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Δασμοί Τραμπ: Ομοβροντία από σήμερα Παρασκευή σε βάρος 60 χωρών και της ΕΕ

Προϊόντα εξήντα χωρών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται από σήμερα Παρασκευή με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από 10 ως 12,5%.

World 24.07.2026, 06:31
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Δασμοί Τραμπ: Ομοβροντία από σήμερα Παρασκευή σε βάρος 60 χωρών και της ΕΕ
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Μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, εξήντα οικονομίες —συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΕΕ— μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο νέων τελωνειακών δασμών των ΗΠΑ σήμερα Παρασκευή, μόλις εκπνεύσει η ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε σε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Από την 00:01 (ώρα Ουάσιγκτον· 07:01 ώρα Ελλάδας), κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από 10 ως 12,5%.

Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται από σήμερα Παρασκευή, μόλις εκπνεύσει η ισχύς των προσωρινών μέτρων που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο

Παίρνουν τη σκυτάλη από τους τελωνειακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα.

Εκείνοι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί, διάρκειας 150 ημερών, αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), τον Τζέιμισον Γκριρ, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Από 10 έως 12,5%

Οσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσιγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα θα δουν να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους.

Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιων από τους πιο βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν σαράντα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τη Νότια Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τον κατάλογο. Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες «έρευνες» του USTR.

Βάσει νόμου του 1974

Για να εξασφαλίσει πως δεν θα έχουν την ίδια τύχη με αυτούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο USTR βασίστηκε για την επιβολή τους σε νόμο του 1974 με τον οποίο δικαιολογήθηκε η επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα συγκεκριμένων τομέων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία για κατασκευές και τα αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά ή μέρη τους, που δεν αμφισβητούνται από τον κορυφαίο θεσμό της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Πριν από τη νέα ομοβροντία, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% που πλήττουν μέρος των εξαγόμενων προϊόντων της Βραζιλίας την Τετάρτη.

Και ο Καναδάς βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος με επιπρόσθετους δασμούς 50%, που θα τεθούν σε ισχύ σ’ έναν μήνα.

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