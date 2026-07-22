Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια

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Σε πολλούς προορισμούς, όταν ο τουρισμός αρχίζει να προκαλεί ενόχληση, η δημόσια συζήτηση εντοπίζει γρήγορα έναν αναγνωρίσιμο ένοχο: το Airbnb.

Η πλατφόρμα (και, γενικά, οι βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις) βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου μέρους της δυσαρέσκειας, επειδή είναι ορατή, επειδή επηρεάζει τη στέγαση και επειδή μεταμορφώνει γειτονιές που στο παρελθόν δεν είχαν τουριστικό χαρακτήρα.

Δεν πρόκειται για ασήμαντο ζήτημα.

Η Eurostat εκτιμά ότι, το 2025, 951,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κρατήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μεγάλων πλατφορμών βραχυπρόθεσμης διαμονής. Έχουμε επίσης διαπιστώσει πώς αυτά τα καταλύματα μπορούν να συμβάλουν στην πίεση στην αγορά κατοικιών, στην αύξηση των τιμών και στον υπερτουρισμό των αστικών κέντρων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στη Βαρκελώνη, τη Βενετία ή την Αθήνα. Αναδύεται επίσης και εκτός των μεγάλων παραδοσιακών τουριστικών διαδρομών.

Όλο και περισσότερο, η επέκταση του Airbnb έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον εξευγενισμό (gentrification) των γειτονιών των πόλεων, μεταμορφώνοντας ολόκληρες περιοχές σε πεδία τουριστικής εκμετάλλευσης.

Με τη σειρά της, η μαζική μετατροπή κατοικιών σε βραχυχρόνια καταλύματα περιορίζει τη διαθεσιμότητα σπιτιών για τους μόνιμους κατοίκους, αυξάνει τα ενοίκια και ενισχύει την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Παράλληλα, η άνοδος του τουρισμού αλλάζει τον χαρακτήρα των περιοχών, καθώς παραδοσιακές γειτονιές αντικαθιστούν σταδιακά τις καθημερινές τους λειτουργίες με υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε επισκέπτες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος αστικός μετασχηματισμός, όπου η κατοικία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν και λιγότερο ως κοινωνικό δικαίωμα, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος ζωής και τον κίνδυνο εκτοπισμού από τις ίδιες τους τις γειτονιές.

Μέρος του προβλήματος (αλλά όχι το σύνολο)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Airbnb αποτελεί μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο του προβλήματος, υποστηρίζει ο Χουάν Ιγνάσιο Πουλίντο Φερνάντες, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation, το να κατηγορούμε μόνο τις πλατφόρμες είναι πολιτικά σαφές, αλλά αδύναμο όσον αφορά την ανάλυση.

Μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε έναν συγκεκριμένο παράγοντα, να τον ρυθμίσουμε (μερικές φορές αργά, μερικές φορές ανεπαρκώς) και να δώσουμε την εντύπωση ότι λαμβάνονται μέτρα.

Ωστόσο, πολλές από τις τρέχουσες συγκρούσεις σε καθιερωμένους και αναδυόμενους προορισμούς πηγάζουν από ένα βαθύτερο ζήτημα: εδώ και χρόνια, ο τουρισμός αντιμετωπίζεται σαν να ήταν απλώς προώθηση, και όχι ως εδαφική δημόσια πολιτική.

Ο τουρισμός δεν καταλαμβάνει κενό χώρο. Χρησιμοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά, τη στέγαση, τις μεταφορές, το νερό, τα απόβλητα, τους φυσικούς πόρους, το εμπόριο, τον δημόσιο χώρο και την κοινωνική ανοχή.

Όταν αυτές οι ροές αυξάνονται ταχύτερα από τη θεσμική ικανότητα διαχείρισής τους, προκύπτουν εξωτερικές επιπτώσεις: κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβος, αυξημένο κόστος στέγασης, απώλεια τοπικών επιχειρήσεων, κορεσμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, εργασιακή ανασφάλεια και δυσαρέσκεια των κατοίκων της γειτονιάς.

Η «τουριστοφοβία» σπάνια προκύπτει από τον τουρισμό αφηρημένα. Συνήθως πηγάζει από την συνειδητοποίηση ότι τα οφέλη ιδιωτικοποιούνται, ενώ τα κόστη κοινωνικοποιούνται.

Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

Η παγκόσμια ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 2025 θα καταγραφούν 1,523 δισεκατομμύρια αφίξεις τουριστών διεθνώς, ξεπερνώντας τα προ-πανδημικά επίπεδα. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν ο τουρισμός θα αναπτυχθεί, αλλά υπό ποιους κανόνες, με ποια όρια και για ποιον.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι ο τομέας χρειάζεται συντονισμένες, προνοητικές και τεκμηριωμένες πολιτικές για να γίνει πιο ανθεκτικός, βιώσιμος και χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτό είναι που λείπει από πολλούς προορισμούς: πολλή προώθηση, λίγος σχεδιασμός· πολλοί φορείς που προωθούν τον προορισμό, λίγοι που τον διαχειρίζονται.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή ο τουρισμός δεν λειτουργεί ως ενιαία οργάνωση, αλλά ως δίκτυο φορέων με διαφορετικά συμφέροντα, αρμοδιότητες και στόχους.

Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ξεναγοί, καταστήματα, εστιατόρια, πλατφόρμες, κυβερνητικές υπηρεσίες, κάτοικοι, επενδυτές ακινήτων, φορείς πολιτισμού και εταιρείες μεταφορών λειτουργούν όλοι σύμφωνα με διαφορετικές λογικές.

