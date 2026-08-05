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Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ

Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική 05.08.2026, 14:14
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Μαξίμου: Συνάντηση Μητσοτάκη – Αγγελούδη με επίκεντρο τη ΔΕΘ
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Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, με αντικείμενο τη ΔΕΘ.

Καλωσορίζοντας τον δήμαρχο, ο πρωθυπουργός σημείωσε, ότι «η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».

Πρόσθεσε, ότι «πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 κρατώντας, βέβαια, την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί».

Ο δήμαρχος δήλωσε, ότι «για εμάς το μητροπολιτικό πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα, το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη».

Αναλυτικά ο διάλογος του πρωθυπουργού και του δημάρχου:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθες, Δήμαρχέ μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορίσουμε στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου.

Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή.

Νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 κρατώντας, βέβαια, την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.

Στέλιος Αγγελούδης: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία.

Για εμάς το μητροπολιτικό πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα, το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη.

Και νομίζω πως σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί -εννοώ, οι φορείς με τον Δήμο- προκειμένου να υλοποιηθεί το ταχύτερο χρονικό διάστημα.

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