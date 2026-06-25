ΕΕ: Ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

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Την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ενέκριναν τα κράτη μέλη του μπλόκ ελπίζοντας ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει κάποια σταθερότητα παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα με αντάλλαγμα ένα ανώτατο όριο δασμών 15% στις εξαγωγές της στις ΗΠΑ.

Η εφαρμογή της συμφωνίας είναι πιθανό να προσφέρει άμεση ανακούφιση στις τεταμένες διατλαντικές σχέσεις, καθώς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να πλήξει την ΕΕ με νέους δασμούς εάν δεν προχωρήσει μέχρι τις 4 Ιουλίου. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν για ζητήματα όπως οι δασμοί στα μέταλλα και οι τεχνολογικοί κανονισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη σχέση τους τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ είχε μια δύσκολη πορεία προς την οριστικοποίηση, αφότου ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέληξαν για πρώτη φορά σε συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι.

Η ΕΕ επιθυμούσε να αποφύγει έναν πόλεμο δασμών και να κρατήσει τον Τραμπ απασχολημένο σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Ωστόσο, το μπλοκ δυσκολεύτηκε να επικυρώσει τη συμφωνία. Σε δύο περιπτώσεις, οι νομοθέτες της ΕΕ σταμάτησαν τη διαδικασία, μία φορά λόγω των απειλών του Τραμπ να κατασχέσει τη Γροιλανδία και άλλη μια φορά όταν αμερικανικό δικαστήριο ακύρωσε το παγκόσμιο δασμολογικό καθεστώς του προέδρου.

Τελικά, η ΕΕ κατάφερε να προωθήσει την επικύρωση αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε τη συμφωνία ώστε να συμπεριλάβει ημερομηνία λήξης στο τέλος του 2029 και διατάξεις για την αναστολή της συμφωνίας εάν η Ουάσινγκτον παραβιάσει τους όρους της.

Τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ

Ωστόσο, η διατλαντική εμπορική σχέση παραμένει τεταμένη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ απείλησε τη Γαλλία με δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και τα κρασιά λόγω των ψηφιακών φόρων της χώρας. Επιπλέον, οι δύο πλευρές έχουν ανεπίλυτες διαφωνίες σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ σε αγαθά που χρησιμοποιούν χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και τους τεχνολογικούς κανονισμούς της ΕΕ.

Η νέα συμφωνία θα δοκιμαστεί επίσης τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και οι δύο πλευρές σπεύδουν να συνάψουν συμφωνία για τις επιδοτήσεις αεροσκαφών πριν από τη λήξη της πενταετούς εκεχειρίας που αναστέλλει τους δασμούς ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αντίποινα στις 11 Ιουλίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη για τη συνέχιση της αναστολής των αντιμέτρων και από τις δύο πλευρές.