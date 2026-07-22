Hinitsa Bay: Πώς χρηματοδοτείται το επενδυτικό σχέδιο στο Πόρτο Χέλι

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Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στηρίζεται η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιεί η Hinitsa Bay Holdings στο Πόρτο Χέλι για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και των ιδιωτικών κατοικιών.

Η επένδυση στη Χηνίτσα του Ιρλανδού Πολ Κόλσον, αφορά στη δημιουργία του Four Seasons Resort and Residences Porto Heli, ενός μεικτού τουριστικού συγκροτήματος που θα συνδυάζει ξενοδοχειακή δραστηριότητα με τουριστικές κατοικίες. Σε μια έκταση 64,8 στρέμματα θα δημιουργηθούν 607 κλίνες εκ των οποίων στο ξενοδοχείο θα ανήκουν 257 και στις επιπλωμένες κατοικίες 350.

Το χρηματοδοτικό σχήμα σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας Hinitsa Bay Holdings, συνδυάζει νέα ίδια κεφάλαια, χρηματοδότηση από τον μέτοχο, συμβατικό τραπεζικό δανεισμό και μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε επίπεδο ονομαστικών ανώτατων ποσών, οι πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις προσεγγίζουν συνολικά τα 180 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό, ωστόσο, αποτελεί το μέγιστο διαθέσιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο και δεν σημαίνει ότι έχει εκταμιευθεί στο σύνολό του ή ότι όλες οι γραμμές κατευθύνονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έργο.

Εισφορά 16,1 εκατ. ευρώ από τον μέτοχο

Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. Τον Ιούνιο του 2025 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 16.108.481,48 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.528.804 νέων ονομαστικών μετοχών.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Hinitsa Bay Holdings διαμορφώθηκε σε 21.030.848,02 ευρώ. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η χρηματοδότηση δεν βασίζεται αποκλειστικά στον δανεισμό, αλλά περιλαμβάνει και άμεση κεφαλαιακή στήριξη από την πλευρά του μετόχου.

Μετατρέψιμο ομολογιακό έως 84,3 εκατ. ευρώ

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με την Aldershot Holding SARL, συνολικού ύψους έως 84,3 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε αρχικά συναφθεί τον Μάρτιο του 2023.

Τον Δεκέμβριο του 2025 συμφωνήθηκε η παράταση της λήξης του δανείου από τον Μάρτιο του 2026 στον Μάρτιο του 2031. Παράλληλα, το επιτόκιο καθορίστηκε στο 5% έως το τέλος του 2025 και στο 7% ετησίως από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τη λήξη του.

Η παράταση περιορίζει την ανάγκη άμεσης αναχρηματοδότησης, μεταθέτοντας την αποπληρωμή σε χρονικό σημείο κατά το οποίο το επενδυτικό έργο αναμένεται να βρίσκεται σε λειτουργία και να δημιουργεί έσοδα.

Τραπεζικό ομολογιακό 15 εκατ. ευρώ

Μέσα στο 2025 η εταιρεία σύναψε και νέο ομολογιακό δάνειο με τραπεζικό ίδρυμα, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ. Σκοπός του είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών, η ανάπτυξη ακινήτων και η κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών.

Η αποπληρωμή θα γίνει σε 14 εξαμηνιαίες δόσεις, οι οποίες αρχίζουν 30 μήνες μετά την έκδοση, ενώ η τελική εξόφληση προβλέπεται στους 102 μήνες. Το προφίλ είναι οπισθοβαρές: οι καταβολές κεφαλαίου είναι χαμηλότερες στην αρχική περίοδο και αυξάνονται σταδιακά.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και υπολογίζεται με βάση το Euribor, προσαυξημένο κατά περιθώριο 2,4%. Η περίοδος χάριτος και η σταδιακή αύξηση των δόσεων προσφέρουν στην εταιρεία χρόνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής πριν αρχίσει η ουσιαστική αποπληρωμή.

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί 40,3 εκατ. ευρώ

Ο τέταρτος και ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας είναι η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το σχετικό χρηματοδοτικό σχήμα φθάνει συνολικά έως τα 64.433.915 ευρώ και χωρίζεται σε δύο μέρη:

• 40.271.197 ευρώ από το σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, με σταθερό επιτόκιο μόλις 1% ετησίως.

• 24.162.718 ευρώ από το τραπεζικό σκέλος, με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο 2,4%.

Η χρηματοδότηση ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έχει ημερομηνία λήξης την 30ή Σεπτεμβρίου 2040. Πρόκειται, επομένως, για μακροπρόθεσμο δανεισμό περίπου 15 ετών, ο οποίος μειώνει αισθητά το μέσο κόστος χρηματοδότησης χάρη στο ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο του σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαθέσιμο πλαίσιο σχεδόν 180 εκατ. ευρώ

Αθροιστικά, η αύξηση κεφαλαίου, το μετατρέψιμο ομολογιακό, το νέο τραπεζικό δάνειο και η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης διαμορφώνουν ένα μέγιστο χρηματοδοτικό πλαίσιο περίπου 179,84 εκατ. ευρώ.

Οι πραγματικές έντοκες υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος του 2025 ήταν, πάντως, σημαντικά χαμηλότερες, στα 78,26 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι οι χρηματοδοτικές γραμμές δεν είχαν αντληθεί στο σύνολό τους. Μετά την αφαίρεση των ταμειακών διαθεσίμων, ο καθαρός δανεισμός διαμορφωνόταν στα 65,94 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 256,6 εκατ. ευρώ, από 79,45 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ ο συντελεστής μόχλευσης υποχώρησε στο 20,44%, από 45,31%. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 12,31 εκατ. ευρώ και το κεφάλαιο κίνησης επέστρεψε σε θετικό έδαφος, περίπου στις 985.000 ευρώ.

Η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική περίοδο, καθώς οι εργασίες αναδόμησης συνεχίζονται και δεν έχουν δημιουργηθεί λειτουργικά έσοδα από το νέο συγκρότημα. Το χρηματοδοτικό σχήμα, με τις μεγάλες διάρκειες, την περίοδο χάριτος και τις οπισθοβαρείς αποπληρωμές, φαίνεται σχεδιασμένο ώστε οι σημαντικότερες δανειακές υποχρεώσεις να ενεργοποιηθούν όταν η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να παράγει έσοδα.