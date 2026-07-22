Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα

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Σε θετικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανακτούν τον έλεγχο και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη εκ νέου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν και της Viohalco, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της ΕΥΔΑΠ, της Elvalhalcor και της Aktor.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει υψηλότερη τιμή στις 2.507,87 (+0,28%) μονάδες και κατώτερη τιμή στις 2.492,29 μονάδες (-0,34%).

Ο τζίρος ήταν μειωμένος σε σχέση με χθες αλλά φτάνοντας τα ικανοποιητικά επίπεδα των 286,49 εκατ., εκ των οποίων μόνο τα 18,7 εκατ. σε 22 πακέτα ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 49,95 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,29% στις 2.855,9 μονάδες και ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.382,9 μον. με +0,29%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας υποχώρησε στις 3.014,5 μον. με -0,73%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,73%.

Οι μετοχές

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+5,31%), της Viohalco (+2,78%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Coca Cola HBC (+2,09%), της Κύπρου (+1,90%) και του ΟΤΕ (+1,64%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-6,54%), της Elvalhalcor (-6,25%), της Aktor (-4,61%), της CrediaBank (-3,03%), της Allwyn (-1,85%) και της ΔΕΗ(-1,66%).

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Elvalhalcor διακινώντας 9.345.638 και 7.761.626 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,74 εκατ. ευρώ και η Elvalhalcor με 29,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (+28,87%) και Safe Bulkers (+5,48%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-7,89%) και ‘Αβαξ (-6,61%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έδειξε διάθεση να αξιοποιήσει το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις ευρωαγορές για να συνεχίσει με πιο έντονα ανοδικούς ρυθμούς, ωστόσο συντρέχουν πάμπολλες πηγές αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον.