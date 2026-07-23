Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65

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Στην κυκλοφορία δίνεται αύριο 24 Ιουλίου μετά τις 15.30 ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που ενώνει την Κεντρική Ελλάδα με τη Δυτική Μακεδονία, φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας με τον Βόλο και τον Πειραιά και συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα το απόγευμα στις 19.00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65 μήκος 46 χλμ. με αποτέλεσμα ο αυτοκινητόδρομος να δίνεται ενιαία σε κυκλοφορία και να φέρνει την Αττική με την Εγνατία Οδό σε απόσταση μόλις τεσσάρων ωρών.

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Περιστέρης: Όταν όλοι δεν ήθελαν τον Ε65, εμείς επιμέναμε

Ο αυτοκινητόδρομος κουβαλάει μία περιπέτεια 19 ετών και τη βίωσε η ΤΕΡΝΑ, ο κατασκευαστικός βραχίονας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανέλαβε την εκτέλεση του Ε65 μήκους 182,1 χλμ.

Ο Γιώργος Περιστέρης πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια του βόρειου τμήματος παρουσίασε την «περιπέτεια», όπως είπε χαρακτηριστικά του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Μίλησε για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετώπισε από την υπογραφή της σύμβασης το 2007 μέχρι την ολοκλήρωσή του.

«Αρχικά, η οικονομική κρίση του 2009 οδήγησε στην αποχώρηση ξένων τραπεζών και στην παύση όλων των αυτοκινητοδρόμων και στη συνέχεια των ξένων εταίρων μας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Περιστέρης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η εταιρεία ΤΕΡΝΑ συνέχισε να εργάζεται για κάποιο διάστημα χωρίς χρηματοδότηση, μέχρι που αναγκάστηκε και αυτή να σταματήσει.

Στη συνέχεια, έγιναν προσπάθειες για την επανεκκίνηση (reset) του έργου, «όπου ξένοι σύμβουλοι πρότειναν την κατασκευή μόνο του μεσαίου τμήματος, το οποίο θα ήταν δίχως νόημα» καυτηρίασε ο Γιώργος Περιστέρης.

«Τότε, κάποιοι άλλοι σύμβουλοι χωρίς βαριές σφραγίδες εξήγησαν ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε αποζημιώσεις 800 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο», σημείωσε ο πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Μετά από αυτό, ξεκίνησε η υλοποίηση του νότιου τμήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά αρνούνταν την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν απαραίτητο», θυμήθηκε ο Γιώργος Περιστέρης.

«Η επιμονή της πολιτικής ηγεσίας, και ειδικά του Πρωθυπουργού, ήταν καθοριστική για την έγκριση του βόρειου τμήματος το 2020, παρακάμπτοντας την αντίσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Ε65

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων του Ε65 σημείωσε ότι με την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου στην κυκλοφορία ανοίγονται προοπτικές ανάπτυξης για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

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Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτός ο δρόμος είναι και ο πιο καθαρός καθρέπτης της διαδρομής που διανύσαμε σαν χώρα συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις .Η ιδέα του γεννήθηκε το 2000 Όταν ήρθε η κυβέρνηση της ΝΔ το 2007 να υπογράψει τη σύμβαση. Ο στόχος ήταν να τελειώσει το 2013 – 2014. Η κρίση πάγωσε τα πάντα. Και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδας», είπε και στη συνέχεια υπεραμύνθηκε των κατηγοριών που δέχεται η κυβέρνηση για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα έργα αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού

Και ο Χρίστος Δήμας με τη σειρά του αναφέρθηκε στην περιπέτεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Μίλησε για τα έργα αναβάθμισης που θα εκτελεστούν και στην Εγνατία Οδό με την οποία και συνδέεται ο Ε65.

Έργο παραχώρησης

Το έργο παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος – Ε65 αφορά:

i) στην κατασκευή του ομώνυμου αυτοκινητόδρομου, από ημικόμβο με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 206,5 χλμ.) έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό (πλησίον των Γρεβενών),

ii) στη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας.

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στρατηγικής σημασίας, που στηρίζει τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για ολόκληρη τη χώρα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται όπως πάντα οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

114 Άνω & Κάτω Διαβάσεις

8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ –(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι οι μετωπικοί σταθμοί που θα περάσει ένας οδηγός που θα μπει στον Ε65 από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και θα φτάσει έως την Εγνατία Οδό, δηλαδή θα διανύσει και τα 182,1 χλμ. είναι οι εξής τέσσερις: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96χλμ.

Τιμές για ΙΧ θα είναι αντιστοίχως 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€ . Σύνολο: 13,5€ για 182,1 χλμ.

Η στρατηγική σημασία του Ε65

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας – που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης.

Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.