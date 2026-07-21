Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 3,7 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου

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Νέα αύξηση μείωσαν τον Μάιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες, μετά τη μικρή πτώση που καταγράφτηκε τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 τα κρατικά «φέσια» βρέθηκαν πάλι πάνω από τα 3 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 431 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατ. ευρώ τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,727 δισ. ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,299 δισ. ευρώ.

Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,519 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους, οι δήμοι δεν έχουν πληρώσει 346 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστάνε 715 εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Την ίδια ώρα, επιστροφές φόρων ύψους 719 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την ΑΑΔΕ να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για τους επιστρέψει φόρους ύψους 176 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Αναλυτικά τα κρατικά φέσια

Τα στοιχεία του υπουργείου Δείχνουν ότι:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές διαμορφώθηκαν σε 1,519 δις. ευρώ στα τέλη Μαΐου καταγράφοντας αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Δεκέμβριο του 2025.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάιο του 2026 στα 715 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025.

Κατακόρυφη αύξηση εμφανίζουν τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς από 180 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025 έκαναν άλμα 166 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και έφτασαν τα 346 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου τα οποία έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαΐου.

Τα χρέη των υπουργείων ανέρχονται σε 159 εκατ. ευρώ.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Το πρώτο πεντάμηνο του έτους, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ με την ΑΑΔΕ να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους να τους επιστρέψει φόρους που δικαιούνται οι οποίοι συνολικά ανέρχονται σε 176 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.