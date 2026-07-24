Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο

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Ένα ακόμη παλαιό κτίριο γραφείων στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας παίρνει τον δρόμο της τουριστικής αξιοποίησης. Το υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το «πράσινο φως» για τη μετατροπή του πολυώροφου ακινήτου στην οδό Αιόλου 81 σε ξενοδοχείο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εξακολουθούν να εμφανίζουν οι επενδύσεις φιλοξενίας στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

Η επένδυση προωθείται από την ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία AIOLOU 81 ΙΚΕ και αφορά την αλλαγή χρήσης των ορόφων και μέρους του ισογείου, όπου προβλέπεται επίσης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η σχετική απόφαση αφορά την έγκριση της μελέτης για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και την αλλαγή χρήσης των ορόφων, καθώς και τμήματος του ισογείου, από κτίριο γραφείων και καταστημάτων σε ξενοδοχείο με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ιδιοκτήτρια του ακινήτου εμφανίζεται η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία AIOLOU 81 ΙΚΕ.

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών και στην ευρύτερη ζώνη προστασίας της Ακρόπολης. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά κατά τη συνεδρίασή του στις 7 Ιουλίου και στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προτεινόμενη επέμβαση κρίθηκε ότι δεν προκαλεί άμεση ή έμμεση βλάβη στην Ακρόπολη ή στον αρχαιολογικό χώρο της Αθήνας. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης, η οποία συνοδεύεται, ωστόσο, από συγκεκριμένους περιορισμούς.

Οι όροι της έγκρισης

Μεταξύ των όρων που τίθενται περιλαμβάνεται η απαγόρευση τοποθέτησης εξωτερικών μονάδων κλιματισμού ή άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού στις όψεις του κτιρίου. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα αναπτυχθούν στον ακάλυπτο χώρο θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να περιορίζονται τόσο η οπτική όσο και η ηχητική όχληση.

Εφόσον προβλεφθεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αυτά θα μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε χώρους που θα έχουν εγκριθεί από τον Δήμο Αθηναίων και σύμφωνα με την ισχύουσα κανονιστική διάταξη.

Παράλληλα, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών απαιτηθούν εκσκαφές, αυτές θα πραγματοποιηθούν υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Ο όρος αυτός συνδέεται με την ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία της περιοχής και την πιθανότητα εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών παρεμβάσεων.