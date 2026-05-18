ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με την Αγάπη Σμπώκου της PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ να αναλαμβάνει την προεδρία του φορέα

Τουρισμός 18.05.2026, 18:38
Σχολιάστε
ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με την Αγάπη Σμπώκου της PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ να αναλαμβάνει την προεδρία του φορέα, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Γιάννη Παράσχη. Στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου εξελέγη ο Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΞ, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρων αναλαμβάνουν οι Παναγιώτης Τοκούζης, Λύσανδρος Τσιλίδης, Ευτύχιος Βασιλάκης, Εμμανουήλ Γιαννούλης και Σταύρος Μήτσης. Αντιπρόεδρος Οικονομικών εξελέγη ο Καλλίνικος Καλλίνικος, Γενικός Γραμματέας ο Χαράλαμπος Βούλγαρης και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος Κυβερνήτης, ενώ Επίτιμος Γενικός Γραμματέας παραμένει ο Γιώργος Βερνίκος.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Φίλιππος Βενετόπουλος, Βασίλειος Δρακόπουλος, Μαρία Θεοφανοπούλου, Γεώργιος Καλλιμασιάς, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Χλόη Λασκαρίδη, Κυριάκος Μάγειρας, Άρης Μαρούλης, Δημήτρης Μπιστόλας, Αντώνιος Παγώνης, Ανδρέας Στυλιανόπουλος και Κωνσταντίνος Τορνιβούκας. Αριστίνδην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, και ο Πρόεδρος της ΓΕΠΟΕΤ, Άρης Μαρίνης. Το νέο σχήμα του ΣΕΤΕ καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τουρισμού σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και διεθνούς ανταγωνισμού.

Στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τα 600 εγγεγραμμένα τακτικά μέλη και τα 496 οικονομικά τακτοποιημένα, ψήφισαν 372 μέλη, με 367 έγκυρα και 5 άκυρα ψηφοδέλτια.

Στον κλάδο των ξενοδοχείων, όπου εξελέγησαν οκτώ μέλη, πρώτη σε ψήφους αναδείχθηκε η Αγάπη Σμπώκου της PHAEA ΑΕΞΤΕ ΑΕ με 268 ψήφους. Ακολούθησαν ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος της ΤΕΜΕΣ με 244 ψήφους, ο Χαράλαμπος Βούλγαρης με 220, ο Σταύρος Μήτσης με 201, ο Εμμανουήλ Γιαννούλης με 200, ο Βασίλειος Δρακόπουλος με 169, η Χλόη Μαρία Λασκαρίδη με 150 και ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας με 137 ψήφους. Επιλαχών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος με 116 ψήφους.

Στον κλάδο των τουριστικών πρακτορείων, γραφείων και λεωφορείων εξελέγησαν οι Αντώνιος Παγώνης με 252 ψήφους, Άρης Μαρούλης με 157, Γεώργιος Κυβερνήτης με 154 και Ανδρέας Στυλιανόπουλος με 122 ψήφους, ενώ επιλαχών ήταν ο Δημήτριος Χαριτίδης με 77 ψήφους.

Στον κλάδο των θαλάσσιων τουριστικών μεταφορών εξελέγησαν ο Γεώργιος Βερνίκος με 222 ψήφους και ο Κυριάκος Μάγειρας με 192 ψήφους. Στον κλάδο των αερομεταφορών, εξελέγησαν ο Ευτύχιος Βασιλάκης που συγκέντρωσε 285 ψήφους και ο Καλλίνικος Καλλίνικος 218 ψήφους.

Τέλος, στον κλάδο επιχειρήσεων εν γένει τουριστικού χαρακτήρα και λοιπών κλάδων εξελέγησαν η Μαρία Θεοφανοπούλου με 184 ψήφους, ο Γεώργιος Καλλιμασιάς με 162, ο Φίλιππος Βενετόπουλος με 144 και ο Δημήτρης Μπιστόλας επίσης με 144 ψήφους. Επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Φώτιος-Ιωσήφ Κοκοτός με 138 ψήφους, ο Ιάσων Τσάκωνας με 90 και ο Χαράλαμπος Καϊδαλίδης με 28 ψήφους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι
Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ
Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy
Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στα 5.400 δολάρια η πρόβλεψη της Goldman Sachs – Αυξάνονται οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες
Commodities

Goldman Sachs: Νέο ράλι στο χρυσό - Στα 5.400 δολ.

