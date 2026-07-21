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Κυριάκος Πιερρακάκης: Εργαλείο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης το νέο ΕΠΑ – Έρχονται χρηματοδοτήσεις 23 δισ.

Για τον ρόλο που θα παίξει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στην οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης – Τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης όλων των πόρων

Economy 21.07.2026, 11:46
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Κυριάκος Πιερρακάκης: Εργαλείο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης το νέο ΕΠΑ – Έρχονται χρηματοδοτήσεις 23 δισ.
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Ως ένα βασικό εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 (ΕΠΑ) που παρουσιάζεται αυτή την ώρα στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η καλή πορεία της οικονομίας παρέχει τους απαραίτητους πόρους, οι οποίοι συνοδεύονται από την ευθύνη για τη σωστή αξιοποίησή τους, με σκοπό τη δημιουργία διαρκούς αξίας ενώ στάθηκε στην ανάγκη για προνοητικότητα, λέγοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα διασφαλίσουν ένα ισχυρότερο μέλλον για τη χώρα τα επόμενα δέκα με είκοσι χρόνια.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να μην χαθεί ούτε ευρώ

«Να αξιοποιήσουμε σωστά κάθε διαθέσιμο ευρώ και να δημιουργήσουμε αξία η οποία θα διαρκέσει στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στο Ωδείο Αθηνών ως παράδειγμα ενός χώρου που υλοποιήθηκε από ένα αρχικό σχέδιο. «Η απόσταση ανάμεσα στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα καλύπτεται με φαντασία, με πόρους, με επιμονή και με αποτελεσματικότητα», υπογράμμισε με νόημα.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η ευθύνη μας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι, λοιπόν, να καλύψουμε την ίδια απόσταση», μετατρέποντας 23 δισ. ευρώ σε χιλιάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα «σε υποδομές που θα μείνουν, σε ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν, σε δυνατότητες που σήμερα ίσως ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε».

Τι θα κρίνει την επιτυχία του ΕΠΑ

Σημείωσε μάλιστα ότι η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από τον βαθμό που η Ελλάδα θα διαφέρει προς το καλύτερο χάρη στις σημερινές αποφάσεις και τον σχεδιασμό ενώ κλείνοντας είπε ότι «με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης βάζουμε τον πήχη πιο ψηλά για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που μπορούμε, για την Ελλάδα που αξίζουμε».

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