Αγάπη Σμπώκου: Ο νέος οδικός χάρτης του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον νέο οδικό χάρτη για τον ελληνικό τουρισμό, με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες, παρουσίασε η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπη Σμπώκου, κατά την πρώτη συνάντησή της με εκπροσώπους του Τύπου.

Η στρατηγική του ΣΕΤΕ διαμορφώνεται γύρω από επτά βασικούς άξονες, οι οποίοι θέτουν στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και, κυρίως, τη δημιουργία ουσιαστικού οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Αγάπη Σμπώκου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του τουρισμού με τους κατοίκους των προορισμών, αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη του κλάδου δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ούτε να προχωρεί χωρίς τη συμμετοχή και την αποδοχή τους.

«Η κοινωνική νομιμοποίηση του τουρισμού είναι για μένα κεντρικό θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς την εμπιστοσύνη των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναβάθμιση των προορισμών

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ουσιαστική αναβάθμιση των ελληνικών προορισμών, μέσα από καλύτερες δημόσιες υποδομές, αποτελεσματικότερη διαχείριση και ένα σταθερό, σαφές χωροταξικό πλαίσιο.

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών και λειτουργικών οργανισμών διαχείρισης προορισμών, οι οποίοι θα μπορούν να συντονίζουν τις διαφορετικές δραστηριότητες, να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τις πιέσεις και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη με βάση τις πραγματικές αντοχές κάθε περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανάγκη για σαφέστερους κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη, στη λειτουργία της ξενοδοχειακής αγοράς και στη διαθεσιμότητα κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους.

Παράλληλα, η Αγάπη Σμπώκου τάχθηκε υπέρ της επιστροφής μεγαλύτερου μέρους των εσόδων από τους τουριστικούς φόρους στις τοπικές κοινωνίες, ώστε οι πόροι να κατευθύνονται στις υποδομές και στις υπηρεσίες που δέχονται την πίεση της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Οι άνθρωποι του τουρισμού

Ο δεύτερος άξονας αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συστηματικές επενδύσεις στην τουριστική εκπαίδευση, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στη δημιουργία καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών.

Σταθερό επενδυτικό περιβάλλον

Η τρίτη προτεραιότητα αφορά τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και επενδυτικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου.

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ειδικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία

Ως τέταρτο άξονα, η Αγάπη Σμπώκου έθεσε τη βιωσιμότητα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά εργαλεία

Ο πέμπτος άξονας αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΕΤΕ, η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των προορισμών, στην ανάλυση των τουριστικών ροών και στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Το Brand Ελλάδα ως υποδομή εμπιστοσύνης

Η έκτη προτεραιότητα αφορά την ενίσχυση του Brand Ελλάδα, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως εργαλείο προβολής και διαφημιστικής επικοινωνίας.

Αντιθέτως, πρέπει να λειτουργεί ως «υποδομή εμπιστοσύνης», η οποία θα αναδεικνύει την αυθεντικότητα, την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πολυμορφία της χώρας

Αναβάθμιση του ρόλου του ΣΕΤΕ

Ο έβδομος άξονας αφορά την οργανωτική και θεσμική αναβάθμιση του ίδιου του ΣΕΤΕ.

Στόχος είναι ο Σύνδεσμος να ενισχύσει τον ρόλο του στη διαμόρφωση πολιτικών και στην τεκμηριωμένη παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο.