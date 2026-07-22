 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb πολλαπλασιάζουν τα προϋπάρχοντα προβλήματα των προορισμών: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, ελλειπή δεδομένα και κατακερματισμένη διακυβέρνηση

Τουρισμός 22.07.2026, 21:44
Σχολιάστε
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Επιμέλεια Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πολλούς προορισμούς, όταν ο τουρισμός αρχίζει να προκαλεί ενόχληση, η δημόσια συζήτηση εντοπίζει γρήγορα έναν αναγνωρίσιμο ένοχο: το Airbnb.

Η πλατφόρμα (και, γενικά, οι βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις) βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου μέρους της δυσαρέσκειας, επειδή είναι ορατή, επειδή επηρεάζει τη στέγαση και επειδή μεταμορφώνει γειτονιές που στο παρελθόν δεν είχαν τουριστικό χαρακτήρα.

Δεν πρόκειται για ασήμαντο ζήτημα.

Η Eurostat εκτιμά ότι, το 2025, 951,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις κρατήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μεγάλων πλατφορμών βραχυπρόθεσμης διαμονής. Έχουμε επίσης διαπιστώσει πώς αυτά τα καταλύματα μπορούν να συμβάλουν στην πίεση στην αγορά κατοικιών, στην αύξηση των τιμών και στον υπερτουρισμό των αστικών κέντρων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στη Βαρκελώνη, τη Βενετία ή την Αθήνα. Αναδύεται επίσης και εκτός των μεγάλων παραδοσιακών τουριστικών διαδρομών.

Όλο και περισσότερο, η επέκταση του Airbnb έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον εξευγενισμό (gentrification) των γειτονιών των πόλεων, μεταμορφώνοντας ολόκληρες περιοχές σε πεδία τουριστικής εκμετάλλευσης.

Με τη σειρά της, η μαζική μετατροπή κατοικιών σε βραχυχρόνια καταλύματα περιορίζει τη διαθεσιμότητα σπιτιών για τους μόνιμους κατοίκους, αυξάνει τα ενοίκια και ενισχύει την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

Παράλληλα, η άνοδος του τουρισμού αλλάζει τον χαρακτήρα των περιοχών, καθώς παραδοσιακές γειτονιές αντικαθιστούν σταδιακά τις καθημερινές τους λειτουργίες με υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε επισκέπτες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος αστικός μετασχηματισμός, όπου η κατοικία αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως επενδυτικό προϊόν και λιγότερο ως κοινωνικό δικαίωμα, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξανόμενο κόστος ζωής και τον κίνδυνο εκτοπισμού από τις ίδιες τους τις γειτονιές.

JUSTIN LANE, EPA

Πλακάτ εναντίον της λειτουργίας της Airbnb στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Δημαρχείο, πριν από ακρόαση σχετικά με το θέμα της Airbnb στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 20 Ιανουαρίου 2015

Μέρος του προβλήματος (αλλά όχι το σύνολο)

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Airbnb αποτελεί μέρος του προβλήματος δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο του προβλήματος, υποστηρίζει ο Χουάν Ιγνάσιο Πουλίντο Φερνάντες, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation, το να κατηγορούμε μόνο τις πλατφόρμες είναι πολιτικά σαφές, αλλά αδύναμο όσον αφορά την ανάλυση.

Μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε έναν συγκεκριμένο παράγοντα, να τον ρυθμίσουμε (μερικές φορές αργά, μερικές φορές ανεπαρκώς) και να δώσουμε την εντύπωση ότι λαμβάνονται μέτρα.

Ωστόσο, πολλές από τις τρέχουσες συγκρούσεις σε καθιερωμένους και αναδυόμενους προορισμούς πηγάζουν από ένα βαθύτερο ζήτημα: εδώ και χρόνια, ο τουρισμός αντιμετωπίζεται σαν να ήταν απλώς προώθηση, και όχι ως εδαφική δημόσια πολιτική.

Ο τουρισμός δεν καταλαμβάνει κενό χώρο. Χρησιμοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά, τη στέγαση, τις μεταφορές, το νερό, τα απόβλητα, τους φυσικούς πόρους, το εμπόριο, τον δημόσιο χώρο και την κοινωνική ανοχή.

Όταν αυτές οι ροές αυξάνονται ταχύτερα από τη θεσμική ικανότητα διαχείρισής τους, προκύπτουν εξωτερικές επιπτώσεις: κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβος, αυξημένο κόστος στέγασης, απώλεια τοπικών επιχειρήσεων, κορεσμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, εργασιακή ανασφάλεια και δυσαρέσκεια των κατοίκων της γειτονιάς.

Η «τουριστοφοβία» σπάνια προκύπτει από τον τουρισμό αφηρημένα. Συνήθως πηγάζει από την συνειδητοποίηση ότι τα οφέλη ιδιωτικοποιούνται, ενώ τα κόστη κοινωνικοποιούνται.

Ανεξέλεγκτη ανάπτυξη

Η παγκόσμια ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 2025 θα καταγραφούν 1,523 δισεκατομμύρια αφίξεις τουριστών διεθνώς, ξεπερνώντας τα προ-πανδημικά επίπεδα. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν ο τουρισμός θα αναπτυχθεί, αλλά υπό ποιους κανόνες, με ποια όρια και για ποιον.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι ο τομέας χρειάζεται συντονισμένες, προνοητικές και τεκμηριωμένες πολιτικές για να γίνει πιο ανθεκτικός, βιώσιμος και χωρίς αποκλεισμούς.

Αυτό είναι που λείπει από πολλούς προορισμούς: πολλή προώθηση, λίγος σχεδιασμός· πολλοί φορείς που προωθούν τον προορισμό, λίγοι που τον διαχειρίζονται.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή ο τουρισμός δεν λειτουργεί ως ενιαία οργάνωση, αλλά ως δίκτυο φορέων με διαφορετικά συμφέροντα, αρμοδιότητες και στόχους.

Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, ξεναγοί, καταστήματα, εστιατόρια, πλατφόρμες, κυβερνητικές υπηρεσίες, κάτοικοι, επενδυτές ακινήτων, φορείς πολιτισμού και εταιρείες μεταφορών λειτουργούν όλοι σύμφωνα με διαφορετικές λογικές.

Χωρίς σαφή διακυβέρνηση, κάθε φορέας μεγιστοποιεί το δικό του συμφέρον.

Από οικονομική άποψη, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη: όταν ένας κοινός πόρος (ελκυστικότητα, δημόσιος χώρος, ζωή της γειτονιάς) αξιοποιείται χωρίς συντονισμό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αναποτελεσματικό, ακόμη και αν κάθε μεμονωμένη απόφαση φαίνεται ορθολογική.

Αυτός ο κατακερματισμός εκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους· είναι επίσης συνηθισμένος μεταξύ των ίδιων των θεσμικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον τουρισμό.

Ειδικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός προορισμού, οι διοικήσεις, οι φορείς προώθησης και άλλοι ενδιαφερόμενοι συχνά σχεδιάζουν, παράγουν πληροφορίες και προωθούν πρωτοβουλίες ανεξάρτητα, ανταποκρινόμενοι στους δικούς τους στόχους και όχι σε μια κοινή στρατηγική.

Το αποτέλεσμα είναι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες, διάσπαρτοι πόροι και αποφάσεις που μειώνουν την ικανότητα του προορισμού να ενεργεί συντονισμένα και να δημιουργεί συλλογική αξία.

Ένα μεγάλο πλήθος τουριστών επισκέπτεται τον Ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη τον Ιούλιο του 2023. Φωτογραφία: Άγγελος Τζορτζίνης/picture alliance μέσω Getty Images

Προς ένα νέο μοντέλο

Επομένως, η συζήτηση δεν πρέπει να διαμορφώνεται ως «Airbnb ναι, Airbnb όχι», αλλά μάλλον ως «τι είδους μοντέλο προορισμού θέλουμε και ποια εργαλεία θα το καταστήσουν βιώσιμο;»

Η ρύθμιση των τουριστικών ενοικιάσεων είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει έναν κανονισμό για τη βελτίωση της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Ωστόσο, η ρύθμιση μιας πλατφόρμας δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον προορισμό.

