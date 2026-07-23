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Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες

Ναυτιλία 23.07.2026, 07:47
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Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια
Λάμπρος Καραγεώργος

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Νέο μέτωπο σοβαρής απειλής για την εμπορική ναυτιλία ανοίγει στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Αλ Σουκάικ, στη Σαουδική Αραβία. Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία το πλήρωμα επιχειρούσε να θέσει υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το συμβάν και η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, οι αντάρτες της Υεμένης Χούθι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Telegram, υποστηρίζοντας ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς σαουδαραβικού πετρελαίου είχαν χτυπηθεί.

Η οργάνωση κατονόμασε ως ένα από τα πλοία το product tanker Encelia, κατασκευής 2003, που ανήκει στην Bihar International, με έδρα την Τζέντα. Η ταυτότητα του πλοίου επιβεβαιώθηκε αργότερα από την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard.

Σύμφωνα με τους Χούθι, πραγματοποιήθηκε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» εναντίον δύο πετρελαιοφόρων, τα οποία φέρονται να παραβίασαν τον αποκλεισμό που έχει ανακοινωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και drones και ότι τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και στα δύο πλοία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους από ανεξάρτητες πηγές.

Ως δεύτερο πλοίο οι Χούθι κατονόμασαν το Layla, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Οι βάσεις δεδομένων της ναυτιλίας καταγράφουν VLCC με αυτό το όνομα στον στόλο της σαουδαραβικής Bahri, το οποίο είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά στην Ερυθρά Θάλασσα στις 16 Ιουλίου. Μέχρι τη δημοσίευση των πληροφοριών δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε δεχθεί επίθεση, αναφέρει το Tradewinds.

Αναστροφές πορείας υπό τον φόβο επιθέσεων

Οι Χούθι υποστήριξαν ακόμη ότι η απειλή του αποκλεισμού είχε αναγκάσει δέκα πλοία να αλλάξουν πορεία. «Οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις ναυτικές επιχειρήσεις τους κατά του σαουδαραβικού εχθρού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ήδη έχουν καταγραφεί αλλαγές στις διαδρομές δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό, καθώς οι διαχειριστές επιχειρούν να αποφύγουν τη στοχοποίησή τους.

Η Ουάσιγκτον διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ιράν

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση επιχειρεί να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν ελέγχει την είσοδο και την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ και μπορεί να επιβάλλει στα εμπορικά πλοία τις διαδρομές που επιθυμεί.

Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψευδή», τονίζοντας ότι το Ιράν δεν ελέγχει τη διεθνή θαλάσσια οδό και ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά για τη ναυσιπλοΐα, παρά τις απειλές και τις επιθέσεις των ιρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, από τις αρχές Μαΐου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 900 πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

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