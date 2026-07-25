 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία 25.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η απόφαση των Χούθι να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους σε πετρελαιοφόρα και να ανακοινώσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Μετά τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, η προσοχή στρέφεται πλέον στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, μια κίνηση που, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ενδέχεται να διευρύνει σημαντικά τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση στους αμερικανικούς στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή.

Το πετρέλαιο και οι Χούθι

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία είχε ήδη προσαρμόσει τη στρατηγική των εξαγωγών της. Εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρονται καθημερινά από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του αγωγού East-West (Ανατολής-Δύσης), ώστε να παρακάμπτεται το Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαρκή απειλή περιορισμών ή αποκλεισμού.

Ωστόσο, ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα μπορούσε να εξουδετερώσει αυτήν ακριβώς την εναλλακτική διαδρομή. Τα δεξαμενόπλοια που δεν θα μπορούν να εξέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της νότιας διόδου θα αναγκάζονται να κινηθούν προς βορρά, χρησιμοποιώντας τη Διώρυγα του Σουέζ για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων, καθώς οι χρόνοι μεταφοράς θα επιμηκυνθούν κατά εβδομάδες, ενώ το κόστος ναύλων, καυσίμων και ασφάλισης αναμένεται να αυξηθεί αισθητά. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η πιθανότητα να τεθούν υπό πίεση ταυτόχρονα τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ενισχύει τους φόβους για νέα αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΙΟΒΕ: Οι «λοκομοτίβες» των επενδύσεων και το «κενό» σε σχέση με το ΑΕΠ
Economy

Επενδύσεις... αλά ελληνικά - Οι «λοκομοτίβες» και το «κενό»
TikTok και σούπερ μάρκετ: Πώς τα social media αλλάζουν τον τρόπο που ψωνίζουμε
Business

Από το TikTok στο... καλάθι: Τα social αλλάζουν τα σούπερ μάρκετ
Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Ένα βήμα πιο κοντά το mega project των 500 εκατ. στον Αστακό
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις «πείνας» 800 ευρώ για 8 στους 10 επαγγελματίες

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες τουρίστες – Πώς αντιδρούν στην ακρίβεια

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μέση ημερήσια δαπάνη ανά διάρκεια ταξιδιού και την κατανομή του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στις διακοπές

Γιώργος Μανέττας
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Τρέχουν οι αυξήσεις στην αντλία ενώ η κυβέρνηση πατάει φρένο στις επιδοτήσεις
Economy

Καύσιμα: Αυξήσεις στην αντλία, φρένο στις επιδοτήσεις

Η επιλογή να προηγηθεί από τα καύσιμα το πετρέλαιο κίνησης συνδέεται με την επίδρασή του σε κόστος μεταφοράς, παραγωγή και τελικές τιμές των αγαθών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Ναυτιλία
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου – Οι 3 άξονες
Ναυτιλία

Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου - Οι 3 άξονες

Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Διώρυγα της Κορίνθου

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση
Ποντοπόρος

Capital Ship Management: Σχέδιο για MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Capital Ship Management, K Shipbuilding και Lloyd’s Register υπόγραψαν κοινό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Joint Development Project – JDP, με στόχο να αξιολογήσουν κατά πόσο τα Συστήματα Υποβοηθούμενης από τον Άνεμο Πρόωσης, μπορούν να ενσωματωθούν σε έναν εμπορικά ανταγωνιστικό σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς προϊόντων αργού

Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Latest News
ΙΟΒΕ: Οι «λοκομοτίβες» των επενδύσεων και το «κενό» σε σχέση με το ΑΕΠ
Economy

Επενδύσεις... αλά ελληνικά - Οι «λοκομοτίβες» και το «κενό»

Ποιοι τομείς της ελληνικής οικονομίας πλήττονται περισσότερο από την αβεβειότητα - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
TikTok και σούπερ μάρκετ: Πώς τα social media αλλάζουν τον τρόπο που ψωνίζουμε
Business

Από το TikTok στο... καλάθι: Τα social αλλάζουν τα σούπερ μάρκετ

Οι καταναλωτές ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα προϊόντα μέσα από τα social media, όμως η τελική αγορά εξακολουθεί να γίνεται κυρίως στο σούπερ μάρκετ

Γιώργος Μανέττας
Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Ένα βήμα πιο κοντά το mega project των 500 εκατ. στον Αστακό

Πράσινο φως στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Nautilus Project - Ο Αστακός και τι προβλέπει η επένδυση 

Λάμπρος Καραγεώργος
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι

Τη Δευτέρα αρχίζει το πιλοτικό άνοιγμα για τη Στοά Αρσακείου – Το εγχείρημα των 40 εκατ. ευρώ, οι 300 Έλληνες παραγωγοί και ο στόχος για έως 10.000 επισκέπτες την ημέρα

Γιώργος Μανέτας
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 4ο]

Σχετικό παράδειγμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κινεζικά αυτοκίνητα αύξησαν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων κατά 8,88% έναντι του 6,65% που κατείχαν το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Η νέα διαδικασία πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών και νέες δηλώσεις αδειών
Experts

Η νέα διαδικασία πρόσληψης για επείγουσες ανάγκες

Τι ισχύει με τις προσλήψεις κάλυψης επειγουσών αναγκών και τις νέες δηλώσεις αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Τι νέο ψάχνει το ΧΑ, το βήμα της ΔΕΗ, οι πρωταγωνιστές, ο κόντρα χρησμός της JP Morgan και το καλοκαίρι της Γκεορκγίεβα
Inside Stories

Τι νέο ψάχνει το ΧΑ, το βήμα της ΔΕΗ, οι πρωταγωνιστές, ο κόντρα χρησμός της JP Morgan και το καλοκαίρι της Γκεορκγίεβα

Σε αναζήτηση νέου καταλύτη

Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Pokemon: Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» (Character IPs) παγκοσμίως
Tέχνη και Ζωή

Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» παγκοσμίως

Σήμερα, franchise όπως τα Pokémon, Mickey Mouse, Hello Kitty και Star Wars αξίζουν δεκάδες - ή και εκατοντάδες - δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα: Κύρια παράμετρος στην ιεράρχηση των επενδύσεων στις υποδομές μεταφορών
Experts

Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Το υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος των ατυχημάτων υποδεικνύει την ανάγκη ενός συστημικού επανασχεδιασμού

Δημήτρης Ι. Δημητρίου
Το κόστος του πολέμου
Experts

Το κόστος του πολέμου

Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει μέτρα ενεργειακής στήριξης, υψηλότερα μεταφορικά και ασφάλιστρα, καθυστερήσεις, κόστος αποθεμάτων και επιβάρυνση κεφαλαίου κίνησης

Βασίλης Κορκίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies