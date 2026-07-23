Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ – Το πακέτο εξοπλιστικών που εγκρίθηκε

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Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα το ΚΥΣΕΑ για τα εξοπλιστικά προγράμματα ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσιάζει τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ, πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση Laser, o αντιαεροπορικός θόλος που περιλαμβάνει σειρά οπλικών συστημάτων.

Επίσης εγκρίθηκαν 3 νέα μεταφορικά Α/Φ C-390 Milenium.

O κ. Δένδιας ο οποίος παρουσίασε τα προγράμματα που εγκρίθηκαν στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων όπου παρόντες ήταν και οι τρεις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού ρωτήθηκε σχετικά αναφέρθηκε και στον χρόνο των εκλογών.

«Δεσμεύτηκα ότι τον Σεπτέμβριο θα σας ανακοινώσω τη νέα βάση στους τομείς δυνάμεων και την εξέλιξη του εξοπλιστικού από το 2027 και μετά , άρα αυτό σημαίνει ότι πιστεύω απολύτως τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας τα 11 προγράμματα που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ είναι τα εξής:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»). Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1. Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar), με δυνατότητα άμεσης παροχής δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο. Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή. Τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium. Πρόκειται για την απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών της Embraer, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτώνται μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα, λειτουργώντας ως «ιπτάμενα τάνκερ». Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα. Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ, για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».