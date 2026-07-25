Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

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Η απόφαση των Χούθι να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους σε πετρελαιοφόρα και να ανακοινώσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας δημιουργεί έναν νέο πονοκέφαλο για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Μετά τις απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, η προσοχή στρέφεται πλέον στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί τη νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας και έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, μια κίνηση που, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ενδέχεται να διευρύνει σημαντικά τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ παράλληλα αυξάνει την πίεση στους αμερικανικούς στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή.

Το πετρέλαιο και οι Χούθι

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η Σαουδική Αραβία είχε ήδη προσαρμόσει τη στρατηγική των εξαγωγών της. Εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρονται καθημερινά από τον Περσικό Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του αγωγού East-West (Ανατολής-Δύσης), ώστε να παρακάμπτεται το Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαρκή απειλή περιορισμών ή αποκλεισμού.

Ωστόσο, ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα μπορούσε να εξουδετερώσει αυτήν ακριβώς την εναλλακτική διαδρομή. Τα δεξαμενόπλοια που δεν θα μπορούν να εξέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της νότιας διόδου θα αναγκάζονται να κινηθούν προς βορρά, χρησιμοποιώντας τη Διώρυγα του Σουέζ για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων, καθώς οι χρόνοι μεταφοράς θα επιμηκυνθούν κατά εβδομάδες, ενώ το κόστος ναύλων, καυσίμων και ασφάλισης αναμένεται να αυξηθεί αισθητά. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η πιθανότητα να τεθούν υπό πίεση ταυτόχρονα τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ ενισχύει τους φόβους για νέα αναταραχή στις τιμές του πετρελαίου και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.