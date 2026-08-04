Μητσοτάκης σε Politico: Νέα όπλα από ΕΕ για το Μεταναστευτικό

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UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ
Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλοΑλεξάνδρα Τόμπρα
Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;
Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμοςΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]
Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγοράΜαρία Σιδέρη
Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]
Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»Ανδρομάχη Παύλου
Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική ΤράπεζαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Οι φωτιές απειλούν το ελαιόλαδο - Φόβοι για ράλι τιμών
Καύσωνες, ξηρασία και πυρκαγιές περιορίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μια σειρά καλλιέργειες όπως το ελαιόλαδοΑνθή Γεωργίου
Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ
Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον ΑύγουστοΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.
Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν
Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες
'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους
Λίβανος: Νέος, γύρος συνομιλιών με το Ισραήλ στη Ρώμη
Ο Λίβανος ελπίζει σε «σταδιακή αποχώρηση» του Ισραήλ «από το λιβανικό έδαφος, μέχρι την πλήρη απόσυρση»
Σήμα προόδου για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν και άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ
Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι αύριο μεθαύριο θα ανοίξει το Ορμούζ, καθώς ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες
Μητσοτάκης σε Politico: Νέα όπλα από ΕΕ για το Μεταναστευτικό
Οι τυποποιημένες διαδικασίες της Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια όπου το άσυλο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υβριδικής πίεσης, σημειώνει ο Κυριάκος ΜητσοτάκηςΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Στρώνει τον δρόμο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Πιθανή η συμφωνία με το Ομάν
Μια συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και αύριο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για ασφαλή ναυσιπλοΐα στον πορθμό.
ECB Warns Climate Crisis Threatens Financial Stability
Executive Board member Frank Elderson says rising climate-related disasters and ecosystem decline are creating growing risks for banks, economic growth and global financial stability
Ειδικό bonus της Chevron στο προσωπικό μετά τα εντυπωσιακά κέρδη
Το μπόνους ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου βασικού μισθού για τους περισσότερους υπαλλήλους
Τι ανησυχεί τους traders- Γιατί βλέπουν αναταράξεις
Οι επενδυτές στα αμερικανικά ομόλογα προετοιμάζονται για μια περίοδο έντονων διακυμάνσεωνΤζούλη Καλημέρη
ΗΠΑ: Υπάρχει δρόμος μέχρι να γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα
Επτά μήνες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εκπρόσωποι της Ντέλσι Ροντρίγκες και μέλη της αντιπολίτευσης θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα στο Καράκας την πρώτη τους σειρά συνομιλιών.
Ποια προϊόντα σέρνουν τον χορό των εξαγωγών [γράφημα]
Οι βασικοί «κινητήρες» για τις ελληνικές εξαγωγές - Οι νέες αγορές και ο ρόλος των χωρών της ΕυρώπηςΜαρία Σιδέρη
Δήμας: Προχωράνε αρδευτικά έργα σε Νεστόριο και Σελλάνα
Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 86 εκατ. ευρώ, αναφέρει ο Χρίστος Δήμας
Η ελπίδα για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν «γκρεμίζει» το πετρέλαιο
Το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ έφερε πτώση στις τιμές για το πετρέλαιοΓιάννης Αγουρίδης
Αυξημένα κατά 45% τα κέρδη της Cenergy το α' 6μηνο του 2026
Τα κέρδη προ φόρων της Cenergy αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 138 εκατ. ευρώ
Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Παπουτσάνης
Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατα 5% - Υψηλότερα κατά 8% και τα καθαρά κέρδη στα 3,4 εκατ. ευρώ
Σε νέα ιστορικά υψηλά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα - Ανοδο 1,7% κατέγραψε ο τεχνολογικός κλάδος
Ρούμπιο: «Βλέπει» πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν
Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
Τουρισμός για Όλους: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα
Η υποβολή των αιτήσεων για το Τουρισμός για Όλους θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου
Πώς ελληνική κοινότητα AI χτίζει γέφυρες με τη διεθνή επιστημονική σκηνή
Σε ποιο πεδίο θα κριθεί αν το brain circulation μπορεί να μετατραπεί σε επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και παραγωγικές εφαρμογές για Τεχνητή Νοημοσύνη
Πότε παύουν να ισχύουν οριστικά οι «μπλε» ταυτότητες
'Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες και τη διαδικασία έκδοσής τους