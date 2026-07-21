ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων

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Οι τράπεζες της ευρωζώνης αυστηροποίησαν περαιτέρω τα κριτήρια εταιρικής πίστωσης, καθώς βλέπουν υψηλότερους κινδύνους λόγω γεωπολιτικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν.

«Η έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων του δεύτερου τριμήνου «εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας, με τις τράπεζες να αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους καθώς εξελίσσονται οι συνομιλίες.

»Οι τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς τους κινδύνους και συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τους πιστωτικούς κινδύνους, ιδίως στους τομείς με τη μεγαλύτερη έκθεση, ενώ ορισμένες ανέφεραν περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

»Η καθαρή αυστηροποίηση συνέχισε να είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι αντιληπτοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές και η χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο παρέμειναν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων για τις επιχειρήσεις.

»Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ζώνης του ευρώ, οι τράπεζες στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία ανέφεραν αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις, ενώ τα πιστωτικά κριτήρια χαλάρωσαν στην Ιταλία. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα πιστωτικά κριτήρια θα συνεχίσουν να αυστηροποιούνται, αν και με πιο μέτριο ρυθμό»

We asked 159 banks about changes in their lending conditions and loan demand during the second quarter of 2026. Read our bank lending survey to find out more https://t.co/sSvwNSTZo1 pic.twitter.com/XpToCFvz5m — European Central Bank (@ecb) July 21, 2026

Οι τράπεζες ανέφεραν επίσης πιο αυστηρά κριτήρια για στεγαστικά δάνεια, καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια προς νοικοκυριά.

«Οι τράπεζες ανέφεραν καθαρή αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων τόσο για τα στεγαστικά δάνεια όσο και για τις καταναλωτικές πιστώσεις (καθαρά ποσοστά 9% και 12% αντίστοιχα).

»Η μειωμένη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο και η αυξημένη αντίληψή τους για τον κίνδυνο αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες της αυστηροποίησης όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια και τις καταναλωτικές πιστώσεις.

»Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ζώνης του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων για τα στεγαστικά δάνεια αυστηροποιήθηκαν στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ παρέμειναν αμετάβλητα στην Ιταλία.

»Όσον αφορά τις καταναλωτικές πιστώσεις, τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων στην Ισπανία παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ αυξήθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

»Η αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων τόσο για τα στεγαστικά δάνεια όσο και για τις καταναλωτικές πιστώσεις ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνη με τις προσδοκίες των τραπεζών. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες αναμένουν μια ήπια περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων για τα στεγαστικά δάνεια (2%) και μια μεγαλύτερη αυστηροποίηση για τις καταναλωτικές πιστώσεις (11%).» υπογραμμίζει η ΕΚΤ.

Μικρή αύξηση της ζήτησης δανείων από τις επιχειρήσεις

Η έκθεση της Τρίτης έδειξε επίσης μια μικρή αύξηση στην όρεξη των εταιρειών για πίστωση, λόγω της «υψηλότερης ζήτησης για αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης, της ζήτησης για πάγιες επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις και άλλων χρηματοδοτικών αναγκών που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση του χρέους».

«Οι τράπεζες ανέφεραν μια μικρή καθαρή αύξηση της ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (καθαρό ποσοστό 3%), σε συνέπεια με τις προηγούμενες μέτριες καθαρές μεταβολές που παρατηρήθηκαν από τα μέσα του 2024. Η καθαρή αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των τραπεζών για μια πιο έντονη μείωση (καθαρό ποσοστό -10%), μετά τη μικρή καθαρή μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο (καθαρό ποσοστό -2%).

»Η ζήτηση δανείων υποστηρίχθηκε από την αυξημένη ζήτηση για αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης, τη ζήτηση για πάγιες επενδύσεις από μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες που σχετίζονται με την αναχρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση του χρέους. Οι τράπεζες ανέφεραν αύξηση της ζήτησης για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά εκτίμησαν ότι η συνολική εικόνα παραμένει μικτή και εξαρτάται από τις μελλοντικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

»Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών της ζώνης του ευρώ, η ζήτηση δανείων προς επιχειρήσεις αυξήθηκε στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά μειώθηκε στην Ισπανία και τη Γαλλία. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες αναμένουν μια μέτρια καθαρή αύξηση της ζήτησης δανείων.» αναφέρει η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ τόνισε ότι η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια «μειώθηκε σημαντικά».

«Η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και οι αλλαγές στα επιτόκια ήταν ο κύριος παράγοντας που ώθησε τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, με την επιδείνωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας να επηρεάζει επίσης αρνητικά», ανέφερε η ΕΚΤ.

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ

Τα αποτελέσματα έρχονται λίγο πριν από τη διήμερη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, με τους αξιωματούχους να αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού μετά από μια αύξηση 0,25% τον Ιούνιο. Οικονομολόγοι και επενδυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό μια ακόμη αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της πρόσφατης ανανεωμένης κλιμάκωσής της. Οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω της επιδείνωσης των εχθροπραξιών και το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε περισσότερες από πέντε εβδομάδες τη Δευτέρα.

Ο τραπεζικός δανεισμός παίζει βασικό ρόλο στην ώθηση της δραστηριότητας, ιδίως για τις εταιρικές επενδύσεις, και λειτουργεί επίσης ως πρώιμη ένδειξη για το πώς οι αλλαγές στα επιτόκια φιλτράρονται στην ευρύτερη οικονομία.