Χούθι: Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ είναι ανοιχτό – Αποκλεισμός μόνο για τη Σαουδική Αραβία

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Οι Χούθι αρνούνται ότι έχουν κλείσει το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που είναι στρατηγικής σημασίας για τη διακίνηση του πετρελαίου και του εμπορίου με τη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός που επέβαλαν δεν αφορά όλη την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά μόνο τη Σαουδική Αραβία. Είχαν προηγηθεί απειλές των ΗΠΑ για αντίποινα.

Ο Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, επικεφαλής διαπραγματευτής και εκπρόσωπος της ομάδας, απέρριψε τους ισχυρισμούς για πλήρες κλείσιμο των πλωτών οδών στην Ερυθρά Θάλασσα σε ανάρτηση στο X.

«Δεν υπάρχει κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ όπως προωθούν ορισμένοι», έγραψε. «Η θέση της Υεμένης, όπως ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης, περιορίζεται σε έναν θαλάσσιο αποκλεισμό που επηρεάζει μόνο τη σαουδαραβική πλευρά, σε απάντηση στην πολιορκία της Υεμένης και την άρνησή της να αποδεχτεί οποιαδήποτε δίκαιη προσέγγιση σε μια λύση που εγγυάται την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του λαού της Υεμένης».

لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض وموقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط ردا على حصاره اليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 24, 2026

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Και προειδοποίησαν πλοία που έπλεαν στην περιοχή, απειλώντας ότι θα βάλουν στο στόχαστρο εκείνα που «ανήκαν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από το στενό. Την Πέμπτη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο τάνκερ.

Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς ο φόβος για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εντάθηκε. Πολλά πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία του, επέλεξαν να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, αντί να διακινδυνεύσουν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα.

Ανησυχία για τη στάση των Χούθι

Νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, ζήτησε αποκλιμάκωση, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επεκτείνεται σε νέα μέτωπα.

Deeply alarmed about resumption of Houthi attacks on commercial vessels in the Red Sea & renewed threats to maritime navigation. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace & cause serious economic, humanitarian & environmental consequences across & beyond… — António Guterres (@antonioguterres) July 24, 2026

«Περαιτέρω εχθροπραξίες στην Υεμένη θα υπονομεύσουν τις προοπτικές για ειρήνη και θα προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν», έγραψε ο Αντόνιο Γκουτέρες στο X.

Προέτρεψε τους Χούθι, έναν από τους κύριους συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, να απόσχουν από περαιτέρω επιθέσεις ή «άλλες ενέργειες κλιμάκωσης».

Η αρχική ανακοίνωση των Χούθι και οι επιθέσεις στα σαουδαραβικά πλοία, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» κάλεσε τα πλοία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με συνέπειες για τις ενέργειες των Χούθι. Επίσης, η Τεχεράνη φέρεται ότι πριν ανακοινωθεί ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας έστειλε στους Χούθι πυραύλους, drones, αλλά αξιωματικούς των Φρουρών της Επανάστασης. Στόχος, να ενισχύσουν τις δυνατότητες των Χούθι και να τους εκπαιδεύσουν στα νέα συστήματα.

Πηγή in.gr