ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 55,20 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

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Στα 55,20 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ΑΧΙΑ – Alpha Finance, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» (αγορά), καθώς εκτιμά ότι η εταιρεία εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση και διαθέτοντας ισχυρή ορατότητα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Στην ανάλυσή της, η ΑΧΙΑ – Alpha Finance υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 660 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P Global, ενισχύουν τους δύο βασικούς πυλώνες του επενδυτικού αφηγήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δηλαδή την ποιότητα και τη δυναμική του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, καθώς και τη μεγάλη ορατότητα για ένα συνεχώς διευρυνόμενο pipeline νέων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha Finance, τα νέα κεφάλαια προσφέρουν σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία, επιτρέποντας στον όμιλο να αξιοποιήσει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.

Τα τρία σενάρια

Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance επικαιροποιεί το μοντέλο αποτίμησης της (SOTP) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενσωματώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις, όπως η αύξηση κεφαλαίου και η επένδυση στην ΕΥΔΑΠ, ενώ παρουσιάζει για πρώτη φορά και ένα αισιόδοξο (bull case) σενάριο, με τιμή-στόχο 62,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βασίζεται στην ανάληψη νέων έργων παραχώρησης μέσα στην επόμενη τριετία έως πενταετία, με συνολικές επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και αποδόσεις αντίστοιχες με τις σημερινές. Αντίθετα, το δυσμενές (bear case) σενάριο αποτιμά τη μετοχή στα 37,90 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ΑΧΙΑ – Alpha Finance εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να διεκδικήσει νέα μεγάλα έργα υποδομών. Όπως σημειώνει, ο όμιλος διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, συνολικού μήκους άνω των 2.000 χιλιομέτρων, γεγονός που του προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους σχετικούς διαγωνισμούς. Παράλληλα, κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ αναπτύσσει σημαντικά έργα στους τομείς των υδάτων και των αρδευτικών υποδομών.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΑΧΙΑ – Alpha Finance την επόμενη πενταετία θα προκηρυχθούν στην Ελλάδα έργα υποδομών συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ, με τις πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών να προϊδεάζουν για επιτάχυνση της δημοπράτησης νέων έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη στρατηγική παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα του νερού μέσω της επένδυσής της στην ΕΥΔΑΠ, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας, η οποία, σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha Finance, μπορεί να αποτελέσει μία ακόμη πηγή μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Επιπλέον, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα οι αναλυτές αναφέρουν ότι θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με πιθανές νέες παραχωρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία.

Εκτιμήσεις

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, η ΑΧΙΑ – Alpha Finance υπογραμμίζει ότι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τον Μάιο του 2026 από τους Moody’s και S&P Global βασίστηκε κυρίως στη δύναμη του χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το οποίο αναμένεται να παράγει ολοένα και υψηλότερη κερδοφορία.

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι, σε εταιρικό επίπεδο, δηλαδή αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό των έργων project finance από τον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφανίζει πλέον καθαρή ταμειακή θέση (net cash). Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει τον όμιλο στην επιδίωξη νέων έργων συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η ΑΧΙΑ Alpha Finance προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα διαμορφωθούν στα 678 εκατ. ευρώ το 2026 και θα αυξηθούν στα 903,9 εκατ. ευρώ έως το 2030, με βασικό μοχλό την αυξανόμενη συνεισφορά των παραχωρήσεων.

Σε αναλογική βάση, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών και των συγγενών εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 689,2 εκατ. ευρώ το 2025 και 753 εκατ. ευρώ το 2026 σε περίπου 1 δισ. ευρώ το 2030, που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 7,8% για την περίοδο 2025-2030.

Επίσης, η ΑΧΙΑ – Alpha Finance σημειώνει ότι το 2026 τα καθαρά κέρδη θα επηρεαστούν προσωρινά από υψηλότερες αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες, έως ότου τα νέα έργα αρχίσουν να αποδίδουν αυξανόμενα έσοδα και κέρδη.

Για την περίοδο 2025-2030, η ΑΧΙΑ Alpha Finance προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 21,2% στα καθαρά κέρδη του ομίλου, τα οποία εκτιμά ότι θα προσεγγίσουν τα 363 εκατ. ευρώ το 2030. Παράλληλα, αναμένει ότι το μέρισμα ανά μετοχή (DPS) θα αυξηθεί από περίπου 0,40 ευρώ το 2026 σε 0,60 ευρώ έως το 2030.

Με βάση την επικαιροποιημένη αποτίμηση ανά περιουσιακό στοιχείο (asset-by-asset valuation), η ΑΧΙΑ Alpha Finance αποτιμά τη συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 6,43 δισ. ευρώ, με τον κλάδο των παραχωρήσεων να αντιπροσωπεύει περίπου το 62% της συνολικής αξίας.