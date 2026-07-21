Τραμπ: Ετοιμος να «πατήσει το κουμπί» σε περίπτωση που οι Χούθι επιβάλλουν αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας

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Λίγες ημέρες αφότου το Ιράν ζήτησε από τους Χούθι να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα για τα πλοία, οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι θα αποκλείσουν τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι δεν είχαν ακόμη υλοποιήσει την απειλή τους. Ωστόσο, η ανακοίνωση τους ενίσχυσε τους φόβους για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο εν μέσω αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα, Τρίτη, και κατευθύνονται προς το Σουέζ, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας του LSEG, έπειτα από την προειδοποίηση που απηύθυναν οι αντάρτες προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, χωρίς να ασκήσουν βία.

Η απάντηση του Τραμπ στους Χούθι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει εάν οι Χούθι υλοποιήσουν την απειλή τους, τονίζοντας ότι, αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Οφθαλμός αντί οφθαλμού» Χθες, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι «κηρύσσουν θαλάσσιο αποκλεισμό κατά του εγκληματία Σαουδάραβα εχθρού, με βάση την εξίσωση “οφθαλμός αντί οφθαλμού”, με ισχύ αμέσως μετά την έκδοση αυτής της δήλωσης». Επίσης, πρόσθεσε, εκφράζουν «πλήρη ετοιμότητα για όλες τις επιλογές». Ως αιτία για την απόφαση αυτή επικαλέστηκε τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, την οποία οι Χούθι απέδωσαν στο Ριάντ. Το κίνημα της Υεμένης ανταπέδωσε με πλήγματα στο αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας. Η νότια «πύλη» της Ερυθράς Θάλασσας

Το κλείσιμο της νότιας εξόδου της Ερυθράς Θάλασσας στερεί από την Σαουδική Αραβία έναν ζωτικής σημασίας εναλλακτικό στα Στενά του Ορμούζ δίαυλο και αυξάνει τους φόβους για ελλείψεις.

Η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα δεν ανέκαμψε ποτέ πλήρως μετά τις επιθέσεις των Χούθι ανοικτά της Υεμένης, που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς του Παλαιστίνιους στον πόλεμο της Γάζας.

Πηγή: in.gr