Αυτό που απαιτείται σύμφωνα με τον Φερνάντες, είναι η οριοθέτηση τουριστικών ζωνών, όρια χωρητικότητας όπου κρίνεται σκόπιμο, διαχείριση ροών, ειδική φορολογία, προστασία των κατοικιών, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και συντονισμός μεταξύ τουρισμού, πολεοδομίας, κινητικότητας, πολιτισμού, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Υπάρχει επίσης έλλειψη επαγγελματισμού. Η διαχείριση των τουριστικών προορισμών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη διαίσθηση, την πολιτική βούληση ή τις επικοινωνιακές εκστρατείες.

Απαιτεί επαγγελματίες ικανούς να ερμηνεύουν δεδομένα, να διαπραγματεύονται με ιδιωτικούς φορείς, να σχεδιάζουν δείκτες, να αξιολογούν επιπτώσεις, να προβλέπουν συγκρούσεις και να μεταφράζουν την τουριστική στρατηγική σε αποφάσεις πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η έρευνα σχετικά με τον υπερτουρισμό έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι δεν υπάρχουν καθολικές λύσεις και ότι η διαχείριση πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Χωρίς ισχυρές τεχνικές ομάδες, οι προορισμοί αντιδρούν μόνο αφού η σύγκρουση έχει ήδη ξεσπάσει.

Τουριστικοί δείκτες

Ένα άλλο λάθος είναι η συνέχιση της μέτρησης της επιτυχίας του τουρισμού με βάση τον όγκο: περισσότεροι επισκέπτες, περισσότερες διανυκτερεύσεις, περισσότερες συνολικές δαπάνες.

Αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι, αλλά ανεπαρκείς.

Ένας προορισμός μπορεί να παρουσιάζει αύξηση στις αφίξεις, ενώ ταυτόχρονα να φτωχαίνει η τοπική ζωή.

Μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά πληρότητας, ενώ ταυτόχρονα να επιδεινώνεται η ζωή της κοινότητας.

Το νέο διεθνές στατιστικό πλαίσιο για τη μέτρηση της βιωσιμότητας του τουρισμού και πρόσφατες εργασίες σχετικά με τοπικούς δείκτες υποδεικνύουν τη μέτρηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ολοκληρωμένο τρόπο και σε εδαφική κλίμακα, και προτείνουν τη ρητή ενσωμάτωση της ευημερίας των κατοίκων στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών.

Ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό διοργανώνουν διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, καθώς η οργή αυξάνεται στη νότια Ευρώπη (Getty Images)

Τουρισμός που δημιουργεί αξία

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb δεν είναι αβλαβείς στους προορισμούς όπου λειτουργούν, αλλά δεν αποτελούν ούτε την πλήρη εξήγηση.

Πολλαπλασιάζουν προϋπάρχουσες εντάσεις: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, εξάρτηση από την ανάπτυξη, έλλειψη δεδομένων και κατακερματισμένη διακυβέρνηση.

Η κύρια θεμελιώδης αλλαγή θα είναι η μετάβαση από τον τουρισμό ως μέσο καταμέτρησης στον τουρισμό ως μέσο δημιουργίας αξίας:

  • Εδαφική αξία, διότι αναβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά, διαφοροποιεί την οικονομία, ενισχύει την ταυτότητα και κατανέμει ευκαιρίες.
  • Κοινωνική αξία, διότι δημιουργεί αξιοπρεπή απασχόληση, σέβεται τη στέγαση, βελτιώνει τις υπηρεσίες και δεν εκδιώκει όσους καθιστούν τον τόπο κατοικήσιμο.
  • Δημόσια αξία, επειδή τα έσοδα από τον τουρισμό συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δαπανών που ο ίδιος ο τουρισμός δημιουργεί.

