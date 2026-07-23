AKTOR: Άνοιξε το βιβλιο για το ομολογο των 300 εκατ. ευρώ

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Άνοιξε σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογο έως 300 εκατ. ευρώ της AKTOR, με τον όμιλο να ξεκινά σήμερα τον κύκλο επαφών με διεθνείς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, συνεχίζοντας την προσπάθεια εξασφάλισης κεφαλαίων για την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Η νέα κίνηση έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 650 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων (roadshow) προς με διεθνείς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, την οποία οργανώνει τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων (roadshow) προς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, την οποία οργανώνει τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την AKTOR

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την πιθανή έκδοση προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου.

Η εταιρεία επισημαίνει, ωστόσο, ότι τόσο οι όροι όσο και η διάρκεια των ομολογιών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως η σχεδιαζόμενη έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο λήψης της τελικής απόφασης.

Η άντληση των 650 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR διαμορφώθηκε στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνθηκε σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η AKTOR αναμένεται να εκδώσει συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρή ανταπόκριση υπήρξε από διεθνείς κι εγχώριους επενδυτές με προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR.