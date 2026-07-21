Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζικό ράλι επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες

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Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με θετικό πρόσημο και έκλεισε στα υψηλά ημέρας, στις 2.500,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,08%. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ράλι 4,29%, κλείνοντας στις 2.847,6 μονάδες, ενώ ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 2,25% στις 6.364,2 μονάδες.

Η βελτιωμένη διεθνής εικόνα και η προσδοκία επαναφοράς των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη λειτούργησαν ενισχυτικά για το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας ώθηση στους επενδυτές να τοποθετηθούν επιθετικά στους περισσότερους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με έμφαση στις τράπεζες. Παράλληλα, οι κινήσεις short covering φαίνεται ότι ενδυνάμωσαν την ανοδική κίνηση, ειδικά όταν ο δείκτης πέρασε επιθετικά τις 2.470 μονάδες.

Τζίρος και πακέτα

Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από αισθητή αύξηση του τζίρου, ο οποίος εκτινάχθηκε στα 375,86 εκατ. ευρώ, από 261 εκατ. ευρώ την προηγούμενη ημέρα. Από αυτά, 77,47 εκατ. ευρώ αφορούσαν 42 πακέτα, με σημαντικές πράξεις σε ΕΤΕ, ΑΚΤΟΡ, Eurobank, Alpha Bank, ΔΕΗ, Optima, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συνολικά, η εικόνα παρέπεμψε σε αγορά που ανακτά γρήγορα χαμένο έδαφος, έπειτα από μια πτωτική εβδομάδα και μια αρχική αδυναμία που είχε προηγηθεί. Η κίνηση προς τις 2.500 μονάδες θεωρείται ότι απομάκρυνε, τουλάχιστον προσωρινά, τον κίνδυνο για πιο επιθετική πτωτική διάσπαση.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ημέρας, καθώς κάλυψε πάνω από το 60% του συνολικού τζίρου της αγοράς. Η Eurobank κατέγραψε άνοδο 6,18% στα 4,40 ευρώ, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 5,62% στα 9,40 ευρώ, η Alpha Bank κέρδισε 4,7% στα 4,07 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 3,48% στα 15,30 ευρώ.

Η ισχυρή εικόνα του κλάδου συνδέθηκε και με τις θετικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου που αναμένονται το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά ημερολόγια, οι ανακοινώσεις ξεκινούν στα τέλη Ιουλίου και κορυφώνονται στις αρχές Αυγούστου, με τις βασικές συστημικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Morgan Stanley επιβεβαίωσε σήμερα την overweight στάση της στις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι ισχυρά και πιθανόν να οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις. Από την άλλη, η HSBC διατηρεί επιφυλακτική στάση για την ελληνική αγορά στο σύνολό της, αν και παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες.

Κινήσεις στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Πέρα από τις τράπεζες, η ΔΕΗ κινήθηκε ανοδικά κατά 2,69% στα 22,90 ευρώ, ενώ η Jumbo συνέχισε με νέα άνοδο 2,16% στα 23,70 ευρώ. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 1,36% στα 20,80 ευρώ και η Allwyn κατά 1,22% στα 13,27 ευρώ.

Αντίθετα, η ΑΚΤΟΡ δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και υποχώρησε 9,98% στα 11,72 ευρώ, συγκλίνοντας στο εύρος της τιμής διάθεσης της ΑΜΚ. Απώλειες σημείωσαν επίσης η ΕΥΔΑΠ και η Βιοχάλκο, ενώ η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση παρέμεινε συνολικά πιο αδύναμη σε σχέση με τη μεγάλη.

Η ΕΧΑΕ κινήθηκε καλύτερα στον FTSEM με άνοδο 3,3% στα 7,59 ευρώ, αν και με περιορισμένο τζίρο. Στο κάτω μέρος του ταμπλό, ξεχώρισαν η Σπύρου με άνοδο 10,2% και η Παπουτσάνης με κέρδη 8,2%.

Επόμενα ορόσημα

Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν ως βασικός καταλύτης για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και τις εξελίξεις στο διεθνές γεωπολιτικό μέτωπο, που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση έδειξε ότι η αγορά εξακολουθεί να βρίσκει στήριξη στις τράπεζες, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει συγκεντρωμένο στους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το ερώτημα πλέον είναι αν η ανοδική αντίδραση θα έχει συνέχεια ή αν οι επόμενες συνεδριάσεις θα επιβεβαιώσουν ότι η κίνηση αυτή ήταν κυρίως τεχνική.