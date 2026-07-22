Ελληνικός τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις στο πεντάμηνο

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Σημαντική άνοδο καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8% και διαμορφώθηκαν στα 5,32 δισ. ευρώ, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 20,9%, φθάνοντας τους 8,57 εκατ. ταξιδιώτες. Η βελτίωση αποδίδεται τόσο στην αύξηση των αφίξεων όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,89 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα 1,51 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 30,9% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 83,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

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Οι εισπράξεις και ο τουρισμός

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 18,0%, στα 2,68 δισ. ευρώ, ενώ από τις λοιπές χώρες κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 36,9%, φθάνοντας τα 2,42 δισ. ευρώ. Από τις σημαντικότερες αγορές, οι εισπράξεις από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 760,8 εκατ. ευρώ (+0,3%), από τη Γαλλία στα 284,5 εκατ. ευρώ (+13,3%), από την Ιταλία στα 221,7 εκατ. ευρώ (+27,6%), από το Ηνωμένο Βασίλειο στα 736,3 εκατ. ευρώ (+50,9%) και από τις ΗΠΑ στα 539,0 εκατ. ευρώ (+19,4%).

Στο μέτωπο των αφίξεων, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5%, ενώ μέσω των οδικών συνοριακών σταθμών σημείωσε άνοδο 64,5%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 ενισχύθηκαν κατά 24,1%, φθάνοντας τα 4,73 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ από τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 17,1%, στα 3,84 εκατ. ταξιδιώτες.

Οι αγορές

Σε επίπεδο αγορών προέλευσης, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,6% σε 1,23 εκατ. ταξιδιώτες, από τη Γαλλία κατά 13,7% σε 389,2 χιλ., από την Ιταλία κατά 14,2% σε 356,1 χιλ., ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε άνοδος 35,9%, φθάνοντας τους 965,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αντίθετα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 2,0%, στους 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Τον Μάιο του 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2,02 δισ. ευρώ, έναντι 1,84 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9%, στα 2,43 δισ. ευρώ, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 12,2% και διαμορφώθηκε σε 3,33 εκατ. ταξιδιώτες, παρά τη μικρή μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,4%.