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες προβλέπεται να αυξηθούν και να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στους 60 τόνους μηνιαίως μέσα στο 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Commerzbank: Απορρίπτει την προσφορά των 37 δισ. ευρώ της UniCredit
World

Commerzbank: "Nein" στην προσφορά 37 δισ. της Unicredit

Η Commerzbank θεωρεί τη συγκεκριμένη προσφορά ως υπερβολικά χαμηλή, ενώ δείχνει ανοιχτή σε νέες προτάσεις - Τι αναφέρουν οι δύο τράπεζες

Γιάννης Αγουρίδης
Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Ομόλογα

Ομόλογα: Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Η ανησυχία για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το βάρος του δημόσιου χρέους καταλύτες του sell off στα ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τουρισμός
Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
Chios-Kythira Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για τα 300 ευρώ
Τουρισμός

Chios Pass και Kythira Pass 2026: Τελευταία ευκαιρία για τα 300 ευρώ

Πώς γίνονται οι αιτήσεις για Chios – Kythira Pass 2026 και οι δικαιούχοι

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Παράσχης (ΣΕΤΕ): Βολές κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας είναι η πρόβλεψη για πλαφόν στις νέες τουριστικές επενδύσεις στις 100 κλίνες, ανέφερε ο Γιάννης Παράσχης

Λάμπρος Καραγεώργος
Σκόπελος: Βρετανικό αφιέρωμα «υμνεί» το ελληνικό νησί
Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί «υμνεί» βρετανικό αφιέρωμα

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά

Όμιλος Φωτιάδη: Πράσινο φως για τη τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο
Business

«Πράσινο» σε τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο

Ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη έλαβε έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το υπουργείο Πολιτισμού – Αυστηροί όροι προστασίας των τοπικών μνημείων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Ουίσκι: Η Nikka της Ιαπωνίας στοιχηματίζει ότι η άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι έχει περιθώριο να συνεχιστεί
World

Η Nikka ποντάρει στην άνθηση του ιαπωνικού ουίσκι

Η Nikka επενδύει 45 εκατομμύρια δολάρια στο αποστακτήριο Yoichi, στοχεύοντας σε πωλήσεις 629,60 εκατομμυρίων δολαρίων έως το 2034

Κούβα: Προειδοποιεί ότι τυχόν αμερικανική επέμβαση θα προκαλούσε «μακελειό»
Κόσμος

Προειδοποίηση Αβάνας για «μακελειό» αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στην Κούβα και η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα

Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κοιτάζουν πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν
World

Οι επενδυτικές εταιρείες «βλέπουν» πέρα από τον πόλεμο με το Ιράν

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην περιοχή παρά τις τρέχουσες αναταραχές στη Μέση Ανατολή

NextEra: Συμφωνία 67 δισ. δολ. για την απόκτηση της Dominion Energy
World

Mega deal 67 δισ. δολ. - Η NextEra αποκτά τη Dominion Energy

Η συμφωνία συγχώνευσης ανάμεσα στη NextEra και τη Dominion Energy δημιουργει μια απο τις μεγαλύτερες εταιρειες ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο
Wall Street

Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Πολυτέλεια: «Παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου
World

Η πολυτέλεια «παίζει» στα καλύτερα γήπεδα τένις του κόσμου

Το στυλ των αθλητών τένις μετατρέπει τον αθλητισμό στη νέα εμμονή για την πολυτέλεια και τη μόδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κλωστοϋφαντουργία: Άνοδος και πτώση της άλλοτε κραταιής οικογένειας Ακκά
Business

Νέο σφυρί για «Κλωστήρια Θράκης» - Το χρονικό πτώσης του ομίλου

Το χρονικό της κατάρρευσης των «Κλωστηρίων Θράκης» - Ποια ήταν επιχειρηματική πορεία του ηγετικού ομίλου στην κλωστοϋφαντουργία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Περνά από την έλλειψη εργατικού δυναμικού στο πάγωμα των προσλήψεων
World

Από την έλλειψη χεριών στο πάγωμα προσλήψεων - Τι αλλάζει στη Γερμανία

Για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, η Γερμανία μετρά πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους, σε μια αγορά εργασίας που κάποτε ήταν από τις ισχυρότερες της ευρωζώνης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό
World

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. δολ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι

Αλέξανδρος Καψύλης
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση
World

Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Οι πολιτικές επιβολής πλαφόν στα ενοίκια επιδεινώνουν την έλλειψη κατοικιών στην Ευρώπη και η στεγαστική κρίση συνεχίζεται

Γιάννης Αγουρίδης
Swatch: Αύξηση κερδοφορίας το 2025 – Εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστή
Business

Swatch: Ανοδική πορεία το 2025 - Στο φόντο δικαστική διαμάχη

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η The Swatch Group Greece το 2025 - Αισιόδοξες οι προσδοκίες για το υπόλοιπο έτος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed
World

Γουόρς: Την Παρασκευή θα ορκιστεί πρόεδρος της Fed

Ο Κέβιν Γουόρς θα γίνει ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη εποχή

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης
Τουρισμός

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό του τουρισμού ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι δεν πιστεύει στην έννοια της φέρουσας ικανότητας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία
Κόσμος

ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αποθήκευση ενέργειας: Σε πίεση οι εταιρείες μπαταριών που στοχεύουν στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη
Αποθήκευση Ενέργειας

Η εφοδιαστική αλυσίδα... πνίγει τις εταιρείες μπαταριών αποθήκευσης ενεργειας

Οι εταιρείες κατασκευής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies