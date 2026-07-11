Ληξιπρόθεσμα χρέη: Ποιοι μπαίνουν στις 72 δόσεις – Πότε χάνεται η ρύθμιση

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Τη δυνατότητα στους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία να τα ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους σε 72 δόσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να είναι φορολογικά ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ποια ληξιπρόθεσμα χρέη μπορούν να ενταχθούν

Στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων θα μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που:

δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023,

δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου 2026,

δεν είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει άλλες μη τακτοποιημένες οφειλές προς την Εφορία. Τυχόν νεότερα χρέη θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με νόμιμο τρόπο.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ.

Οι όροι της ρύθμισης

Οι οφειλές θα μπορούν να αποπληρωθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Η ένταξη στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να πληρωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μέρους της οφειλής, ο οφειλέτης θα επιβαρύνεται με τον τόκο που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που εξοφλούνται πρόωρα.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό εάν ο οφειλέτης:

καθυστερήσει την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών,

δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει νόμιμα τις υπόλοιπες οφειλές του προς την Εφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επανεκκινήσει τα προβλεπόμενα μέτρα είσπραξης και αναγκαστικής εκτέλεσης.