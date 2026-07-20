BofA: Η ΕΚΤ πατά «φρένο» τον Ιούλιο – Αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

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Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην προσεχή συνεδρίασή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μία άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δεν έχουν παρουσιάσει μεγάλες αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός κινείται ελαφρώς χαμηλότερα, την ώρα που οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να αποτυπώνουν μία σχετικά ανθεκτική οικονομία. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν, κατά μέσο όρο, κοντά στις βασικές παραδοχές της κεντρικής τράπεζας.

Η Bank of America σημειώνει ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται κάτω από τις προβλέψεις που είχε παρουσιάσει η ΕΚΤ τον Ιούνιο, ενώ το φυσικό αέριο κινείται υψηλότερα. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανάκαμψη των ενεργειακών τιμών, έχει αυξήσει τις πιθανότητες μίας τελευταίας αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η γραπτή ανακοίνωση της ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στη διατύπωση του Ιουνίου, διατηρώντας μία ελαφρώς επιθετική κατεύθυνση. Οι προβλέψεις που είχαν παρουσιαστεί τότε ενσωμάτωναν περισσότερες από μία αυξήσεις επιτοκίων, πέραν εκείνης που ήδη πραγματοποιήθηκε μέσα στον ίδιο μήνα.

Δεν αναμένονται ξεκάθαρες κατευθύνσεις

Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν αναμένεται να δώσει ξεκάθαρες κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, πιθανότατα θα υπενθυμίσει τις παραδοχές του τελευταίου γύρου προβλέψεων, αφήνοντας εμμέσως να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν νέες κινήσεις, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εκπλήξεις στα δεδομένα.

Η επικοινωνία της ΕΚΤ αναμένεται να στηριχθεί για ακόμη μία φορά στις γνωστές διατυπώσεις περί αποφάσεων που θα λαμβάνονται «ανά συνεδρίαση», βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και χωρίς προηγούμενη δέσμευση για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Η αντίδραση στο ενεργειακό σοκ χαρακτηρίζεται πιθανότερα ως μετριοπαθής και όχι επιθετική, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού προβλέπεται μεγάλη αλλά όχι ιδιαίτερα επίμονη.

Στο 2% ή χαμηλότερα το βασικό επιτόκιο στο τέλος του 2027

Οι αναλυτές της Bank of America εκφράζουν ισχυρή πεποίθηση ότι, ανεξαρτήτως του εάν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια μία ή δύο φορές μέσα στο 2026, το βασικό επιτόκιο θα βρίσκεται στο 2% ή χαμηλότερα έως το τέλος του 2027. Εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα αποδειχθεί λιγότερο επίμονος σε σχέση με τις σημερινές ανησυχίες.

Καθοριστικό στοιχείο είναι ότι το τρέχον ενεργειακό σοκ διαφέρει αισθητά από εκείνο του 2022. Η μορφή, η διάρκεια και η έντασή του δεν θεωρούνται αντίστοιχες, περιορίζοντας τον κίνδυνο μίας παρατεταμένης επιτάχυνσης των τιμών που θα απαιτούσε πολύ πιο επιθετική νομισματική πολιτική.

Παρά την πιο ήπια μεσοπρόθεσμη εκτίμηση για τα επιτόκια, η Bank of America αποφεύγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ των βραχυπρόθεσμων ευρωπαϊκών ομολόγων.

Ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και το ενδεχόμενο νέας ανόδου στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιβάλλουν μεγαλύτερη προσοχή.

Επιπλέον, οι επενδυτές φαίνεται να διατηρούν ήδη σημαντικές θέσεις που ευνοούνται από την πτώση των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Αυτή η τοποθέτηση της αγοράς περιορίζει, κατά την τράπεζα, τα περιθώρια για νέες επιθετικές κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Για το τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές προβλέπουν μία ήπια εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων μεταξύ των διετών και των δεκαετών ομολόγων. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη διαφορά αποδόσεων παρουσιάζει ιστορικά τάση υποχώρησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου βρίσκεται πλέον κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους 2,6% έως 3,15% που είχε προηγουμένως θέσει η Bank of America για το 2026. Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και η δομική άνοδος των αμερικανικών αποδόσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου.

Περιορισμένες επιπτώσεις για το ευρώ

Η συνεδρίαση του Ιουλίου δεν αναμένεται να προκαλέσει ιδιαίτερες αναταράξεις στο ευρώ. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η ανατιμολόγηση των προσδοκιών για την ΕΚΤ κινήθηκε περίπου παράλληλα με εκείνη για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η Ευρωζώνη είναι περισσότερο ευάλωτη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε στα πραγματικά επιτόκια μεσαίας διάρκειας και, σύμφωνα με την Bank of America, εξηγεί σε έναν βαθμό την υποαπόδοση του ευρώ.

Παρότι τόσο το επενδυτικό κλίμα όσο και οι τοποθετήσεις υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος έχουν περιοριστεί, ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικά εκτεθειμένοι.

Η τράπεζα παραμένει επιφυλακτική για το ευρώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και διατηρεί πρόβλεψη για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο 1,12 στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, πάντως, διατηρεί πιο θετική στάση.

Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται στην προσδοκία ότι προς το τέλος του έτους θα υπάρξει μερική σύγκλιση των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωζώνης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να διαδραματίσει η δημοσιονομική ώθηση της Γερμανίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα.