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Four Seasons Hotel Mykonos: Υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του

Το Four Seasons Hotel Mykonos είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο στο Καλό Λιβάδι

Τουρισμός 23.07.2026, 10:20
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Four Seasons Hotel Mykonos: Υποδέχεται τους πρώτους επισκέπτες του
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Τους πρώτους επισκέπτες του υποδέχεται το Four Seasons Hotel Mykonos. Χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο στο Καλό Λιβάδι, το νέο ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτική παραλία και γαστρονομικές προτάσεις με θέα στο Αιγαίο.

«Με το δεύτερο Four Seasons στην Ελλάδα, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την παρουσία μας δίπλα στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, παρουσιάζουμε μια νέα πρόταση πολυτελούς φιλοξενίας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς της Μεσογείου», δηλώνει ο Rainer Stampfer, President, Global Operations, Hotels and Resorts της Four Seasons. «Σε συνεργασία με την AGC Equity Partners, δημιουργήσαμε έναν προορισμό που σέβεται το φυσικό περιβάλλον μέσα από έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και συνδυάζει τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας με την εξατομικευμένη φροντίδα που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας Four Seasons.»

Το προφίλο του Four Seasons Hotel Mykonos

Το ξενοδοχείο εκτείνεται αμφιθεατρικά σε έκταση 60 στρεμμάτων, αντλώντας έμπνευση από την αρχιτεκτονική ενός παραδοσιακού οικισμού και προσφέροντας πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Διαθέτει 94 δωμάτια, σουίτες και βίλες του ξενοδοχείου, οι οποίες προσφέρουν ιδιωτική πισίνα (plunge pool).

«Το Four Seasons Hotel Mykonos αποτυπώνει την αυθεντική γοητεία που κάνει αυτό το νησί τόσο ξεχωριστό», δηλώνει ο Ryan Grande, General Manager του ξενοδοχείου. Και προσθέτει: «Προσφέρουμε το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης ή να εξερευνούν τη ζωντανή πλευρά του νησιού, πάντα με τον δικό τους ρυθμό.»

Η παρουσία στην Ελλάδα

Η αμερικάνικη αλυσίδα έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα από το 2019 το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη ενώ παράλληλα δρομολογεί τη λειτουργία νέας μονάδας στο Πόρτο Χέλι, το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli σε συνεργασία με τον Πολ Κόλσον, το οποίο θα συνδυάζει ξενοδοχειακές υποδομές με αυτόνομες πολυτελείς branded κατοικίες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση 2025 European Hotel Investor Intentions Survey της CBRE η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα των περιοχών που θεωρούνται ως ιδιαίτερα ελκυστικές για την υλοποίηση μεγάλων ξενοδοχειακών επενδύσεων και κυρίως στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας (5στερα ξενοδοχεία),

Όπως αναφέρει η έκθεση που καταγράφει τις επενδυτικές προθέσεις στον Ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό κλάδο, φέτος, η χώρα μας παραμένει στην πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα διατηρεί την θέση της στην πρώτη πεντάδα του ενδιαφέροντος για επενδύσεις, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές τάσεις του τουρισμού και ένα αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον για το τμήμα πολυτελών ξενοδοχείων.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για την ελληνική πρωτεύουσα, το οποίο οφείλεται στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του τουρισμού και στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

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