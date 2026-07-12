Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων

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Ευκαιρίες για διακοπές σε ξενοδοχεία όλης της χώρας, ακόμη και στους δημοφιλέστερους προορισμούς, κρύβει και ο Αύγουστος, καθώς πολλές μονάδες προχωρούν σε εκπτώσεις, επιχειρώντας να προσελκύσουν τον μεγάλο όγκο των ταξιδιωτών που αποφασίζουν πλέον την τελευταία στιγμή.

Η εικόνα που εμφανίζουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σύμφωνα με έρευνα του ot.gr “επί του πεδίου” ανατρέπει, σε έναν βαθμό, την αντίληψη προηγούμενων χρόνων, ότι στην κορύφωση της θερινής περιόδου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή ότι οι τιμές παραμένουν αμετακίνητες. Ακόμη και σε προορισμούς υψηλής ζήτησης, από τη Μύκονο και τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα και τα Χανιά, σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων μονάδων εμφανίζει αρχική και χαμηλότερη τρέχουσα τιμή.

Η αβεβαιότητα που δημιούργησε η γεωπολιτική κρίση και οι επιπτώσεις αυτής (άνοδος κόστους καυσίμων, αεροπορικών εισιτηρίων κ.λ.π.) άλλαξε τον τρόπο που κινείται ο ταξιδιώτης του 2026.

Τώρα πλέον αναζητεί προορισμούς και συγκρίνει τιμές για μεγάλο διάστημα, αλλά συχνά δεν ολοκληρώνει την κράτηση παρά μόνο λίγες εβδομάδες ή ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Η σεζόν θα συνεχίσει να τρέχει με last minute κρατήσεις και αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία αναγκάζονται να προσφέρουν εκπτώσεις στις τιμές για να διατηρήσουν τις πληρότητές τους, σύμφωνα με τους ξενοδόχους.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια αγορά που βρίσκεται σε διαρκή επανατιμολόγηση. Οι ξενοδόχοι παρακολουθούν καθημερινά τον ρυθμό των κρατήσεων, τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών θέσεων, τις κινήσεις του ανταγωνισμού και τη συμπεριφορά των επισκεπτών.

Όπου η πληρότητα δεν έχει φθάσει στον επιθυμητό βαθμό, ενεργοποιούνται εκπτώσεις, ειδικές τιμές για συγκεκριμένες ημέρες, πακέτα περιορισμένης διάρκειας και προσφορές για όσους κλείνουν λίγο πριν από την αναχώρηση.

Επτά στα δέκα με έκπτωση στη Μύκονο

Η πιο εντυπωσιακή εικόνα καταγράφεται στη Μύκονο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω Booking, για συγκεκριμένο διάστημα της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου, εμφανίσθηκαν διαθέσιμες 227 καταχωρίσεις καταλυμάτων, χαρακτηριζόμενων ως ξενοδοχεία. Από αυτές, οι 163 είχαν ενεργοποιημένη κάποια μορφή έκπτωσης. Με άλλα λόγια, το 71,8% των διαθέσιμων επιλογών στη συγκεκριμένη αναζήτηση εμφάνιζε μειωμένη τιμή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη Μύκονο είναι εγγεγραμμένα 233 ξενοδοχεία. Να σημειωθεί πάντως ότι ο χαρακτηρισμός «ξενοδοχείο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν τυατίχεται πλήρως με αυτόν του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ωστόσο στην έρευνα αποκλείστηκαν τα χαρακτησιμένα ως Διαμερίσματα, Βίλες, παραθεριστικές κατοικίες, κ.λ.π.

Την ίδια στιγμή στη Ρόδο, από περίπου 200 διαθέσιμα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα μισά προσέφεραν έκπτωση. Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 50%, ενώ στο νησί λειτουργούν συνολικά 523 ξενοδοχεία, σύμφωνα με το ΞΕΕ.

Παρόμοια είναι η εικόνα στα Χανιά. Από τα 177 ξενοδοχεία που εμφανίζονταν διαθέσιμα, τα 90 –ποσοστό 50,8%– είχαν μειωμένη τιμή. Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανέρχεται σε 599.

Στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν 132 διαθέσιμες ξενοδοχειακές επιλογές, από τις οποίες οι 64, δηλαδή το 48,5%, προσέφεραν έκπτωση. Συνολικά στο νησί είναι εγγεγραμμένα 407 ξενοδοχεία.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Μεσσηνία. Από τα 33 διαθέσιμα ξενοδοχεία που εντοπίστηκαν στην ίδια αναζήτηση, μόλις τα εννέα εμφάνιζαν προσφορά, ποσοστό 27,3%. Στον νομό λειτουργούν συνολικά 162 ξενοδοχεία.

Η μικρότερη έκταση των εκπτώσεων μπορεί να συνδέεται τόσο με τη διαφορετική διάρθρωση της αγοράς όσο και με τη διαθεσιμότητα που έχει απομείνει στις μονάδες που συμμετέχουν στις πλατφόρμες, λόγω και τους γεγονότος ότι ο «στεριανός» προορισμός είναι πιο «προσιτός» κυρίως για τον έλληνα τουρίστα.

Η πραγματική επίδοση της σεζόν, επομένως, δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δωμάτια θα γεμίσουν, καθώς θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα «γεμίσουν» αλλά και από την τιμή στην οποία θα πωληθούν. Η διαφορά μεταξύ μιας υψηλής πληρότητας με ισχυρές τιμές και μιας πληρότητας που επιτεύχθηκε με διαδοχικές εκπτώσεις είναι καθοριστική για την κερδοφορία των μονάδων.