άλλοι», είπε αναφερόμενος στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά πλήττονται από την ενίσχυση των ελλειμμάτων.

Ερωτηθείς αν οι αγορές υποτιμούν την πιθανότητα ενός μεγάλου σοκ, ο Ντίμον είπε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι κίνδυνοι αντικατοπτρίζονται ήδη στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

«Είναι πιθανό κάτι να έχει ενσωματωθεί, αλλά αυτό που δεν έχει ενσωματωθεί είναι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα», είπε.

Ντίμον: Δεν αγοράζω μακροπρόθεσμα ομόλογα

Ο ισχυρός άντρας της JP Morgan αναγνώρισε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει γίνει πιο ανθεκτική λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής εξάρτησης από ό,τι στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός ξαφνικού σημείου καμπής.

«Μπορεί να χρειαστούν περισσότερα “καλάμια στην πλάτη της καμήλας” για να προκληθεί αυτό το σημείο καμπής», είπε. «Ακόμα και αν αυτός ο τρέχων πόλεμος ξεκινήσει ξανά, ίσως αυτό να μην είναι αρκετό για να το κάνει.»

Τα επίμονα ελλείμματα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ τελικά θα επιβάλουν μια αναμέτρηση, ενδεχομένως οδηγώντας τα επιτόκια υψηλότερα, είπε ο Ντίμον.

«Η άποψή μου είναι ότι θα γίνει πρόβλημα», είπε, προβλέποντας υψηλότερα επιτόκια καθώς οι εκδικητές ομολόγων απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τη χρηματοδότηση του χρέους της κυβέρνησης.

Είπε ότι δεν θα αγόραζε μακροπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου: «Προσωπικά, όχι» απάντησε στην ερώτηση αν θα αγόραζε ομόλογα.

Ακόμα κι αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει στον στόχο του 2% της Fed, «το 10ετές ομόλογο θα πρέπει πιθανώς να είναι στο 4% έως 4,5%», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει μικρή ανοδική πορεία για τις τιμές των αμερικανικών ομολόγων.

Εξίσου επιφυλακτικός είναι και για τις μετοχές. Ενώ θα εξέταζε μια μεμονωμένη μετοχή εάν ήταν «μια εξαιρετική επένδυση», ο Ντίμον είπε ότι δεν θα ήταν αγοραστής της ευρύτερης αγοράς με τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Υιοθέτησε επίσης έναν μετρημένο τόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, συγκρίνοντας τη σημερινή άνθηση των δαπανών με τις πρώτες ημέρες του διαδικτύου.

«Το ποσό των χρημάτων που δαπανάται είναι τεράστιο. Θα αποδώσει συνολικά; Πιθανώς, όπως ακριβώς έκανε και το διαδίκτυο» είπε.

Επίσης, επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της άνθησης του διαδικτύου, μεγάλοι πρώτοι παίκτες όπως η Yahoo και η Netscape ξεθώριασαν, ενώ οι νικητές όπως η Google και το Facebook αναδύθηκαν αργότερα.

«Θα αποδώσει όπως περιμένετε και με το χρονοδιάγραμμα που περιμένετε; Σίγουρα όχι» κατέληξε.