Χωρίς σαφή διακυβέρνηση, κάθε φορέας μεγιστοποιεί το δικό του συμφέρον.

Από οικονομική άποψη, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη: όταν ένας κοινός πόρος (ελκυστικότητα, δημόσιος χώρος, ζωή της γειτονιάς) αξιοποιείται χωρίς συντονισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό, ακόμη και αν κάθε μεμονωμένη απόφαση φαίνεται ορθολογική.

Αυτός ο κατακερματισμός εκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους· είναι επίσης συνηθισμένος μεταξύ των ίδιων των θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον τουρισμό.

Ειδικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός προορισμού, οι διοικήσεις, οι φορείς προώθησης και άλλοι ενδιαφερόμενοι συχνά σχεδιάζουν, παράγουν πληροφορίες και προωθούν πρωτοβουλίες ανεξάρτητα, ανταποκρινόμενοι στους δικούς τους στόχους και όχι σε μια κοινή στρατηγική.

Το αποτέλεσμα είναι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, διάσπαρτοι πόροι και αποφάσεις που μειώνουν την ικανότητα του προορισμού να ενεργεί συντονισμένα και να δημιουργεί συλλογική αξία.

Προς ένα νέο μοντέλο

Επομένως, η συζήτηση δεν πρέπει να διαμορφώνεται ως «Airbnb ναι, Airbnb όχι», αλλά μάλλον ως «τι είδους μοντέλο προορισμού θέλουμε και ποια εργαλεία θα το καταστήσουν βιώσιμο;»

Η ρύθμιση των τουριστικών ενοικιάσεων είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει έναν κανονισμό για τη βελτίωση της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Ωστόσο, η ρύθμιση μιας πλατφόρμας δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον προορισμό.

Αυτό που απαιτείται σύμφωνα με τον Φερνάντες, είναι η οριοθέτηση τουριστικών ζωνών, όρια χωρητικότητας όπου κρίνεται σκόπιμο, διαχείριση ροών, ειδική φορολογία, προστασία των κατοικιών, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και συντονισμός μεταξύ τουρισμού, πολεοδομίας, κινητικότητας, πολιτισμού, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Υπάρχει επίσης έλλειψη επαγγελματισμού. Η διαχείριση των τουριστικών προορισμών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη διαίσθηση, την πολιτική βούληση ή τις επικοινωνιακές εκστρατείες.

Απαιτεί επαγγελματίες ικανούς να ερμηνεύουν δεδομένα, να διαπραγματεύονται με ιδιωτικούς φορείς, να σχεδιάζουν δείκτες, να αξιολογούν επιπτώσεις, να προβλέπουν συγκρούσεις και να μεταφράζουν την τουριστική στρατηγική σε αποφάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η έρευνα σχετικά με τον υπερτουρισμό έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχουν καθολικές λύσεις και ότι η διαχείριση πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Χωρίς ισχυρές τεχνικές ομάδες, οι προορισμοί αντιδρούν μόνο αφού η σύγκρουση έχει ήδη ξεσπάσει.

Τουριστικοί δείκτες

Ένα άλλο λάθος είναι η συνέχιση της μέτρησης της επιτυχίας του τουρισμού με βάση τον όγκο: περισσότεροι επισκέπτες, περισσότερες διανυκτερεύσεις, περισσότερες συνολικές δαπάνες.

Αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι, αλλά ανεπαρκείς.

Ένας προορισμός μπορεί να παρουσιάζει αύξηση στις αφίξεις, ενώ ταυτόχρονα να φτωχαίνει η τοπική ζωή.

Μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά πληρότητας, ενώ ταυτόχρονα να επιδεινώνεται η ζωή της κοινότητας.

Το νέο διεθνές στατιστικό πλαίσιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού και πρόσφατες εργασίες σχετικά με τοπικούς δείκτες υποδεικνύουν τη μέτρηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ολοκληρωμένο τρόπο και σε εδαφική κλίμακα, και προτείνουν τη ρητή ενσωμάτωση της ευημερίας των κατοίκων στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών.

Τουρισμός που δημιουργεί αξία

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb δεν είναι αβλαβείς στους προορισμούς όπου λειτουργούν, αλλά δεν αποτελούν ούτε την πλήρη εξήγηση.

Πολλαπλασιάζουν προϋπάρχουσες εντάσεις: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, εξάρτηση από την ανάπτυξη, έλλειψη δεδομένων και κατακερματισμένη διακυβέρνηση.

Η κύρια θεμελιώδης αλλαγή θα είναι η μετάβαση από τον τουρισμό ως μέσο καταμέτρησης στον τουρισμό ως μέσο δημιουργίας αξίας:

Εδαφική αξία, διότι αναβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά, διαφοροποιεί την οικονομία, ενισχύει την ταυτότητα και κατανέμει ευκαιρίες.

Κοινωνική αξία, διότι δημιουργεί αξιοπρεπή απασχόληση, σέβεται τη στέγαση, βελτιώνει τις υπηρεσίες και δεν εκδιώκει όσους καθιστούν τον τόπο κατοικήσιμο.

Δημόσια αξία, επειδή τα έσοδα από τον τουρισμό συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δαπανών που ο ίδιος ο τουρισμός δημιουργεί.

Η περιορισμένη συζήτηση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ισοδυναμεί με τη θεραπεία του συμπτώματος, αφήνοντας την ασθένεια ανέγγιχτη.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά πόσους, πού, πότε, υπό ποιες συνθήκες και με ποια απόδοση για την τοπική κοινότητα.

Πηγή in.gr