Η περιορισμένη συζήτηση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ισοδυναμεί με τη θεραπεία του συμπτώματος, αφήνοντας την ασθένεια ανέγγιχτη.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά πόσους, πού, πότε, υπό ποιες συνθήκες και με ποια απόδοση για την τοπική κοινότητα.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης
Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Economy

Φοροαπαλλαγές ρεκόρ για 90 επενδυτικά σχέδια
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Ακρίβεια: «Γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Economy

Πώς η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]
Ακίνητα

Νέα «φωτιά» στη φοιτητική στέγη [πίνακες]
Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αφορολόγητα ενοίκια: Τι αλλάζει, ποιους αφορά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τουρισμός
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις όπως η η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: «Γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Economy

Πώς η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Το 83% χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις σοβαρό πρόβλημα, κυριαρχεί η απαισιοδοξία για την οικονομία, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα στήριξης σύμφωνα με έρευνα του ΕΕΑ και της Pulse RC

Φοιτητική στέγη: Νέα «φωτιά» στα ενοίκια [πίνακες]
Ακίνητα

Νέα «φωτιά» στη φοιτητική στέγη [πίνακες]

Αυξημένα άνω του 5% τα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες πανελλαδικά - Αναλυτικά οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις

Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αφορολόγητα ενοίκια: Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στόχος και η διεύρυνση των δικαιούχων για τα αφορολόγητα ενοίκια, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση

Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί: Αναβίωση ή μια νέα ευκαιρία για εκτός σχεδίου δόμηση;
Ακίνητα

Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο

Στη Βουλή το σχέδιο του ΥΠΕΝ για ιδιωτική πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών αλλά και όμορων εκτός σχεδίου εκτάσεων

Μάχη Τράτσα
Στεγαστική κρίση, υπερτουρισμός και εξευγενισμός: Το Airbnb είναι το σύμπτωμα, όχι η ασθένεια
Τουρισμός

Στεγαστική κρίση και υπερτουρισμός: Σύμπτωμα και όχι ασθένει η βραχυχρόνια μίσθωση

Οι πλατφόρμες διαμονής όπως η Airbnb πολλαπλασιάζουν τα προϋπάρχοντα προβλήματα των προορισμών: έλλειψη στέγης, ανεπαρκής σχεδιασμός, ελλειπή δεδομένα και κατακερματισμένη διακυβέρνηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Latest News
OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο
World

Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο για τον Ομιλο Carrefour

Ο πολυεθνικός Ομιλος Carrefour σημείωσε θετικές επιδόσεις στις βασικές αγορές Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους και βλήματα των Lockheed Martin - RTX

EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν από την ΕΚΤ έχουν θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά»

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65
Κατασκευές

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65

Ο Γιώργος Περιστέρης πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε στα εγκαίνια του Ε65 την περιπέτεια του έργου – Σε κυκλοφορία αύριο 24 Ιουλίου ο αυτοκινητόδρομος

Χρήστος Κολώνας
Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής

Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
World

Η Ρωσία δεν έχει βενζίνη και εισάγει από Ινδία

Η αποστολή υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μείωσαν τις προμήθειες και οδήγησαν σε εκτεταμένες ελλείψεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Βουτιά 13% για Tesla και 7% για Αlphabet – Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες
Markets

Βουτιά στις μετοχές Tesla-Αphabet - Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες

Προβληματισμός για το αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται ήδη σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τεχνολογίας

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live

Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος Ε65 μήκους 182,1 χλμ. κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τον διαχειρίζεται η Κεντρική Οδός

Wildberries: Η ρωσική… Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας
World

Η ρωσική... Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού γίγαντα λιανικής πώλησης Wildberries, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον πόλεμο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις όπως η η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
Πετρέλαιο

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Economy

Φοροαπαλλαγές ρεκόρ για 90 επενδυτικά σχέδια

Οι φορολογικές απαλλαγές που εκδόθηκαν απο το υπουργείο Ανάπτυξης είναι πενταπλάσιες σε σχέση με το 2025

ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των φοιτητών το ΟΠΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως,

Αεροπορικά εισιτήρια: Στις 3 χώρες της ΕΕ με τις πιο μεγάλες αυξήσεις η Ελλάδα
Μεταφορές

Στα... ουράνια οι αυξήσεις αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα

Οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των τιμών σε υπηρεσίες αερομεταφορών και αεροπορικά εισιτήρια παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις στις χώρες της ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies