ΕΚΤ: Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια – Γιατί δεν αποκλείεται νέα αύξηση

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Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην αυριανή συνεδρίαση, ωστόσο αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Φρανκφούρτη ενδέχεται να στείλει πιο «γερακίσιο» μήνυμα για τους επόμενους μήνες. Αφήνουν μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης έως το τέλος του έτους, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Marketwatch.

Οι οικονομολόγοι της Citigroup, με επικεφαλής τη Giada Giani, εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει να μην μεταβάλει τα επιτόκια στην αυριανή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το εργαλείο ECB Watch, το οποίο βασίζεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων του ευρώ, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 92% να παραμείνει το βασικό επιτόκιο στο 2,25%, ενώ αποδίδουν μόλις 8% πιθανότητα αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Η Citi βλέπει παύση τώρα από την ΕΚΤ

Οι οικονομολόγοι της Citigroup, με επικεφαλής τη Giada Giani, εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει να μην μεταβάλει τα επιτόκια στην αυριανή συνεδρίαση. Ωστόσο, θεωρούν πιθανό να ακολουθήσει νέα αύξηση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως σημειώνουν, παρά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από τις παραδοχές που είχε χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ στις προβλέψεις του Ιουνίου, ενώ οι δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις παραμένουν περιορισμένες. Παρόλα αυτά, η Citi εξακολουθεί να προβλέπει ακόμη μία αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του 2026.

Το πετρέλαιο αλλάζει τις ισορροπίες

Η ΕΚΤ ήταν η πρώτη από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες της G7 που προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων μετά το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν, ανεβάζοντας τον Ιούνιο το βασικό επιτόκιο στο 2,25%.

Έκτοτε η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί προσωρινά, μετά το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου. Ωστόσο, οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών και η σχεδόν πλήρης παράλυση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει εκ νέου σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει άνοδο περίπου 22% μέσα σε έναν μήνα.

Η πιο «σκληρή» πτέρυγα του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή, κρατώντας τις αγορές προσανατολισμένες σε μία ή ακόμη και δύο αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους

ING: Δεν αποκλείεται μια έκπληξη από την ΕΚΤ

Ο στρατηγικός αναλυτής της ING, Francesco Pesole ανέφερε στο report του ότι η συνεχής ροή γεωπολιτικών εξελίξεων και η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών σημαίνουν πως μια αιφνιδιαστική αύξηση επιτοκίων «δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως».

Η βασική εκτίμηση της ολλανδικής τράπεζας παραμένει ότι η ΕΚΤ θα κρατήσει σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά θα αφήσει σαφείς ενδείξεις για νέα αύξηση πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, ενδεχομένως μέσω ανεπίσημων διαρροών και όχι μέσω της επίσημης ανακοίνωσης ή της συνέντευξης Τύπου.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η πιο «σκληρή» πτέρυγα του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή, κρατώντας τις αγορές προσανατολισμένες σε μία ή ακόμη και δύο αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Ανεξάρτητα από το αν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια μία ή δύο φορές ακόμη μέσα στο 2026, οι αναλυτές της Bank of America ότι τα επιτόκια στο τέλος του 2027 δεν θα υπερβαίνουν το 2%

Bank of America: Αύξηση τον Σεπτέμβριο

Η Bank of America προβλέπει επίσης αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της νέας ανόδου των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, οι αναλυτές της, υπό τον Ruben Segura-Cayuela, δεν θεωρούν ότι διαμορφώνεται ένας νέος κύκλος αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνουν, ανεξάρτητα από το αν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια μία ή δύο φορές ακόμη μέσα στο 2026, εκτιμούν ότι τα επιτόκια στο τέλος του 2027 δεν θα υπερβαίνουν το 2%, καθώς ο πληθωρισμός πιθανότατα θα αποδειχθεί πολύ λιγότερο επίμονος από όσο φοβούνται σήμερα οι αγορές και το σημερινό ενεργειακό σοκ δεν έχει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του 2022.