Τραμπ σε Μακρόν: Κατάργηση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών ή 100% δασμοί στα γαλλικά κρασιά

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Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν για ακόμη μια φορά οι εξαγωγές γαλλικού κρασιού και σαμπάνιας, καθώς ο αμερικανός πρόερδρος επανέρχεται με μια απειλή που έχει επιστρατεύσει επανειλημμένα κατά της Γαλλίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δευτέρας από τη New York Post, απείλησε να επιβάλει δασμό 100% στο γαλλικό κρασί και στη σαμπάνια, εάν η Γαλλία δεν καταργήσει τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις εταιρείες τεχνολογίας.

Η Γαλλία εισήγαγε τον συγκεκριμένο φόρο, ύψους 3%, το 2019, στα έσοδα που παράγονται εντός της χώρας από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Amazon, Apple και της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να φιλοξενήσει τον Τραμπ τη Δευτέρα, ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι προέτρεψε τον Μακρόν «να μην χρεώνει τις αμερικανικές εταιρείες», σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Αν το κάνουν, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις σαμπάνιες και όλα τα κρασιά που προέρχονται από τη Γαλλία», φέρεται να δήλωσε αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Το μόνο που έχει να κάνει ο Μακρόν είναι να απαλλαγεί από τον φόρο κατανάλωσης και δεν θα είχε αυτού του είδους την πίεση».

Το πλήγμα για τα γαλλικά κρασιά

Ας σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές γαλλικών οίνων και αποσταγμάτων. Αποτελεί το 21% των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Εξαγωγέων Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών.

Τα γαλλικά και ευρωπαϊκά κρασιά που εξάγονται στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ήδη δασμό 15%, αυξημένο από 10% που ίσχυε προηγουμένως.

Οι εξαγωγές κρασιού από τη Γαλλία προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 15,9% σε αξία το 2025, φτάνοντας τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, από 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Οικονομολόγων Οίνου (AAWE), η οποία επικαλείται στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Έμμεσων Φόρων (η τελωνειακή υπηρεσία της Γαλλίας). Σε ανάρτησή της στο LinkedIn, η AAWE ανέφερε ότι δεν είναι σαφές εάν η πτώση προκλήθηκε από τους δασμούς ή από μια ευρύτερη στροφή των καταναλωτών προς φθηνότερα κρασιά.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί, αφότου η Γαλλία άφησε να εννοηθεί ότι θα απέρριπτε την πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που επιχειρεί να συστήσει.

Ο Καναδάς απέσυρε τον δικό του φόρο ψηφιακών υπηρεσιών πέρυσι, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πιέσεις του Τραμπ.

Οι υποστηρικτές των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών λένε ότι βοηθούν να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πληρώνουν φόρους εκεί όπου παράγουν έσοδα και ότι αντισταθμίζουν τις επιθετικές στρατηγικές φοροαποφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε επίσης απειλήσει με δασμούς στη γαλλική σαμπάνια και το τυρί, αφότου η Γαλλία εισήγαγε τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών το 2019.