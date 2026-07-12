Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ

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Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες σπιτιών στις ΗΠΑ καταχώρισαν για πρώτη φορά τα ακίνητά τους στο Airbnb ή σε άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ – μια κίνηση που προσέλκυσε τους φιλάθλους μακριά από τα ξενοδοχεία που ήλπιζαν σε αύξηση των κρατήσεων.

Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξένησαν τους αγώνες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αυξάνοντας την προσφορά κατά 12%, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων AirDNA.

Η επέκταση της προσφοράς σε πλατφόρμες όπως η Airbnb εξηγεί εν μέρει γιατί τα ξενοδοχεία υπέστησαν μια μικρή πτώση στην πληρότητα κατά τις πρώτες 17 ημέρες του τουρνουά, ακόμη και όταν είχαν υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας δεδομένων φιλοξενίας CoStar.

Ο Aran Ryan, διευθυντής κλαδικών σπουδών στο ερευνητικό ίδρυμα Tourism Economics, δήλωσε ότι, ενώ τα ξενοδοχεία στις πόλεις υποδοχής των ΗΠΑ αύξησαν τις τιμές των δωματίων κατά μέσο όρο 20% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, η συνολική απόδοση τελικά υστερούσε των προσδοκιών, καθώς οι φίλαθλοι με περιορισμένο προϋπολογισμό στράφηκαν στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις.

Μάλιστα, η Airbnb ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες σπιτιών να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα προσφέροντας μπόνους 750 δολαρίων για ακίνητα κοντά σε μεγάλα στάδια που φιλοξένησαν τον πρώτο τους επισκέπτη πριν από τα τέλη Ιουλίου.

Πτώση πληρότητας στα ξενοδοχεία

Οι μέσες τιμές για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στο Κάνσας Σίτι, που έχει φιλοξενήσει έξι αγώνες, αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, παρά τον σχεδόν διπλασιασμό της προσφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA. Εν τω μεταξύ, τα ξενοδοχεία στην πόλη κατέγραψαν μείωση πληρότητας κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με την CoStar.

Ο Richard Clarke, αναλυτής στην Bernstein, δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο «εξακολουθούσε να είναι σημαντικό για τα ξενοδοχεία, αλλά ήταν σημαντικό λόγω της τιμής και όχι λόγω της πληρότητας».

Πρόσθεσε ότι τα πολυτελή ξενοδοχεία, ειδικότερα, είδαν τη μεγαλύτερη ώθηση, καθώς ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες φιλοξένησαν αντιπροσωπείες με πολύ υψηλό budget.

Ωστόσο, ορισμένα ξενοδοχεία έχουν απογοητευτεί. Ο Vijay Dandapani, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι ο οργανισμός του προβλέπει πλέον καθαρά έσοδα περίπου 160 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό είναι περίπου το μισό από τα 300 εκατομμύρια δολάρια που είχε προβλέψει στην αρχή του έτους, βάσει στοιχείων της FIFA.

Ο νέος στόχος της Airbnb

Η προτεραιότητα της Airbnb τώρα θα είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι οικοδεσπότες θα παραμείνουν στην πλατφόρμα μετά τη λήξη του τουρνουά, αναφέρουν οι FT.

Ο Bram Gallagher, οικονομολόγος στην AirDNA, σημείωσε ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των νέων καταχωρίσεων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης διέθεταν διαθεσιμότητα και πέρα από τις ημερομηνίες του τουρνουά.

Από την πλευρά της η Ellie Mertz, οικονομική διευθύντρια της Airbnb, δήλωσε ότι «αυτό που είδαμε με το Παρίσι ήταν ότι, περίπου έξι μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, είχαμε διατηρήσει πάνω από τα μισά καταλύματα».