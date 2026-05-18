ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με την Αγάπη Σμπώκου της PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ να αναλαμβάνει την προεδρία του φορέα, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γιάννη Παράσχη. Στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου εξελέγη ο Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΞ, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρων αναλαμβάνουν οι Παναγιώτης Τοκούζης, Λύσανδρος Τσιλίδης, Ευτύχιος Βασιλάκης, Εμμανουήλ Γιαννούλης και Σταύρος Μήτσης. Αντιπρόεδρος Οικονομικών εξελέγη ο Καλλίνικος Καλλίνικος, Γενικός Γραμματέας ο Χαράλαμπος Βούλγαρης και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος Κυβερνήτης, ενώ Επίτιμος Γενικός Γραμματέας παραμένει ο Γιώργος Βερνίκος.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Φίλιππος Βενετόπουλος, Βασίλειος Δρακόπουλος, Μαρία Θεοφανοπούλου, Γεώργιος Καλλιμασιάς, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Χλόη Λασκαρίδη, Κυριάκος Μάγειρας, Άρης Μαρούλης, Δημήτρης Μπιστόλας, Αντώνιος Παγώνης, Ανδρέας Στυλιανόπουλος και Κωνσταντίνος Τορνιβούκας. Αριστίνδην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, και ο Πρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, Άρης Μαρίνης. Το νέο σχήμα του ΣΕΤΕ καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και διεθνούς ανταγωνισμού.

Στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τα 600 εγγεγραμμένα τακτικά μέλη και τα 496 οικονομικά τακτοποιημένα, ψήφισαν 372 μέλη, με 367 έγκυρα και 5 άκυρα ψηφοδέλτια.

Στον κλάδο των ξενοδοχείων, όπου εξελέγησαν οκτώ μέλη, πρώτη σε ψήφους αναδείχθηκε η Αγάπη Σμπώκου της PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ με 268 ψήφους. Ακολούθησαν ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος της ΤΕΜΕΣ με 244 ψήφους, ο Χαράλαμπος Βούλγαρης με 220, ο Σταύρος Μήτσης με 201, ο Εμμανουήλ Γιαννούλης με 200, ο Βασίλειος Δρακόπουλος με 169, η Χλόη Μαρία Λασκαρίδη με 150 και ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας με 137 ψήφους. Επιλαχών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος με 116 ψήφους.

Στον κλάδο των τουριστικών πρακτορείων, γραφείων και λεωφορείων εξελέγησαν οι Αντώνιος Παγώνης με 252 ψήφους, Άρης Μαρούλης με 157, Γεώργιος Κυβερνήτης με 154 και Ανδρέας Στυλιανόπουλος με 122 ψήφους, ενώ επιλαχών ήταν ο Δημήτριος Χαριτίδης με 77 ψήφους.

Στον κλάδο των θαλάσσιων τουριστικών μεταφορών εξελέγησαν ο Γεώργιος Βερνίκος με 222 ψήφους και ο Κυριάκος Μάγειρας με 192 ψήφους. Στον κλάδο των αερομεταφορών, εξελέγησαν ο Ευτύχιος Βασιλάκης που συγκέντρωσε 285 ψήφους και ο Καλλίνικος Καλλίνικος 218 ψήφους.

Τέλος, στον κλάδο επιχειρήσεων εν γένει τουριστικού χαρακτήρα και λοιπών κλάδων εξελέγησαν η Μαρία Θεοφανοπούλου με 184 ψήφους, ο Γεώργιος Καλλιμασιάς με 162, ο Φίλιππος Βενετόπουλος με 144 και ο Δημήτρης Μπιστόλας επίσης με 144 ψήφους. Επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Φώτιος-Ιωσήφ Κοκοτός με 138 ψήφους, ο Ιάσων Τσάκωνας με 90 και ο Χαράλαμπος Καϊδαλίδης με 28 ψήφους.