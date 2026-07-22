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Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Τουρισμός 22.07.2026, 07:00
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Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Πολύ καλά αναμένεται να εξελιχθεί η φετινή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται να οδεύει σε νέο ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων, καθώς η θετική πορεία του πρώτου μέρους της σεζόν δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη ισχυρότερη συνέχεια και ενδεχόμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών και τη μετατόπιση των κρατήσεων προς την τελευταία στιγμή, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα και να διατηρεί ισχυρή θέση έναντι βασικών ανταγωνιστικών προορισμών.

Την εικόνα αυτή παρουσίασε η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπη Σμπώκου, κατά την πρώτη συνάντησή της με εκπροσώπους του Τύπου, επισημαίνοντας ότι οι βασικές αγορές παραμένουν δυναμικές και ότι η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής, αξιόπιστος και ελκυστικός προορισμός.

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς, υπογράμμισε όμως ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη. Όπως ανέφερε, η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα της τελευταίας στιγμής, τάση που συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις, το αυξημένο κόστος ζωής και την ψυχολογία των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στο πεντάμηνο το τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 25,8%. Τον μήνα Μάιο σε ετήσια βάση οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 12,2% και 10,9% αντίστοιχα.

Ανθεκτική η Ελλάδα απέναντι στις κρίσεις

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην ανθεκτικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά πιο κοντά στις περιοχές των γεωπολιτικών εντάσεων σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς, οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να την αντιμετωπίζουν ως έναν αξιόπιστο και ασφαλή προορισμό.

Ωστόσο, η θετική πορεία δεν θεωρείται δεδομένη. Η διατήρηση της ποιότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας, η αποτελεσματική διαχείριση των επισκεπτών, η αεροπορική και ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα και η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη συνέχεια.

Για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Η Αγάπη Σμπώκου απαντώντας και σε σχετική ερώτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις των πτήσεων, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο λειτουργικό πρόβλημα, αλλά μέρος της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. Η εικόνα μιας χώρας, όπως τόνισε, δεν διαμορφώνεται μόνο από τις οργανωμένες καμπάνιες προβολής, αλλά από όσα βιώνει ο ταξιδιώτης από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του ταξιδιού του.

Κεντρικό ζήτημα η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες

Στον πυρήνα της νέας στρατηγικής του ΣΕΤΕ βρίσκεται η κοινωνική νομιμοποίηση του τουρισμού. Η νέα πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι χωρίς την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη των προορισμών, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να στηρίζεται στην ποιότητα του δημόσιου χώρου, στις επαρκείς υποδομές ύδρευσης, ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων, μεταφορών και υγείας, καθώς και σε επενδύσεις που σέβονται τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.

Απαραίτητο θεωρείται επίσης ένα σαφές και λειτουργικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα αποτρέπει την αυθαίρετη ανάπτυξη. Ο ΣΕΤΕ τάσσεται κατά των οριζόντιων ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι κάθε προορισμός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και αντοχές.

Περιορισμοί και έλεγχοι στη βραχυχρόνια μίσθωση

Η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί, σύμφωνα με την Αγάπη Σμπώκου, μέρος του τουριστικού προϊόντος, δεν μπορεί όμως να αντιμετωπίζεται αποκομμένα από τις επιπτώσεις της στη στέγαση, στη λειτουργία των πόλεων, στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα της εμπειρίας.

Η θέση του ΣΕΤΕ είναι ότι απαιτούνται περιορισμοί, έλεγχοι, διαφάνεια και διαφοροποιημένοι κανόνες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να υπονομεύει το βασικό τουριστικό προϊόν και χωρίς να δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού με τα νόμιμα καταλύματα.

Επένδυση στους ανθρώπους και στις μικρές επιχειρήσεις

Δεύτερη κεντρική προτεραιότητα του Συνδέσμου είναι οι άνθρωποι του τουρισμού. Η έλλειψη προσωπικού, η εποχικότητα, η στέγαση των εργαζομένων, η εκπαίδευση και η συνολική ελκυστικότητα των τουριστικών επαγγελμάτων αποτελούν δομικές προκλήσεις για τον κλάδο.

Ο στόχος είναι ο τουρισμός να αντιμετωπίζεται ως πραγματική επαγγελματική σταδιοδρομία και όχι ως προσωρινή ή ευκαιριακή απασχόληση. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται σύγχρονες σπουδές, κατάρτιση συνδεδεμένη με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αποτελούν την πραγματική δύναμη του ελληνικού τουρισμού και διατηρούν την αυθεντικότητα της εμπειρίας. Χρειάζονται, όμως, ουσιαστική πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνογνωσία και υποστήριξη για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Βιωσιμότητα και τεχνολογία στην πράξη

Η βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ως εργαλείο διοίκησης, μέτρησης, βελτίωσης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της ποιότητας των τόπων και της σχέσης με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την πρόβλεψη της ζήτησης, τη διαχείριση των προορισμών και τη λήψη αποφάσεων. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική σχέση, τη φιλοξενία, την ενσυναίσθηση και τη φροντίδα που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Το Brand Ελλάδα ως σχέση εμπιστοσύνης

Για τον ΣΕΤΕ, το Brand Ελλάδα δεν είναι απλώς μια άσκηση μάρκετινγκ, αλλά μια υποδομή εμπιστοσύνης. Η χώρα δεν αποτελεί ένα ενιαίο προϊόν, αλλά ένα σύνολο διαφορετικών τόπων, πολιτισμών, γεύσεων, τοπίων και εμπειριών.

Η επιδίωξη είναι να προβάλλεται μια Ελλάδα αξιόπιστη, αυθεντική, ποιοτική, δημιουργική και πολυδιάστατη. Μια χώρα που μπορεί να ανταποκρίνεται στις κρίσεις και να θωρακίζει το τουριστικό της προϊόν μέσα από τη συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων, αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινωνιών.

Η νέα διοίκηση του ΣΕΤΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει αυτές τις προτεραιότητες σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις, με στόχο όχι μόνο ακόμη μία καλή τουριστική χρονιά, αλλά τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και κοινωνικά αποδεκτού μοντέλου ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες.

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