Εθνική Τράπεζα Ουγγαρίας: Μείωσε για δεύτερο μήνα τα επιτόκια

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Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μείωσε το κόστος δανεισμού η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας, καθώς ο υποτονικός πληθωρισμός επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προχωρήσουν σε έναν κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 5,75% την Τρίτη, όπως αναμενόταν και οι 23 οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

O κύκλος μείωσης των επιτοκίων

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, όταν η κεντρική τράπεζα επανεκκίνησε τη χαλάρωση μετά από απότομη μείωση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό λόγω της ανατίμησης του φιορινιού. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Mihaly Varga δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν περιθώριο για δύο επιπλέον μειώσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πριν επαναξιολογήσουν τις συνθήκες τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν αυτές τις προβλέψεις, με τον ετήσιο πληθωρισμό να επιβραδύνεται στο 1,7% τον Ιούνιο από 1,8% έναν μήνα νωρίτερα — κάτω από το περιθώριο ανοχής 2%-4% της κεντρικής τράπεζας για δεύτερο μήνα.

Τα κέρδη του φιορινιού μετά τη νίκη του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγυάρ επί του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές τον Απρίλιο, οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας και ο συγκρατημένος εισαγόμενος πληθωρισμός συνέχισαν να αντισταθμίζουν τη σταδιακή άρση των κυβερνητικών μέτρων περιορισμού των τιμών.

Η δέσμευση της νέας κυβέρνησης να επιδιώξει την υιοθέτηση του ευρώ έχει επίσης στηρίξει το νόμισμα και έχει βοηθήσει στη μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.