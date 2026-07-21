Ερμιόνη: Η νέα επένδυση του σεΐχη Ταχνούν για… τουρίστες και εργαζομένους

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Ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση τόσο στις αυξανόμενες ανάγκες στέγασης εργαζομένων όσο και στη ζήτηση για οικονομικότερες οργανωμένες διακοπές, προωθεί στην Ερμιόνη ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.

Η νέα μονάδα θα μπορεί να καλύπτει ανάγκες φιλοξενίας του προσωπικού του Scarlet Beach, αλλά και εργαζομένων άλλων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής

Το νέο project αναπτύσσεται σε μικρή απόσταση από τη μεγάλη επένδυση των 250 εκατ. ευρώ για το πολυτελές Scarlet Beach Resort & Spa που έχει ήδη δρομολογήσει και διαμορφώνει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για τον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς συνδυάζει τη λειτουργία τουριστικής μονάδας με την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του ξενοδοχείου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Με επενδυτικό όχημα την εταιρεία «Erigon Μονοπρόσωπη Α.Ε.», προβλέπεται η δημιουργία ξενοδοχείου κατηγορίας τριών αστέρων και δυναμικότητας 612 κλινών στη θέση «Κοπρέζα ή Θέριζα» του Δήμου Ερμιονίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στο έργο, η νέα μονάδα θα μπορεί να καλύπτει ανάγκες φιλοξενίας του προσωπικού του Scarlet Beach, αλλά και εργαζομένων άλλων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, θα απευθύνεται και σε επισκέπτες που αναζητούν περισσότερο προσιτές και οργανωμένες επιλογές διακοπών.

Το σχέδιο βρίσκεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία είναι σε εξέλιξη έως τις 8 Αυγούστου, και αφορά την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης 80.521 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, περίπου 10.723 τετραγωνικά μέτρα προορίζονται για δόμηση.

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αναπτυχθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από την Ερμιόνη και 75 χιλιομέτρων από το Ναύπλιο.

Τρεις ξεχωριστές «γειτονιές»

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το συγκρότημα θα αποτελείται από 16 ισόγεια και διώροφα κτίρια διαμονής, καθώς και από 10 ανεξάρτητα διαμερίσματα. Οι χώροι φιλοξενίας θα οργανώνονται σε τρεις διακριτές «γειτονιές», με στόχο τη λειτουργική κατανομή των κτιρίων και τη δημιουργία μικρότερων επιμέρους ενοτήτων.

Στο κεντρικό κτίριο θα στεγάζονται οι βασικές κοινόχρηστες λειτουργίες, όπως η υποδοχή, το εστιατόριο, οι εμπορικοί χώροι και οι κεντρικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Η επένδυση συνοδεύεται από εκτεταμένα έργα υποδομής. Προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου, καθώς και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης. Στο συγκρότημα θα λειτουργεί επίσης μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, ενώ θα δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στο ενεργειακό σκέλος προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 195 kW, το οποίο θα συνδυάζεται με συστοιχία αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος είναι να περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δημόσιο δίκτυο και να ενισχυθεί η ενεργειακή αυτονομία της μονάδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Το ξενοδοχείο σχεδιάζεται να τροφοδοτείται με αφαλατωμένο νερό από τη μονάδα αφαλάτωσης του γειτονικού συγκροτήματος Scarlet, μέσω αγωγού μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, τα επεξεργασμένα λύματα θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου, μειώνοντας την κατανάλωση νερού και ενισχύοντας την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.

Η mega επένδυση του Scarlet Beach

Το νέο ξενοδοχείο έρχεται να συμπληρώσει το επενδυτικό αποτύπωμα που δημιουργεί ήδη στην Ερμιονίδα ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν μέσω του πολυτελούς Scarlet Beach Resort & Spa.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται από τη «Σκάρλετ Μπητς – Ξενοδοχειακαί & Τουριστικαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα της Waldorf Astoria, ενός από τα κορυφαία διεθνή luxury brands της Hilton.

Πίσω από την επένδυση βρίσκεται το Royal Group, το οποίο ελέγχει την International Holding Company, με πρόεδρο τον σεΐχη.

Το έργο υλοποιείται στη θέση του πρώην Ermioni Club, σε ιδιόκτητη έκταση 223 στρεμμάτων, και προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείου 121 δωματίων και 14 πολυτελών βιλών, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση ή εκμετάλλευση.

Η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε περίπου 39.000 τετραγωνικά μέτρα. Στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνονται μαρίνα, κέντρο θαλασσοθεραπείας, γυμναστήριο και εμπορικά καταστήματα, με το συγκρότημα να στοχεύει στη διεθνή αγορά υψηλού εισοδήματος.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν στο προσωπικό

Το νέο project εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που αναπτύσσεται στον ελληνικό τουρισμό. Η έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος κατοικίας στους δημοφιλείς προορισμούς, οδηγεί ολοένα περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη δημιουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων διαμονής για τους εργαζομένους τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές μπορούν να εξυπηρετούν και προσωπικό άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς η διαθεσιμότητα προσιτής κατοικίας αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στέγασης εργαζομένων αποτελεί η Costa Navarino στη Μεσσηνία, όπου απασχολούνται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι. Η επιχείρηση έχει αναπτύξει σύγχρονα κτίρια διαμονής για τους συνεργάτες της, συνολικής δυναμικότητας σχεδόν 1.000 κλινών.

Παράλληλα, ενισχύει τις υποδομές ευεξίας και αναψυχής για το προσωπικό, με πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και αθλητικές εγκαταστάσεις. Συνολικά, η Costa Navarino έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ σε υποδομές στέγασης, εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ενδυνάμωσης των εργαζομένων.

Επίσης η Grivalia Hospitality που σχεδιάζει την ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 300 κλινών, εγκαταστάσεις ευεξίας, εστιατόρια, χώρους άθλησης, καθώς και χώρους διαμονής και ψυχαγωγίας για το προσωπικό στο Six Senses Megalonisos στους Πεταλιούς της Εύβοιας.

Η Aktor ολοκληρώνει την κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών στην Άνω Μερά Μυκόνου, ειδικά σχεδιασμένο για τη φιλοξενία εργαζομένων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στη Μύκονο σχεδιάζει παρόμοιο κατάλυμα και η Intracom, μέσω της Banner Estate.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος κυρίως στα νησιά έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος. Μιλώντας παλιότερα σε Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στη Σαντορίνη φέρνοντας το παράδειγμα της Ίμπιζας, πρότεινε ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας του ανταγωνισμού, να αποσύρονται από την αγορά, και μετατρέπονται σε ακίνητα φιλοξενίας εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, αστυνομικών και γιατρών και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα δόμησης της μισής έκτασης σε νέα ξενοδοχεία υψηλού επιπέδου».