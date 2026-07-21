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Wall Street: Άνοιγμα με άνοδο με στήριξη από ημιαγωγούς και θετικά αποτελέσματα

Η Wall Street κινείται θετικά την Τρίτη, λόγω των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές «είδαν» πέρα από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν

Wall Street 21.07.2026, 17:22
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Wall Street: Άνοιγμα με άνοδο με στήριξη από ημιαγωγούς και θετικά αποτελέσματα
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Η Wall Street κινείται θετικά την Τρίτη, λόγω των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές «είδαν» πέρα από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και επικεντρώθηκαν στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών.

Ο Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά κατά 0,63%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημειώνουν άνοδο 0,52% και 0,84% αντίστοιχα.

Οι μετοχές της 3M εκτοξεύτηκαν πάνω από 9% αφού τα κέρδη του β’ τριμήνου του βιομηχανικού γίγαντα ήταν καλύτερα από το αναμενόμενο. Επιπλέον, η General Motors ανακοίνωσε υπέρβαση στους κύριους και καθαρούς δείκτες για το β’ τρίμηνο, αυξάνοντας τη μετοχή κατά 3%. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά δυναμικά. Από περίπου 66 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, σχεδόν το 88% ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για τα καθαρά τους κέρδη, σύμφωνα με τη FactSet.

Μεγάλα ονόματα που αναμένεται να ανακοινώσουν κέρδη αργότερα αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνουν τις Alphabet, IBM και Tesla.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και όχι μόνο για τον χώρο της τεχνολογίας», είπε ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων για τις ΗΠΑ στην eToro. «Το γενικό μήνυμα είναι ήδη σαφές: οι εταιρείες που δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν το υψηλό επίπεδο προσδοκιών της Wall Street τιμωρούνται».

«Αυτό αποτελεί έντονη αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν η αβεβαιότητα είχε μειώσει τις προσδοκίες και οι επενδυτές αναζητούσαν κυρίως διαβεβαιώσεις ότι οι γεωπολιτικές αναταραχές δεν είχαν εκτροχιάσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε. «Σήμερα, μετά την πορεία της αγοράς σε ιστορικά υψηλά, καλά αποτελέσματα δεν είναι πια πάντα αρκετά».

Οι ημιαγωγοί έδωσαν επίσης ώθηση στην ευρύτερη αγορά. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) κέρδισε 3%. Η Marvell Technology ανέβηκε περίπου 6%, μαζί με την Astera Labs, ενώ η Micron Technology κέρδισε 8%. Η Intel ανέβηκε πάνω από 6%.

Η άνοδος της Τρίτης έρχεται μετά από μια συνεδρίαση με απώλειες, κατά την οποία οι επενδυτές αξιολόγησαν τις κλιμακώσεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τη 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων στο Ιράν από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «τελείωσε», ενώ οι δυνάμεις της Τεχεράνης έχουν χτυπήσει σημεία αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή ενώ οι σύμμαχοι του Ιράν, Χούθι, έχουν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν και κατέβαιναν την Τρίτη, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε μια ανανεωμένη διπλωματική προσπάθεια για μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αναφορές υποδηλώνουν ότι οι μεσολαβητές προτείνουν μια κατάπαυση πυρός 10 ημερών μεταξύ των δύο αντιπάλων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 2% πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές ορόσημο Brent ήταν υψηλότερο κατά 2% πάνω από τα 91 δολάρια.

Το πετρέλαιο είχε κινηθεί ανοδικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει για το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας τράβηξε τα μεγάλα χρηματιστηριακά δείκτες προς τα κάτω για τη μέρα, ακόμη και όταν οι μετοχές των ημιαγωγών ανέκτησαν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

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