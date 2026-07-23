AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώθηκε η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνθηκε σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η AKTOR αναμένεται να εκδώσει συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από την έντονη επενδυτική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, η οποία προηγήθηκε του καθορισμού της τελικής τιμής της συνδυασμένης προσφοράς.

Η ανακοίνωση της Aktor

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΫΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 20.07.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης με ονομαστική αξία €0,30 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α κατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Αμερικανικός Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό τον Αμερικανικό Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της στις 21.07.2026 και 22.07.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 22.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €650.000.002,50 και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €11,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 Νέες Μετοχές.